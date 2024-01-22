"شومان" تعلن استقبال طلبات التقدم لجائزة الباحثين العرب 2024

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عمان - أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، عن فتح باب التقدم للجائزة، في دورتها الثانية والأربعين للعام 2024، ولغاية 31 آذار المقبل.وبحسب بيان للهيئة، أمس، تضم حقول الجائزة "العلوم الطبية والصحية" ويشمل: التصلب المتعدد، ومقاومة مضادات الميكروبات، وحقل "العلوم الهندسية والتكنولوجية"، ويشمل: النمذجة الحسابية في تحليل البيانات، والروبوتات المتقدمة والأتمتة، وحقل "العلوم الأساسية"، ويتضمن: فيزياء الكم، والكوارث الطبيعية: الزلازل، وحقل "العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية"، ويشمل: تحليل الخطاب وحرب المصطلحات، والتكنولوجيا في التعليم، وحقل "علوم المياه والطاقة والغذاء"، ويشمل: الزراعة الذكية، وسلامة الغذاء، وحقل "العلوم الاقتصادية والإدارية"، ويتضمن: العملة الرقمية والمشفرة، والحكومات الذكية.وتمنح الجائزة تقديرا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح، ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليا وإقليميا وعالميا، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.وبينت الهيئة شروط الترشح للجائزة، أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن يكون على قيد الحياة وقت التقدم للجائزة، وأن يقدم للعلم وللمجتمع نتاجا علميا ذا قيمة علمية واجتماعية، وأن يرسل نبذة عن المساهمة العلمية باللغتين العربية والإنجليزية وخصوصا في آخر 5 سنوات.وأشارت إلى أن الأبحاث المقدمة للجائزة، يجب أن تكون منجزة في بلد عربي، مبينة أن أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة لا تدخل في تقيم النتاج العلمي للمتقدم.كما اشترطت الهيئة أن يرسل النتاج العلمي للمتقدم إلكترونيا، من خلال التسجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة عبر النظام الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مرفقا بالوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات تعبئة النموذج المذكور لتسهيل عمل المحكمين.وتتولى تقييم النتاج العلمي المقدم والمقبول لنيل الجائزة، لجان تحكيم تؤلفها الهيئة العلمية من أهل الخبرة والكفاية، بناء على معايير تضمن موضوعية ومصداقية نتائج الجائزة، كما تتخذ اللجان قراراتها المسببة باختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها.-(بترا)