رحيل "مؤرخ القدس" خليل عثامنة

تاركاً خلفه مجموعة مهمة من الكتب حول تاريخ فلسطين في العصور الإسلامية، ومفهوم الدولة في المجتمع العربي الإسلامي، غيّب الموت أمس الثلاثاء المؤرخ والباحث الفلسطيني خليل عثامنة (1939 – 2023) في مدينة حيفا المحتلة.

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ونال الراحل درجة الدكتوراه في الحضارة والتاريخ الإسلامي عن أطروحته "خلافة هشام بن عبد الملك"، وتحقيق مخطوطة: "أنساب الأشراف للبلاذري".



من بين مؤلفاته، كتاب بعنوان "فلسطين في خمسة قرون: من الفتح الإسلامي حتى الغزو الفرنجي (634 – 1099 م)"، صدر عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" كتاباً ، ودرس فيه الراحل التطورات الديموغرافية والإدارية وعلاقة السلطة الحاكمة بأهل فلسطين العرب، من مسلمين ومسيحيين ومَنْ سكنها من الأقليات الدينية والعرقية الأُخرى.



وللراحل الذي عمل أستاذاً للدراسات العربية والإسلامية في جامعة بيرزيت، مؤلفات عدة من بينها: "فلسطين في العهدين الأيوبي والمملوكي: (1187-1516)، و"التحول المدني وبذور الانتماء للدولة في المجتمع العربي الإسلامي بين القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين". -وكالات