الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"شرف الأمة" احتفاء بنساء غزة وصمودهن بوجه الحرب الطاحنة

جانب من اللقاء في منتدى الرواد-(من المصدر)
جانب من اللقاء في منتدى الرواد-(من المصدر)
عمان- بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم منتدى الرواد الكبار لقاء بعنوان غزة "شرف الأمة"، ركز فيه على دور المرأة الغزاوية، في هذه الحرب، ومدى معاناتها وصمودها في هذه الحرب الطاحنة. اضافة اعلان
وقالت رئيسة جمعية الأسرة البيضاء هيفاء البشير في كلمتها الترحيبية: "ارتأينا أن يكون الاحتفال بالمرأة الغزية تلك الخنساء الصابرة التي أرضعت أطفالها حليب الإباء وربتهم على الحق، آزرت زوجها ووقفت معه في السراء والضراء".
واضافت، "تحملت ترملها صابرة محتسبة وودعت الشهداء من أولادها حزينة مكلومة ثم عاشت مع ما تبقى لها من أولاد في خيمة تلهو بها الرياح، ويجلدها المطر متحملة الجوع رافضة الذل، والتنازل عن شبر من أرضها إنهن نساء غزة اللواتي ضربن أروع الأمثلة في صبرهن وصمودهن والدفاع عن الأرض كل ذلك لإعلاء كلمة الله ورفع راية الحق، ليكن نموذجاً للمرأة صانعة الحياة".
وتابعت: "نحتفي بيوم المرأة أي نحتفي بالإنسانية إذ لا يخف على أحد مدى تأثير المرأة في هذه الحياة أما وزوجة حاملة الهم الإنساني وقضيتها وحقها في العيش في وطن آمن".
من جانبها تحدثت رجاء السقا، أنها كانت في زيارة لوالدتها المريضة، فقد نزلت في حي الرمال في غزة، ثم طلب الجيش الإسرائيلي الخروج وإخلاء المنزل، وتقول: "إن إحدى النساء استشهدت بالقصف ودفنت في الليل تحت شجرة في بيتها"، مشيرة إلى أنه جاء قريب لها واصطحبها إلى خان يونس، حيث جلست في بيت مع النازحين الذين بلغ عددهم حوالي خمسين شخصاً، وكانت المعاناة في العيش واستخدام المرافق، أما عن القصف فكان مرعباً يفوق كل وصف وسط شح الماء والطعام والبيوت المهدمة، والجثث المتناثرة، كان الموت والرعب يخيمان على كل مكان".
وأضافت السقا التي تحمل جنسية كولومبية، قمت بالاتصال مع السفارة الأردنية وجاءوا لإخراجي وقد قضيت خمسة وعشرين يوماً وقد حاولت عبور المعبر ثلاث مرات دون أن أتمكن من ذلك، وسط مخاطرة كبيرة ووابل من القصف العنيف، وفي المرة الرابعة اتصل بي موظف من الخارجية الأردنية عند الساعة الواحدة والنصف فجراً كي أذهب للمعبر وأكون هناك عند السابعة والنصف صباحاً، وبعد عبور المعبر المصري، وجدنا أعضاء السفارة الأردنية في انتظارنا مرحبين وعدنا إلى الأردن.
وعما شاهدته خلال مدة "25" يوماً قالت: "لا يمكن لعقل إنساني تصور أو تحمل ما رأيته من قتل للنساء والأطفال وتهديم البيوت، فمثلاً عائلة شعبان استشهد منهم ثلاثون شخصاً، وقد تم هدم 70 % من الوحدات السكنية، إضافة إلى التشريد والجوع".
وقالت غادة طرزي: "إنها عاشت في الأردن وأنهت المرحلة الدراسية والجامعية بعمان، وقد تزوجت من طبيب فلسطيني وحصلت على لم شمل بغزة وعاشت هناك، وهي تعمل مديرة إدارية في مؤسسة خيرية دولية، وتحدثت عن الحياة بغزة وطبيعة الشعب الطيب وعن كل الاعتداءات على غزة من قبل جيش الاحتلال، ونوهت إلى أن الحرب استهدفت فيها قوات الاحتلال المدنيين وأصبحت المباني السكنية مهددة بالقصف كاملة على سكان غزة".
وأشارت إلى أن هذه الحرب لم يشهد لها مثيل بحجم العنف والدمار وقد طلب جيش الاحتلال من سكان المنطقة الشمالية والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون و250 ألف نسمة، أن يتركوا منازلهم ويتوجهوا إلى المنطقة الجنوبية الآمنة ظناً منهم أنهم سيجدون الأمان ولكن كانت الآلة الحربية لهم بالمرصاد.
وأوضحت، الكل يعاني في الحرب، ولكن الأغلب هم الأطفال والنساء خاصة الحوامل والمرضعات، ويحاولن بكل الطرق الاقتصادية توفير الطعام المفيد والكافي لسد جوع عائلاتهن، وهناك اللواتي يقبع أزواجهن في المعتقلات، لقد تزامنت هذه المعاناة مع دخول فصل الشتاء أول شهر من الحرب، وأصيب العديد من الأطفال بالأمراض بسبب قلة الطعام والماء والحليب.
أما بالنسبة لتجربتي الشخصية، "فقد كانت الطائرات الحربية تقصف عددا من المباني المجاورة لمنطقة سكنية في الرمال منقطة النصر، ومنذ الأسبوع الأول نفدت المواد الغذائية من المحلات المجاورة وقطعت الكهرباء والماء، وقصفت مراكز الإيواء والمدارس والجامعات والمستشفيات، وانقطع الوقود وضربت البنية التحتية".
تابعت، وقد استهدفت الأشجار المثمرة والمناطق الزراعية بالفسفور الأبيض، وانقطعت الأدوية وتلوث مياه الشرب بالمياه العادمة، واضطر الناس للاستحمام بالبحر خوفا من الإصابة بالجرب، وقد تم قتل العديد من العائلات وشطبت من السجل المدني كاملة. إن ما يجري في غزة من حرب ضارية وعنف يفوق الخيال.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
برجس: الجوائز تشجع الإبداع لكن على الكاتب ألا يفكر بها لحظة الكتابة

برجس: الجوائز تشجع الإبداع لكن على الكاتب ألا يفكر بها لحظة الكتابة

منذ2 ساعة
كتاب يحاكي القيم التعبيرية للموسيقا بشعر الغزل الأموي بقلم محمد قزو

كتاب يحاكي القيم التعبيرية للموسيقا بشعر الغزل الأموي بقلم محمد قزو

11 آذار 2024
لوحات تشكيلية عربية معجونة بالحلم بجاليري الاتحاد الأوروبي

لوحات تشكيلية عربية معجونة بالحلم بجاليري الاتحاد الأوروبي

11 آذار 2024
1710071986340201700

أسئلة فكرية يطرحها "النقد المنهجي وتطبيقاته بالنص الأدبي" للعنبر

10 آذار 2024
1710071986380201900

الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة"‎

10 آذار 2024
السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي

السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي

10 آذار 2024
افكار و مواقف

الحرب ورمضان

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

  المدنس والمقدس في القدس

ماهر أبو طير |اليوم

ميناء غزة العائم والهدف المعابر البرية

زيدون الحديد |اليوم

نتنياهو بايدن: مشاحنات مصلحية وهدف مستحيل

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات | منذ2 ساعة
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات | منذ2 ساعة
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy
 
 