شاعران يقرآن قصائد تستلهم وهج المقاومة في غزة

عزيزة علي

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تضامنا مع ما يجري في غزة أقام منتدى الرواد الكبار أول من امس، أمسية شعرية شارك فيها كل من الشاعران: محمد سمحان وعلي الفاعوري، وأدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى سحر ملص.في مستهل الأمسية، وقف الحضور دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء غزة، وقالت مديرة المنتدى هيفاء البشير: "نقف في الأمسية مع أهلنا والمجاهدين في غزة، لنقول كلمة الحق في وجه العدو الغاصب للأرض، والمنتهك لحرمات النفس"، لافتة إلى أنه في هذه الأمسية نستمع إلى ما تلهج به القلوب، وما تنزف به الأرواح من ألم أمام بشاعة ما يجري، من قتل ومحاولة تهجير للشعب الفلسطيني في غزة.وأشارت البشير، إلى أن القصائد تلهب حماس الأمة، وقد تعددت سبل المقاومة بين الفعل والقول، والاحتجاج وبذل المال والنفس، لذلك على هامش حملة التبرع التي يقيمها المنتدى تضامنا مع أحداث غزة نقف الآن وقفة الشعر.الشاعر علي الفاعوري قرأ مجموعة من قصائده منها قصيدة بعنوان "فِلَسطيني"، يقول فيها: "فِلَسطيني/ وهذا المَجدُ يَكْفيني/فِلَسطيني/ولي لُغَتي/ولي أرضي/ولي ديني/ولي كوفَيَّةٌ تَعْلو/على رَأسِ المَلايينِ/ ولي بارودةٌ/ظَلّتْ/لأَخْذِ الثّأر تَدْعوني/ولي وَطَنٌ بِطورِ سينينَ/والزَّيتونِ والتّينِ/ولي قُدْسٌ/ثَراها الحُرُّ/قَبْرٌ للمَلاعينِ/ولي أقْصى/بِعَونِ اللّهِ/لَنْ يَدْنوهُ صُهْيوني/أنا المَزروعُ/رُغمَ القَحْطِ/ مَجْدًا في الميادينِ/ فِلَسطيني/ وهذي الأرضُ/ أحْميها وتَحْميني/ دَمي مَطَرٌ/ سَيَسقيها/ ويَرْوي حِرَّةَ الطّينِ/فِلَسطيني/وبسْمِ اللهِ/لا بِسْمِ الشّياطينِ/فِلَسطيني/وِمن كنعانَ/حتّى الآنَ/تحكيني/رِسالاتٌ/بطولاتٌ/تُغنّي مَجدَ حِطّينِ/وروحٌ حُرَّةٌ/ تَكفي/ لِتَكتُبَ سِفرَ تَكويني/أنا شَرقيَّ ماءِ النّهْرِ/ نارُ الغَرْبِ/ تَكويني/أصيحُ/ لِتَسمَعَ الدُّنيا/ فِلَسطيني .. فِلَسطيني/فيا أحْلامَنا اتّحِدي/ ويا أرواحنا/ هُوني".كما قرأ نصا بعنوان "وطن الأحرار"، وآخر بعنوان "مكتوب إلى صلاح الدين الأيوبي".فيما قرأ الشاعر محمد سمحان مجموعة نصوص منها نص بعنوان "غزة وحدَها": "غزةُ الآنَ تنقشُ سِفرَ الخلاصِ على صخرةِ التضحياتْ وحدها بالصواريخِ ترسم خارطةَ الدربِ صوبَ/ النجاةْ وحدَها غزةُ الآنِ تكتب بالدَّمِ والدَّمعِ واليُتمِ والثَّكلِ نهجِ الحياةْ وحدَها باليقين المطرّزِ/ بالصبرِ والعزمِ والحزمِ تسقي جذورَ الثباتْ وحدَها غزةُ الآنَ توقظُ أّمّتها من جحيمِ السُّباتْ/ وحدَها غزةُ الآن تاخذُ وجبَتها من صواريخِ صهيونَ تهوي من الجوِّ والبرِ والبحرِ وقتَ/ السّحورِ ووقتَ الفطورِ ووقتَ الصلاةْ وحدهُ دمُ أطفالِ غزةَ يفضحُ عارَ السكوتِ المريبِ وعارَ/ الجلوسِ إلى الثرثراتْ".كما قرأ قصيدة بعنوان "المَجْدُ للصاروخِ والنّفَقِ"، "فاعْزِفْ عن الأقلامِ والوَرَقِ/أبطال غزَّة طوَّروا لغَةً/ مَنْقُوشةً في الأرضِ والأفقِ/ واسْتَحْدَثوا لِجِهادِهِم طُرُقاً/ ما مِثلها في الحرْبِ من طـُرُقِ/ كمْ أذْهَـلوا الدُّنيْا بما فَعَلوا/ بالفِكرِ والإيمانِ والعرَقِ/ وَسواهُمو ناموا على سُرُر/ٍ مَسكونَةً بالغِيدِ والشبَقِ/وقُصورُهمْ أبْرَاجها ارْتفَعَتْ/ وتَسامَقَتْ طَبَقاً على طَبقِ/ وَصُدورُهُمْ ضاقَتْ بأوْسمَةٍ/ مِن كَرْشِ مَن وُسِمُوا إلى العُنُقِ/ يا أهلَ غزَّةَ ذِي مَنازلكمْ/ قدْ أصْبـَحَتْ فِي الرُّوحِ والحدَقِ/ يا أنْجُـماً في ليلنا ائْتَلَقَتْ/وتَراكَمَتْ ألَقَاً على أَلِـقِ".