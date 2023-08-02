زكريا محمد.. يأخذ غفوة قصيرة تحت الصخرة

غازي الذيبة

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عمان - "رميت منجلي على الأرض، تاركاً للشمس أن تشوي بلوطها في التنور وحدها، وأخذت غفوة قصيرة تحت الصخرة".بهذه السطر الشعري من قصائده الأخيرة، يتم زكريا محمد فكرته عن الخلود، وهو يغادر عالمنا أمس، إنه الغفوة القصيرة، تلك التي يمضي بها إلى أغنية كان يترقبها، ولكن قبل أن يحقق تلك الغفوة، قدم اعتذاره البري للأشجار والكائنات عن ذنوبه "فالحياة سلسلة ذنوب. وكل مقطوعة كتبتها قطعة من نشيد اعتذار طويل عن هذه الذنوب. اعتذار عن ذنوب ارتكبتها وأخرى لم أرتكبها".يرحل زكريا، الشاعر والباحث والمفكر والمؤرخ والروائي والخزاف والمعارض السياسي والمناضل، قريبا من صوت الملاحم التي تشتعل سنابك خيولها في النصوص والمراثي، حاملا غفوته الصغيرة الهادئة، وتحت إبطه مرثاته التي سيكملها هناك تحت ظلال أيكة تنتظر قلبه الجميل في قريته "الزاوية"، تلك التي ألقت عباءتها على روحه، ذات ميلاد كان في العام 1950.يرحل، وقلة فقط ممن عرفوه، لم يكونوا أصدقاء له، كان قريبا منا، لم يكن نافرا، كان خيمة ود ونبل، يمسح روؤس أصدقائه بزيت المحبة، ويتفقد أحلامهم بورد الحدائق. حاضر دائم بهدوئه الصاخب، لا تمضي برهة من دون أن يعتق أغنية من صدره، أو يكتب مقالا، أو يعلن عن كتاب جديد له قيد النشر، أو يفصح عن رغبة في إنجاز كتاب.سلسلة مشاريع وإنجازات، قدمها للمكتبة العربية، شعرا وأبحاثا في التاريخ، والمقالة، والمواقف، والرواية التي تستلهم الأسطورة، والكتابات المتناثرة في صحف ومواقع متنوعة، لتكشف عن كاتب صلب، دؤوب، يكتب برأس الإبرة، ليطرز العالم بزخارفه ونقوشه ومنمناته.وبرحيله، سنفتقد تلك الإلماحات الذكية التي كانت تتناثر بين سطور مقالاته السياسية والتاريخية، مشددا وبصرامة حادة فيها، على أن الكتابة عمل شاق، أكانت شعرا أم مقالة أم بحثا، واستسهالها يجعلها مجردة من المكوث على أي رف.وفي الشعر، هو شاعر، من أندر من خرجوا على تقاليد قصيدة النثر، وكتب بما يشبه التضاد معها، فواتح لمساحات شاسعة من التخييل، كتبها بماء لا ينشله من الينابيع، ولا يغرفه من الأنهار، بل بماء يتخلق له وحده، ماء قصائد مُعرقة بالأساطير والخرافات والحكايات التي نسمع حفيفها في الأرواح، وهي تجمعنا في سهوب الخيال، والوديان التي تسرح على أطرافها جدائلها الجنيات، والجبال التي تحتفظ بذراها فوق السحاب.ليس ثمة مكان لقصيدته على الأرض، تبدو وكأنها قادمة من عالم آخر، يريد أن يكون مواز لعالمنا، ليغدو هذا البعد استثنائيا، فريدا لا أحد قادر على صياغته، سوى شاعر يبحث في الميثولوجيا والفكر القديم والفلسفة والنباتات والطيور والأشجار والمواسم، والطين، ليحوله إلى كائنات خزفية تضحك وتبهج الناظرين.يرحل زكريا محمد، بعد ثلاثة وسبعين عاما، من الكد في براري المنافي والإقامة في البلاد، محمولا على أكتاف نباتاته وقصائده وكتاباته، بعد أن أخلص لمشروعه النضالي في الثورة الفلسطينية، والإبداعي الذي كرسه للثورة على السائد.تلقى علومه في الأدب العربي بجامعة بغداد، لينتقل بعدها إلى بيروت، ثم عمل في الصحافة الفلسطينية في بيروت وعمّان ودمشق، واشتغل في مجلات "الحرية" و"الفكر الديمقراطي" وغيرها، ثم في العام 1994 عاد إلى فلسطين، ليتولى منصب نائب رئيس تحرير مجلة "الكرمل" التي كان يترأسها الشاعر محمود درويش.وخلال مسيرته، كتب في الشعر مجموعاته: قصائد أخيرة، أشغال يدوية، الجواد يجتاز أسكدار، ضربة شمس، حجر البهت، كشتبان، علندي، زرواند، أما في المثيولوجيا فوضع كتب: ديانة مكة في الجاهلية: كتابُ الميسر والقداح، ديانة مكة في الجاهلية: الحمس والطلس والحلة، ذاتُ النحيين: الأمثال الجاهليّة بين الطقس والأسطورة، نقوشٌ عربيّة قبل الإسلام، اللغز والمفتاح: رُقم دير علا ونقوش سيناء المبكّرة، نخلة طيء – كشف سر الفلسطينيين القدماء، عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية. وسواها، وللأطفال كتب: أول زهرة في الأرض، مغني المطر، اما في الرواية فله: العين المعتمة، عصا الراعي.نال جائزة محمود درويش للثقافة والإبداع في العام 2020 في دورتها الـ11، كما ترجمت أعمال له إلى لغات أجنبية، وكان صوتا حرا، فاعتقل في رام الله في العام 2021 أثناء وقفة مندّدة بحملات الاعتقال السياسي، ليصدر شعراء وكتاب فلسطينيون وعرب وعالميون صرختهم لإطلاق سراحه تحت عنوان: "هو أكبر من سجونكم فأين ستضعونه".