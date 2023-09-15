رواية أردنية تتأهل للفوز بجائزة "كتارا" للرواية العربية

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تأهلت الرواية الأردنية "البحث عن ملك السرطان" للروائي نزار عيسى، ضمن أفضل 9 أعمال في فئة روايات الفتيان غير المنشورة لجائزة (كتارا)، والتي ضمت روائيين من 7 دول عربية من ضمنها الأردن، وفق ما أعلنت المؤسسة القطرية العامة للحي الثقافي (كتارا)، اليوم الجمعة.وتضم فئات الجائزة: الروايات المنشورة، والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة؛ إذ تأهلت 9 مشاركات عن الفئات الأربع، بما مجموعه 36 رواية ودراسة نقدية، للفوز بالجائزة.وكانت المؤسسة القطرية العامة للحي الثقافي (كتارا)، قد أعلنت، في نيسان الماضي، عن إجراء تعديلات على طريقة إعلان الفائزين بجائزة (كتارا) للرواية العربية، بحيث يسبق إعلان الجائزة نشر قائمتين بأفضل الروايات المُرشحة للفوز خلال كل دورة للجائزة، الأولى قائمة الـ60 لكل من فئة الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وتنشر في شهر حزيران، والثانية قائمة الـ9 إصدارات بأسماء مؤلفيها، لكل فئة من فئات الجائزة، وتنشر في شهر أيلول الحالي، قبل شهر واحد من الإعلان الرسمي عن الفائزين بجائزة (كتارا) للرواية العربية التي تُقام سنويًا في الأسبوع العالمي للرواية خلال الفترة من 13 إلى 20 تشرين الأول من كل عام.يشار إلى أن عدد المشاركات في جائزة (كتارا) للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة.