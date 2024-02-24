السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سعود البابطين رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية

سعود البابطين رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية
سعود البابطين رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية
قرر المجلس بالإجماع تزكية سعود عبدالعزيز البابطين رئيساً لمجلس الأمناء، واختيار محمد عبدالعزيز البابطين نائباً لرئيس مجلس الأمناء. وقال رئيس مجلس الأمناء سعود عبدالعزيز البابطين، إن المؤسسة مستمرة في مواصلة العمل واستكمال المسيرة التي بدأها والده "طيب الله ثراه"، في الاعتناء بالشعر والشعراء، وخدمة اللغة العربية، ودعم مراكز الترجمة والتدريب وتحقيق المخطوطات، وترسيخ مبادئ حوار الحضارات ونشر ثقافة السلام العادل بما يخدم الدول والشعوب متعهداً بتسخير وقته وجهده وكل ما تعلمه منه للمحافظة على إرثه العظيم، وإيماناً منه بكل ما كان يقوم به، فقد سخر ماله ووقته وفكره الدؤوب في خدمة البشرية، وهذه رسالة من رسائله العظيمة التي تعلمناها منذ الصغر، وسنستمر بمشيئة الله في تنفيذ رسالته وتحقيق حلمه الذي تحمل تفاصيله كافة مفردات الثقافة والخير والسلام، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه في تنفيذ تلك المهمة الكبيرة، التي تقع على عاتقه.اضافة اعلان
وشكر البابطين أعضاء المجلس على ثقتهم الغالية، مشيداً بما يقدموه للمؤسسة وبأنهم لم يدخروا جهداً في سبيل تحقيق الأهداف الفكرية السامية، التي كان لهم الدور الأمثل في رسمها وتحقيقها على أرض الواقع.
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