"رواد الفن الأردني بين التكريم والتهميش".. ندوة يستضيفها منتدى الرواد

عزيزة علي

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عمان- بالتعاون مع منتدى الرواد الكبار، وضمن سلسلة الحوارات الفنية المفتوحة التي تعقدها وزارة الثقافة بإشراف الناقد الفني مازن عصفور، عقدت أول من أمس ندوة بعنوان "رواد الفن الأردني الكبار بين التكريم والتهميش"، أدارها الفنان التشكيلي ياسر دويك.حضر الندوة مجموعة من الفنانين والمثقفين وطلبة الجامعات لتخصص الفنون، للحديث عن هوية الرواد والمؤسسين من الجيل الأول وما قدموا من أعمال فنية بقي أثرها حتى اليوم.مديرة المنتدى هيفاء البشير، أعربت عن سعادتها باستضافة هذه الحوارية التي تقام بالاشتراك مع وزارة الثقافة الأردنية.وقالت البشير "إن الفن هو مرآة للعصر، وبداية الحركة الفنية في الأردن تراوحت بين مد وجزر، إلا أنها انطلقت فيما بعد بقوة، وتم تأسيس العديد من المؤسسات التي تهتم بالفن وتعنى بدراسته، فعلى سبيل المثال، تم تأسيس الجمعية الملكية للفنون العام 1979، وتبعها تأسيس قسم الفنون الجميلة في جامعة اليرموك العام 1981 وكذلك المتحف الوطني للفنون الجميلة العام 1980".كل ذلك، إضافة إلى جهود الفنانين الرواد في الأردن، عزز من مسيرة الفن التشكيلي وجعل من حضور رواد الفن واضحاً على الساحتين العربية والدولية.ومن جانبه، تحدث عصفور عن أهمية أن يتعرف الجيل القادم على ما قدمه جيل الرواد ممن تركوا أثرا لمن بعدهم ليستمروا على النهج ذاته. ورصد عصفور مسؤولية المؤسسات الراعية للثقافة ومؤسسات المجتمع المحلي في دعم هؤلاء الرواد وتكريمهم، وذلك باعتبار أن مسألة الحاجة إلى تكريم رواد الحركة الفنية الكبار سواء الرواد الراحلين أو الذين ما يزالون يواصلون بذل عطائهم الفني حتى في وقتنا الراهن.ورأى عصفور أن المسؤولية تعد مسألة ملحة في حركتنا الفنية المحلية سواء من حيث توثيق المنجز الثقافي الأردني وإيصاله للأجيال اللاحقة، مما يعزز من رفعة الحركة من خلال بناء فسيفساء ثقافي أردني متواصل يسهم في تأصيل الحركة الفنية. وعرض عصفور، خلال الجلسة الحوارية، إضاءات فنية أسلوبية من خلال "الداتا شو"، وبعضا من الأعمال الفنية لهؤلاء الرواد.وناقش عصفور مع الطلبة أهمية منجزات الرواد الفنية، وشرح أبعادها والمدارس التي تنتمي إليها، مبينا أن معرفة هذا التاريخ تمكن الجيل القادم من رؤية المعنى وتفسيره في لوحة أو منحوتة الفنان وتقييمه ونقده وصولا لأعمال فنية متمكنة بالمستقبل.ودعا الحاضرون، من جانب آخر، لضرورة دعم الرواد، خاصة فيما يتعلق بتوفير العيش الكريم لهؤلاء الرواد بمواصلة تكريمهم وتخليد ذكرى إنجازاتهم امتنانا لما بذلوه في سنواتهم من عمل دؤوب ورسم ملامح الحركة الفنية.يشار إلى أن جلسة مناقشة واقع رواد الفن الأردني لن تكون الأخيرة، وستتواصل سلسلة الحوارات الفنية المفتوحة، حيث ستعقد الوزارة جلسة الحوار القادمة المتعلقة بمسألة تكريم الرواد، وذلك في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.