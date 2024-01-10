"شهداء عين الحقيقة في فلسطين".. تأبين لأرواح 109 صحفيين اغتالهم الاحتلال

عزيزة علي

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لأنهم العيون التي نقلت وتنقل حقيقة ما تقوم به الصهيونية من جرائم وحشية، وحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة وقطاع غزة. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال "109" صحفيين، حتى يخفي جرائمه عن عيون العالم.واستنكارا لهذه الجرائم، أقام حزب الاتحاد الوطني الأردني تأبينا لـ "شهداء عين الحقيقة في فلسطين"، الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين استشهدوا أثناء تغطيتهم لوقائع الإجرام الصهيوني في غزة.وأكد المتحدثون في التأبين، أن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة هي حرب الصورة، لذلك يقوم هذا الجيش باغتيال من يقوم بنقل الصور التي تفضح الممارسات والجرائم التي يقوم بها هذا الجيش، والذي يمنع الإعلام الأجنبي من الدخول إلى القطاع حتى لا ينقل ما يقوم به من وحشية وحرب إبادة اتجاه الشعب الفلسطيني في غزة.اشتمل التأبين على عرض فيديو يسلط الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه الأردن والجهود المستمرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي نحو تحقيق العدالة. ويستعرض بالتفصيل كيفية تفاني الملك عبدالله الثاني في هذه القضية، مع التركيز على مبادراته ودبلوماسيته في المحافل الدولية لدعم القضايا العادلة.وكذلك الدور الذي قام به سمو ولي العهد والأميرة سلمى، إلى جانب نشامى القوات المسلحة الأردنية، في عمليات إنزال جوي فوق غزة لتوصيل المساعدات الإغاثية والطبية، معززين بذلك صمود الفلسطينيين في القطاع.التأبين الذي أقيم في مدرج عقل بلتاجي، أول من أمس في مركز الحسن الثقافي، التابع لأمانة عمان الكبرى رأس العين. تحدث خلاله العديد من الزملاء الإعلاميين والحزبيين، وأداره كمال نزال، وقد افتُتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها قراءة سورة الفاتحة، ترحماً وإكراماً لأرواح شهداء فلسطين من المدنيين والصحفيين والإعلاميين، الذين راحوا ضحية مجازر الاحتلال في غزة.مدير عام هيئة الإعلام الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني الدكتور طارق أبو الراغب، تحدث عن موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المتواصلة التي قامت بها المملكة منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة.وأكد أبو الراغب في كلمته التزام الأردن بدعم الفلسطينيين وحقوقهم، من خلال فضح الحقائق واتخاذ موقف واضح وصريح على الصعيد الدولي دعماً لفلسطين وأهل غزة. كما نوه إلى المواقف القوية لجلالة الملك التي تم تسليط الضوء عليها عالمياً في وسائل الإعلام لإبراز حقيقة القضية الفلسطينية.وأكد نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحفية والسلامة المهنية، الزميل خالد القضاة، أنه "عندما نقف اليومَ في حضرةِ الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين، لا نقفُ لنحيّي فقط صمودهم ونستذكر تضحياتهم بل لنعترف أننا قصّرنا في إيجاد مظلة عربية توفر للصحفيين الميدانيين ولمؤسساتهم متطلبات السلامة المهنية التي تعينهم على مواصلة عملهم، وتمنع المجرمين من الإفلات من العقاب".ورأى القضاة أننا بحاجة إلى صحافة مهنية تشكل رافعة لقضايا الوطنية أمام العالم، وتبحث عما يجمعنا وتعظمه وتقدمه للعالم برؤى موحدة، فنتكلم كلنا من المحيط الى الخليج بصوت واحد وبمفردات نتفق عليها، حتى نبني لنا هوية مؤثرة وسردية لقضايانا والتي تتقدمها القضية الفلسطينية، فهي قبلتنا التي تحج إليها أفئدتنا كل يوم وبوصلتنا التي تحدد لنا مساراتنا بين الأمم.وخلص القضاة إلى أنه عندما ينتمي صحفي لمؤسسة إعلامية أعلنت صراحة انحيازها التام لحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وأفردت مساحات للتغطية وساهمت في إعادة تشكيل الرأي العالمي لينحاز لحق الفلسطينيين في المقاومة فأنت على قائمة الاستهداف، وإذا كنت صحفيا ماهرا تتابع القصص الإنسانية المرتبطة بنتائج العدوان على غزة، حتى أصبحت الصور التي تلتقطها ترفع في المظاهرات في عمان ونيويورك ولندن وبرلين وباريس فأنت على قائمة الاستهداف، وإذا كنت صحفيا تتمرد على تعليمات جيش الاحتلال وتظهر في أماكن ممنوعة على الصحفيين وتفضح جرائم الاحتلال وتمنعهم من تزوير الحقائق فأنت على قائمة الاستهداف.مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن، الزميل حسن الشوبكي قال: إن الاحتلال يستهدف الصحفيين في فلسطين لأنهم ينقلون الحقيقة ويفضحون السردية الإسرائيلية، ويكشفون زيف الاحتلال. وزيف روايته. فوائل الدحدوح وكل الصحفيين داخل فلسطين يعلمون أن الحرب مع هذا العدو هي "حرب صورة، وحرب رواية، وحرب سردية"، فالاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على غزة قام بمنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى قطاع غزة ، لأنه لا يريد لهذه الصورة الوحشية أن تظهر أو تخرج للعالم.وتابع الشوبكي حديثه عن الصحفيين وما يواجهونه من تنكيل من قبل جيش الاحتلال بقوله: "الصحفيون الذين يتواجدون داخل قطاع غزة يقوم الاحتلال بقصفهم والتنكيل بهم وبقصف عائلاتهم، وذلك من خلال وحدة الاستخبارات الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتهديد الصحفيين باستمرار. من خلال الاتصال المباشر معهم ومع زوجاتهم وأبنائهم، حيث تنطوي هذه الاتصالات على تهديد، فهذه الوحدة تقوم بمراقبة تحركات تلك العائلات فهي تعرف أين يتواجد أفراد عائلات هؤلاء الصحفيين، فتقوم بالتهديد باغتيالهم.وأكد الشوبكي أن كل هذه المعلومات التي تقدمها هذه الوحدة تهدف إلى التنكيل النفسي بالصحفي الفلسطيني حتى يخرجوا من فلسطين، فيما يؤكد هؤلاء الصحفيون أن هذه التهديدات لن تنال منهم بدليل أنه عندما يستشهد أحد الصحفيين يأتي مكانه عشرة، وشاهدنا ما حصل مع مراسلي الجزيرة وباقي مراسلي وسائل الإعلام الأخرى، إن الشعار الذي يكتب على الشاشات هو "التغطية مستمرة"، فهو ليس شعارا، بل هو حقيقة ثابتة، فالتغطية مستمرة.وخلص الشوبكي إلى أن جيش الاحتلال لا يريد أن تكون التغطية مستمرة، لذلك يقوم باستهداف الصحفي الذي يقوم بتغطية هذه المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال. الذي لا يريد لغير روايته أن تصل إلى العالم، لذلك لا يريد للإعلام الخارجي أن يكون موجودا ويشاهد ما يقوم به جيش الاحتلال من مجازر في حق الشعب الفلسطيني.النائب ورئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني، الكابتن زهير الخشمان، قال: "نجتمع اليوم تحت وطأة الحزن والألم، لنتذكر ونكرم 109 من الشهداء، الذين قدموا حياتهم في سبيل الحقيقة والعدالة في فلسطين. شهداء عين الحقيقة الذين سطروا بدمائهم قصصاً لن تُنسى، في رحلة البحث عن العدالة ونقل الواقع بأمانة وشجاعة، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الكلمة الحرة ونقل الواقع المرير".وأشاد الخشمان بموقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يقتصر على دعم الصحفيين فقط، بل يمتد ليشمل الشعب الفلسطيني بأكمله. حيث يظهر هذا الموقف تضامناً قوياً ومسانداً للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على الدور المهم للإعلام الأردني في دعم الحقيقة الفلسطينية وتعزيز هذا الواقع، وكذلك كلمات جلالة الملكة رانيا العبدالله التي قالت: "حرية التعبير هي قيمة عالمية إلا عندما تذكر فلسطين". هذه الكلمات تلخص واقعاً مؤلماً، حيث تصبح الكلمة والحقيقة والصورة والصوت في فلسطين، نداءً للحرية يواجه بالصمت وأحياناً بالرصاص.وأكد الخشمان أن كل شهيد من شهدائنا كان يمثل صوتاً للحق، عيناً ترصد الحقيقة، وقلباً ينبض بالأمل. هؤلاء الشهداء لم يكونوا مجرد أرقام، بل كانوا آباء، وأمهات، وأبناء، وأصدقاء، كل منهم له قصة، له أحلام، وله رسالة، ووجه الخشمان رسالة لأسر الشهداء ولكل من يعاني من وطأة الحرب والظلم: إن تضحيات أحبائكم لن تذهب هدراً. إن دماءهم وشجاعتهم ستظل نبراساً يضيء طريق الحرية والكرامة، وستظل قصصهم شاهدة على الظلم ودافعاً للتغيير والسعي نحو السلام.وتحدث الشيخ أيمن البداوي عن شعوره بالأسى إزاء ما يحدث في قطاع غزة وفلسطين كلها، معبراً عن حزنه الشديد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون يومياً، وكيف أن هذه المحنة تلقي بظلالها على الضمير الإنساني. وأكد أهمية الوقوف إلى جانب فلسطين ودعم نضالها من أجل الحرية والكرامة، مشدداً على أن العدالة للفلسطينيين هي مفتاح للسلام والاستقرار في المنطقة.فيما تناول الشيخ عبدالكريم الحويان، الأوضاع التي تحصل في غزة والضفة، مستعرضًا التحديات الجسام التي يواجهها الشعب الفلسطيني. تحدث بعمق عن الآلام والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدًا أهمية الوقوف معهم في هذه الأوقات العصيبة. منوها إلى ضرورة التضامن العربي والدولي لدعم قضية فلسطين.وأشار إلى أن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة يعد ركناً أساسياً في مسار السلام الإقليمي والعالمي. وتطرق أيضًا إلى الشجاعة والصمود الذي يظهره الفلسطينيون في مواجهة الصعاب، معتبرًا ذلك مصدر إلهام لكل الشعوب التي تسعى للحرية والعدالة.وفي التجمع التأبيني، تم عرض رسالة مصورة من الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قناة الجزيرة، الذي عانى من فقدان أفراد عائلته بسبب القصف الإسرائيلي، آخرهم ابنه الصحفي حمزة، الذي استشهد أثناء تغطيته للأحداث في غزة، واصفا الوضع في غزة بأنه "مأساوي وشديد الصعوبة"، مؤكدًا الضرر الكبير الذي يتكبده الصحفيون في تغطيتهم للأحداث. وأعرب عن أمله في أن تكون دماء ابنه حمزة آخر الدماء التي تُراق في هذا النزاع. مشددا على أن الهجمات الممنهجة من قبل الاحتلال لن تردع الصحفيين عن أداء واجبهم، مؤكدًا أهمية دور الصحافة في كشف الحقائق وفضح جرائم الاحتلال.