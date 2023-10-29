الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زخم مشاركة شعراء الأمة العربية في مسابقة “ديوان شهداء العزة" أوجب رفع قيمة الجائزة

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عبدالعزيز سعود البابطين
بعد أن وجهت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نداء إلى كافة شعراء العربية في جميع أنحاء العالم للمشاركة في ديوان شهداء العزة شهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من الشعراء العرب للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الأضخم.اضافة اعلان
لذلك كان القرار السريع برفع قيمة الجوائز لتصبح على النحو الآتي:"تمنح القصيدة الأولى مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار (10000 $) والقصيدة الثانية مكافأة قدرها سبعة آلاف دولار (7000 $) والثالثة مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار (5000 $)".
وفي هذا الصدد قال الشاعر عبد العزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية "كنت واثقاً أن ضمائر شعراء الأمة العربية يقظة وهذا أمر طبيعي عهدناه من الشعر والشعراء العرب، فلقد عاش شعراؤنا العرب قضايا أمتنا بكل أحاسيسهم ومشاعرهم يفرحون لإنجازاتها و انتصاراتها الرائعة فتفوح قصائدهم بأريج زكي فيه عبق النصر والاعتزاز بالعروبة ويحزنون إذا ما أحاطت بأمتهم النكبات و المصائب و ما أكثرها ! تراهم في هم وغم، قصائدهم نسيج ألم، ودموع متدفقة لا تعرف عيونهم طعم النوم ولا نفوسهم طريق الراحة الاستقرار.
وأضاف البابطين أن جميع القصائد المشاركة ستعرض على لجنة تحكيم فنية متخصصة.
وأشار البابطين أن القصائد المشاركة ستصدر في ديوان يخصص ريعه كاملًا لصالح المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
هذا وقد حددت المؤسسة مجموعة من الشروط للمشاركة في المسابقة: -
ويشترط في القصائد المشاركة: "أن تكون باللغة العربية الفصحى، آخر موعد لقبول المشاركة 30 نوفمبر 2023، يرسل المشارك نبذة تعريفية مختصرة عنه مع بيانات الاتصال الخاصة به بريديًا وهاتفيا وإلكترونيا".
وتؤكد المؤسسة على أن الفرصة مازالت سانحة لمن يرغب في موافاتها بالقصائد المشاركة المعبرة عن المشاعر الوطنية العربية والإنسانية التي تعتمل في نفوس الجميع جراء ما يحدث في غزة من فظائع رهيبة بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني دون رحمة أو وازع من ضمير. 
و ترجو المؤسسة سرعة إرسال المشاركات عبر الوسائط الآتية:العنوان البريدي: ص.ب 599 الصفاة - الرمز البريدي 13006 – الكويت، او من خلال الفاكس على رقم 0096522455039 ، او من خلال البريد الالكتروني، Info@albabtaincf.org ، او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.
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