"زنبقة الصخر: سنوات الألم والأمل".. سيرة ذاتية ولوحات للتشكيلي الدغليس

عزيزة علي

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عمان– صدر عن دار الخليج للنشر والتوزيع، كتاب للفنان التشكيلي محمد الدغليس بعنوان "زنبقة الصخر- سنوات الألم والأمل"، وهو عبارة عن سيرة ذاتية، للمؤلف، ويضم العديد من اللوحات الفنية للدغليس.في كلمة على غلاف الكتاب يقول المؤلف: "ولدت من أبوين ومن سلالة أجداد كانوا يستصلحون الأرض ويفلحونها، ويخدمون أشجارها كأبنائهم/ ويعتاشون من خيراتها، تلك مهتهم الوحيدة التي يتقنونها، جئت وأنا في بداية مرحلة التنوير، وتهيأت لي فرصة ضيقة لتغيير مهنة الأجداد التي أحبها وأحترمها، وقد أعانني الله على تحقيقها، لأصبح مهندسا ناجحا، يدخل مرحلة جديدة من العمل، تؤسس لعائلة علمية وعمل الأبناء والبنات في مهن إنسانية مرموقة، ووصلوا إلى أعلى المستويات العلمية والثقافية، كل ذلك انعكس على الأحفاد، الذين التحقوا بأرقى المعاهد العلمية، وشملتهم عناية الأبوين ورعايتهما، مما بشر بمستقبل باهر".يضيف: "كنت على رأس هذا المنعطف الذي أفضى إلى أفق فسيح مشرق، تملكتني الرغبة في أن أروي بدايات سيرتي، والظروف التي أحاطت بها، كي تكون مرجعا وحافزا لتجاوز العقبات، وتدفع الأجيال اللاحقة إلى التميز وتحقيق الذات، مؤكدا أن يد الله وإرادته هي التي صنعت عالمي هذا، وحققت طموحاتي وتمنياتي".الناقد د. زياد أبو لبن كتب مقدمة للكتاب؛ يشير فيها، إلى أن سيرة الدغليس حافلة بالأحداث المشتابكة مع الواقع الاجتماعي والعملي والعلمي، بدءا من مرحلة الطفولة وصولا إلى العمل المهني، وهذه السيرة تمثل الجزء الأول من حياته، سيتبعها بجزء ثان يتعلق بسيرته في الفن التشكيلي وما أحاط بها، ومن يقرأ هذه السيرة سيكتشف حجم المعاناة التي مر بها الدغليس في حياته، معاناة ملؤها الألم والأمل معا، وهي حياة الفتى الفلسطيني الذي عاش طفولته وسنوات قليلة من العمل في قريته "سلفيت"، قضاء مدينة نابلس الفلسطينية.ويرى أبو لبن، أن الدغليس تحرى في هذه السيرة الصدق والحقيقة في رصد تفاصيل حياته، حيث سرد سيرته بلغة مباشرة تصل إلى مستوى القراء بمختلف ثقافاتهم، بعيدا عن إغراق اللغة بجمالياتها الفنية، وإنما كان يهدف من وراء ذلك إلى إمتاع القارئ بسيرته، وإلى تسجيل وقائع وتجارب ومغامرات تمثل نموذجا للفتى الفلسطيني المكافح، للوصول إلى هدف رسمه مذ كان طالبا على مقاعد الدراسة في "سلفيت"، مرورا بدراسته الجامعية في اسطنبول، وما لقيه الفتى طوال هذه الرحلة من صعاب وعذابات وتحديات وآلام وآمال وأحلام تحققت بإرادة وعزم.ويرى أبو لبن، أن الدغليس كان صريحا في سيرته حد الإفصاح عما أصابه من أبيه في طفولته، وما أصابه من حنان ورعاية من أمه المغلوب على أمرها في مجتمع محافظ، كذلك ما اعترى حياته من تشرد وضياع في شوارع عمان وأزقتها، إلى حياة كفاح في اسطنبول أيام الدراسة الجامعية، وما رافقها من مغامرات شاب وجد في هذه المدينة حياة منفتحة لا حدود لها، إلى حياة، في مدينة عمان، لا تقل قسوتها عما عاشه في قريته "سلفيت"، وما بين بارقتي الأمل والألم، وما بين الحزن والفرح، استطاع أن يشق طريقا صعبا للوصول إلى مكانة مرموقة في العمل الهندسي يشار إليها بالبنان.ويقول أبو لبن: "رغم ما قدم للدغليس من إغراءات في الغربة لنقله من واقع مأساوي إلى حياة الرفاهية، إلا أن "سلفيت"، ظلت حاضرة في وجدانه، لا تغيب عن عينيه وطن محتل، وعائلة تنتظر ابنها منقذها من الفقر والحرمان، كما ظل ضميره الحي يقظا لا يهادن ولا يلين أمام كل هذه الإغراءات".وخلص، إلى أنه في الجزء الثاني من سيرته، سيجد القارئ ما لا أستطيع الإحاطة به في هذه المقدمة، فهو لم يبق شاردة ولا واردة في حياته إلا وخطها قلمه في هذا السفر، وسيجد القارئ في "التمهيد"، ما ييسر عليه الدخول إلى عوالم الدغليس.ويقول الدغليس في تمهيده للكتاب: "هناك في أقاصي الغرب البعيد حيث لا يعرفني أحد، فقط وحدتي وعزلتي وفرصتي التي طالما رغبت بها، تتلاشى المسؤولية اليومية ورتابة الروتين المعهود، لا لغة للجدال المستهلك يشوش الفكر، تهدأ السريرة، وتصفو الرؤية، ويسمو التأمل في الماضي والحاضر واستشراف المستقبل، لا شيء يشغل البال، ويشتت التركيز على استحضار الماضي السحيق من بواكير حياتي ومسيرة عمري، سواء كنت ملازما في جلستي إلى الطاولة المتواضعة التي أعدتها لي ابنتي في زاوية غرفتها إلى جانب سرير نومي، وعليها "لاب توب"، علمتني كيف أستمع للموسيقا المفضلة لدي، والأغنيات القديمة التي تدفعني للعودة إلى الماضي وذكرياته، ومشاهدة ما يحلو لي من أفلام أو مسلسلات الخيال العلمي، وبعض الأوراق والأقلام والألوأن التي تستجيب لهوايتي المفضلة، إثراء لوقتي، وإنعاشا لروح الإبداع في أعماقي، ومنحي الأجواء التي تعينني وتشبع رغباتي".ويضيف، "على ذلك المقعد أكتب وأرسم بهدوء، وأستغرق أحيانا في تأمل عميق وأستعرض ذكريات، أو أصحو على حركة قريبة صادرة عن مرور غزالة تتهادى، رافعة رأسها، شامخة بقرونها المتشعبة، غير آبهة بوجودي، ماضية إلى سبيلها بلا توقف".ويتابع الدغليس، "أكتب وتتلاشى الكلمات أحيانا، ثم تتضح بعد أن أمسح دموع مقلتي، التي تجمدت بفعل برودة الطقس ما دون الصفر المئوي، ولمعان الورقة البيضاء تحت أشعة الشمس، وآثار الإرهاق المزمن الذي أصابها نتيجة للإفراط في إجهادها بالقراءة والكتابة وتوثيق أحداث الزمان والمكان كتابة ورسما، وما فرضته علي مهنتي كمهنس معماري أثناء الدراسة وحياتي العملية، إذ كثيرا ما قضيت الساعات الطوال على طاولة رسم المشاريع يدويا، بتفاصيلها ورسوماتها ومجسماتها ومقاساتها الدقيقة، التي كانت تطول أحيانا لمدة أربع وعشرون ساعة متتالية، حتى في أيام الإجازة أروح عن نفسي برسم لوحات فنية تعبيرية، تداعب خيالاتي أو مشاهداتي، تاركا لغيري حرية تأويلها".يقول الدغليس: "بدأت القصة، بدأت الذكريات تتبلور في مخليتي كأنها حصلت البارحة فقط، فأصوغها بجمل وتعبيرات تنسكب غزيرة على صحن صفحتي، مفرغا القلب مما أثقلته الأيام من أحداث وخطوب، والتي رافقتني على مدى سبعة عقود، مرت كحلم طويل مليء بالرؤى السارة المفرحة أو بكوابيس من الحسرة والألم، محاولا استدراج إرهاصات أولى بواكير هذا الحلم، وتحسس ونبش ما بقي في قاع النفس وأعماق الذاكرة، من ملامح وصور ما تزال تتفاعل في مكنونات الوجدان، كلوحة رسمها قلم الدهر في مخيلتي بالأبيض والأسود، تكفلت الأيام بمحو بعض جوانبها وأبقت على المعالم البارزة من الظلال والإضاءة التي انحفرت في الصميم حتى صعب طمسها".يوضح، بدأت حكايتي معاهدا النفس بتحري الصدق والحقيقة مهما كانت مؤلمة من دون مبالغة، معلنا عن حقائق طالما كان يحرجني ذكرها أو حتى الملاحظات المزعجة التي كان يبديها لي متطفل يظهر الحرص والمحبة أو الشفقة. كيف لا وقد أصبحت في عمر لا يهمني فيه ما يقال عني سواء بحضوري أو من وراء ظهري، إن كان حقيقة أو تجني، واضعا نصب عيني أنه كما لم أوذ أحدا في حياتي، قاصدا أنني لن أكون سببا للأذى لأحد كان حيا أو ميتا في روايتي عن نفسي.