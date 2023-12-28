سخنيني تترجم "إيقاعات الزمن- إعادة سرد تاريخ فلسطين" للمؤلف كيث وايتلام

عزيزة علي

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صدر عن دار "العائدون للنشر والتوزيع"، كتاب بعنوان "إيقاعات الزمن- إعادة سرد تاريخ فلسطين.. لتحدي السرد المهيمن"، لأستاذ الدراسات الدينية، الدكتور كيث وايتلام، ترجمة الدكتورة لمى سخنيني.الكتاب الذي جاء في ثلاثة أجزاء بسبعة فصول أهدته المترجمة لمى سخنيني، بقولها: "إلى شعبي/ وإلى/ حلمنا الذي لم يكتمل بعد"، وفي الجزء الأول بالنسخة العربية يتحدث عن ضياع ماضي فلسطين، إذ يتناول الفصل الأول: كيف فقدتْ فلسطين ماضيها؟، ويتناول الفصل الثاني: تاريخ مبني على عظام الموتى، فيما يتحدث الجزء الثاني عن إعادة وصل ماضي فلسطين، ويتحدث الفصل الثالث عن فلسطين على منصة التجارة، ويركز الفصل الرابع على ركود في منطقة البحر الأبيض المتوسط: إضاءة على "عصر مظلم"، هل هي نقطة تحول في تاريخ فلسطين؟، الركود في فلسطين: لحظة متكررة في الزمن.بينما يتناول الفصل الخامس: إحياء الريف، مواجهة الأزمة، أرض مزروعة بالفلاحين، فيما يتحدث الفصل السادس عن إحياء المدن، نهوض المدن الساحلية، فسيفساء (مزيج) المدن، فيما يتناول الجزء الثالث تاريخ فلسطين العريق، ويتناول الفصل السابع تكامل الماضي الفلسطيني، ثم يتحدث الكتاب عن الفترات الأثرية والتاريخية في فلسطين.في الجزء الأول من الكتاب، يقول المؤلف "إن ماضي فلسطين حاسم في حاضرها ومستقبلها أيضا، فنحن على دراية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يتم عرضه على شاشات تلفزيوناتنا، بما في ذلك حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، وهم في مواجهة القوات العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية-الأميركية. وفيما نراقب صور الصراع هذه، لا يتجلى لنا كيف أن فلسطين يتم تجريدها باستمرار من ماضيها. ويكرر المتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية، باستمرار، ومن خلال المواقع الحكومية الرسمية، الفكرة القائلة بأن قيام إسرائيل ما هو إلا استعادة وطن قديم عاصمته القدس.كما يتحدث عن هذا الادعاء قوي جدا، إلى درجة أنه يشكل السياسة الخارجية لواشنطن وللعواصم الأوروبية. فذلك الماضي مهم لأنه -أولًا- ما يزال يتجلى في الوقت الحاضر، ولأن فلسطين -ثانيًا- قد جُردت من الكثير من تاريخها في القرنين التاسع عشر والعشرين. وبهذا، يبدو وكأن فلسطين قد دخلت حيز الوجود فقط مع الانتداب البريطاني، ووصلت إلى نهايتها بإعلان دولة إسرائيل الحديثة. إن نمو المدن، أو التحول في القرى، أو تحركات السكان منذ ثلاثة آلاف عام، ذلك كله قد انفصل عن فلسطين الحديثة. وقد عانى تاريخ فلسطين من العلاقة المزدوجة للسيطرتين الإمبريالية والاستعمارية، كما أن بناء التاريخ الوطني من القرن التاسع عشر وما بعده، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، قد فهمته جميع الدول الحديثة بوصفه تعبيرا عن الوعي القومي والسيادة الوطنية.لكن الغريب هنا، وربما الفريد من نوعه، هو أنه مع تراجع القوى الأوروبية، وبريطانيا على وجه الخصوص، فإن تاريخ ما بعد الاستعمار، لم يكتبه سكان فلسطين المحليون، وإنما كتبته القوى الاستعمارية الجديدة، فكان انعكاسًا وتدعيمًا لما قد مضى، حتى صار التاريخ رواية صهيونية استعمارية، ترجع أصولها إلى الأوروبية، وببساطة فقد كررت وعززت الفكرة القائلة بأن الغزو الخارجي أحضر الثقافة والحضارة إلى المنطقة، فخسرت فلسطين تاريخها لأول مرة، مقابل القوى الإمبريالية الأوروبية، ثم مقابل إعادة البناء الصهيوني للماضي الذي أصبح سريعًا هو الرواية القومية لإسرائيل. وهكذا أصبح تاريخ فلسطين مدفونًا تحت طبقتين من التاريخ الإمبريالي والاستعماري، وهما طبقتان سميكتان جدًا، يصعب اختراقهما. وبقدر أهمية فهم الكيفية التي حدث بها ذلك، فمن المهم أيضًا، وبالقدر نفسه، فهم معنى هذا النضال الفلسطيني المعاصر. أما لماذا هو مهم؟ فالإجابة عن هذا السؤال أسهل بكثير من الإجابة عن السؤال المحير، كيف خسرت فلسطين ماضيها؟".مؤلف الكتاب كيث دبليو وايتلام، في مقدمته للنسخة العربية بعد شكره لدار العائدون للنشر والتوزيع على طباعة كتابه "إيقاعات الزمن: إعادة سرد تاريخ فلسطين"، يقول: "كنت آمل في الأصل أن أكتب تاريخًا لفلسطين، من ماضيها القديم إلى الوقت الحاضر، معتمدًا في ذلك على العديد من القضايا التي أثيرت في اختراع إسرائيل القديمة. ولكن، وبسبب التقاعد المبكر واعتلال الصحة، لم أعد قادرًا على متابعة هذا الهدف طويل المدى. ومع ذلك، فمن المفترض أن يكون كتاب "إيقاعات الزمن" بحثا برمجيا يبحث في فترة معينة ويظهر كيف يتناسب مع الإيقاعات الأوسع من التاريخ الفلسطيني.لطالما كان عملي في تاريخ فلسطين القديمة مستوحى من مقولة جورج أورويل المعروفة في روايته "1984"، التي يرى فيها "أن من يتحكم بالماضي يتحكم في المستقبل؛ من يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي". خطابات لا حصر لها من قبل السياسيين الغربيين، وخاصة الأميركيين -ممهورة بإشارات متكررة إلى التراث التوراتي لإسرائيل، وإشارات إلى "إسرائيل التاريخية" الوطن، "أو إلى القدس باعتبارها" عاصمة إسرائيل القديمة"- خطابات توضح تمامًا أن إسرائيل لديها الحق بخنق الماضي والحاضر والمستقبل.لا يوجد أي ذكر في هذه الخطابات لماضي فلسطين. فيبدو الفلسطينيون وكأن جذورهم سطحية وضحلة في التربة الحديثة. ولكن ثلاثة آلاف سنة من التاريخ لمختلف السكان، التحركات، والرحلات التي لا حصر لها على طول الساحل، أو الطريق من قبل التجار والبدو، أو صعود وسقوط مدنها وقراها التي تم تجاهلها وكأنها لا علاقة لها بسكانها المعاصرين. وهكذا بما أن لا سيطرة للفلسطينيين على الماضي، فلا سيطرة لهم على المستقبل.وتمت كتابة "إيقاعات الزمن: إعادة سرد تاريخ فلسطين" لتحدي السرد المهيمن. وينظر إلى فترة معينة -الفترة المرتبطة بالروايات الكتابية- في إظهار أنها ليست فترة فريدة من نوعها، ولكنها جزء من الأنماط الغنية لتاريخ فلسطين. إنه مصمم لإظهار أنه جزء صغير من تاريخ متماسك لفلسطين يمتد من الماضي القديم، بما في ذلك فترات الكتاب المقدس، حتى الوقت الحاضر.وإن النضال الثقافي من أجل تاريخ فلسطين، الذي يربط تلك الأزمان بالحاضر، هو أمر حاسم في النضال من أجل تقرير المصير. آمل أن يظهر ذلك بطريقة مختصرة، فإيقاعات الزمن لدى فلسطين والفلسطينيين، ماضٍ ثري يتدفق إلى حاضرهم ويعلمهم. وتحقيق الحقيقة بأن تاريخًا شاملًا لفلسطين لن يضيء فقط ماضيها الغني، ويعلم حاضرها، ولكن أيضًا، وكما نأمل، فهو يسهم في مستقبل غني وحيوي".