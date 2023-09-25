الإثنين 25 أيلول 2023
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زاهي وهبي يقرأ قصائد من ديوانه "ليل يديها"

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زاهي وهبي يقرأ قصائد من ديوانه "ليل يديها"
عمان-الغد- قدم الشاعر العربي زاهي وهبي، مساء أول من أمس، في معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين، أمسية شعرية استثنائية، وسط حضور أردني وعربي جاء للاستماع لصاحب ديوان "ليل يديها".اضافة اعلان
وقرأ الشاعر وهبي، خلال الأمسية التي تفاعل معها جمهور معرض عمان، قصائد من جديده الشعري ديوان "ليل يديها"، ومقاطع أخرى من قصائد كتبت قبل سنوات، ومنها: نص "عمان"، ومقاطع من قصيدة "لست سوى فتى"، وقصيدة "نشيد الحب والأمل" التي ولدت في عمان تفاعلا مع مبادرة إنسانية، وقصيدة "تليق بك الحياة" المهداة للشاعر الفسطيني الراحل في حياته محمود درويش، وقصيدة "أمي" المهداة للأم، وقصيدة "الأم الحامل"، وقصيدة "أضاهيك أنوثة" وقصيدة "الأربعينية".
وقال الشاعر اللبناني، في حوار دافئ مع الجمهور "إن علاقتي بعمان وطيدة، وأنا مدين لأهل الأردن بكثير من المشاعر، والأحاسيس، والقصائد، والذكريات الجميلة".
وأكد أهمية وجود معارض الكتاب في حياة الشعوب، ومنها معرض عمان الدولي للكتاب، كمكان للقاء الناس، وتبادل الرؤى والأفكار، وأهمية الكتاب في حياة الأمة من أجل الارتقاء بمكانتها عاليا. 
وأشاد بالإقبال الكبير لمعرض عمان للكتاب على مدى اليومين الماضيين، وما رآه "يعطينا الأمل بالثقافة الجدية التي لا يمكن أن تزول"، كما تحدث عن تأثره بشعر النثر، وقصيد الشعر الحر، عند كل من محمود درويش ومحمد الماغوط.
وخلال الأمسية التي أدارتها حياة جابر، قدمت الفنانة هند حامد بصوتها قصيدة "الحب والأمل" للشاعر زاهي وهبي، والتي لحنها الموسيقي طارق الجندي.
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