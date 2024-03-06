"سنلتقي في أغسطس".. رواية لماركيز تبصر النور قريباً

تصدر في 13 آذار/مارس الجاري، رواية جديدة للكاتب الكولومبي الراحل غابريال غارسيا ماركيز (1927-2014) بعد 10 سنوات على وفاته.

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وقال أحد أبناء ماركيز، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، في تصريحات صحفية: "هذه الرواية هي ثمرة الجهد الأخير الذي بذله والدي للاستمرار في الكتابة، رغم الظروف الصحية التي كان قد بدأ يعاني منها".



وأضاف: "لدى قراءة المخطوط مرة أخرى بعد 10 سنوات تقريباً على وفاة والدي، اكتشفنا أن النص يزخر بالعديد من المزايا التي تستدرج القارئ إلى التمتع بأبرز ما في أعماله: قدرته على الإبداع، ولغته الشعرية، وسرديته الأخّاذة، ومعرفته العميقة بمكامن النفس البشرية، والتصاقه بما عاشه من تجارب، وبخاصة في الحب الذي ربما هو المحور الأساس والمحرك الأول لكل أعماله".



وستصدر الرواية التي تحمل عنوان "En Agosto nos vemos" بالإسبانية، مترجمةً إلى عدة لغات، من بينها الفرنسية عن دار "غراسي"، والإنجليزية عن دار "راندوم هاوس".



ووفقاً لمعهد "سرفانتس"، فإن ماركيز أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متقدماً على التشيلية إيزابيل الليندي والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.