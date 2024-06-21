 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شاركت في العديد من المسلسلات الأردنية.. وفاة الفنانة الفلسطينية ريم اللو

الفنانة الفلسطينية الراحل ريم اللو
الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم اللو

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنانة الفلسطينية ريم اللو عن عمر ناهز 54 عاما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وولدت اللو في القدس، وهي حاصلة على بكالوريوس في التربية الموسيقية، وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما منذ الثمانينيات، ولها عدّة إصدارات غنائية.

وشاركت الفنانة اللو في 30 عملاً مسرحياً، أهمها مسرحية "القميص المسـروق" لغسان كنفاني، كما شاركت في ثلاثة أفلام سينمائية، وتميزت بصوتها الفريد الذي كان خلفيةً للعديد من الأعمال.

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وشاركت في مسلسل "الاجتياح" (2007) للمخرج شوقي الماجري، وأطلت أيضا في مسلسلات أردنية مثل "أبناء القلعة" (2018) و"حكايانا" (2012) و"دفاتر الطوفان" (2010) و"سلطانة" (2007) و"الدرب الطويل "(2000).


وفي رمضان العام الماضي، شاركت اللو في المسلسل الفلسطيني "باب العامود"، من كتابة وإنتاج وبطولة إسماعيل الدبّاغ.

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