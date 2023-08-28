الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

"شومان" تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الباحثين العرب

مؤسسة عبد الحميد شومان
مؤسسة عبد الحميد شومان
 أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان أمس، عن أسماء الفائزين بجائزتها للباحثين والعلماء العرب، في دورتها (41) للعام 2023.
وفاز بالجائزة (13) باحثا وباحثة من مختلف الجنسيات العربية، بـ11 موضوعا، وتم حجب أحد المواضيع لهذه السنة، فيما توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات الآتية: (3) الأردن، (6) مصر، (2) لبنان، (1) فلسطين و(1) العراق.اضافة اعلان
وفاز عن حقل العلوم الطبية والصحية موضوع "التغذية والحمية والأمراض" الدكتورة فرح عبد القادر ظهير نجا (لبنان)، كما فازت الدكتورة يسرى كريم جابر الهلالي (العراق) عن موضوع "داء النسيان والخرف"، وعن حقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" فاز الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير (مصر)، كما فاز عن موضوع "تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة" الدكتور عريب غيث ميخائيل الخيطان (الأردن)، وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كل من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي (مصر) والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم (مصر)، كما فاز عن موضوع "تقنيات سلاسل الإمداد وتطبيقاتها" الدكتور محمد حسين محمد حمودة (فلسطين).
 وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" فاز مناصفة الدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي (الأردن) والدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام (مصر)، كما فاز بموضوع "الفيزياء الحرارية" الدكتور جيمي أليا رومانس (لبنان)، وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور منير ماهر محمود أحمد (الأردن) عن موضوع "التحول الرقمي المالي"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد (مصر) عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع (مصر).
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، اعتبرت أن النتائج النهائية للجائزة للعام الحالي، تشكل عتبة للأمل بمستقبل عربي أفضل، مع وجود هذا العدد الكبير من العلماء والباحثين العرب الحريصين على بحث التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها. وأكدت قسيسية أن مؤسسة عبد الحميد شومان سوف تظل على الدوام حريصة على أن تكون مظلة للعلم والمعرفة، ومحفزة للبحث والإبداع، من أجل تقدم مجتمعاتنا، من خلال دعم التوجهات العلمية بمختلف مساراتها.
بدوره، بين رئيس الهيئة العلمية للجائزة، الدكتور لبيب الخضرا، أن جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب شكّلت منذ انطلاقها في العام 1982 نموذجاً يحتذى به لدعم البحث العلمي العربي ورفده بثقافة الإبداع والتميز. 
وأضاف الخضرا أن الجائزة تُمنح تقديراً لنتاج علمي متميز عالميًا يؤدي نشره إلى زيادة المعرفة العلمية في حقول التكنولوجيا والعلوم الإنسانية، إضافة إلى حل المشكلات التي تواجه العالم اليوم.
وأوضحَ أن 505 أبحاث تنافست على الجوائز للعام الحالي، تم استبعاد 155 بحثا منها بسبب عدم الاكتمال، وعدم مطابقتها لشروط الجائزة، فيما تم تحكيم 350 بحثا من قبل لجان التحكيم العلمية. 
وكانت مؤسسة عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، أطلقت جائزة الباحثين العرب في العام 1982 تقديراً للنتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية وزيادة الوعي بثقافة البحث العلمي، وللإسهام في حل المشكلات ذات الأولوية؛ محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتضم حقول الجائزة "العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، العلوم الأساسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم الاقتصادية والإدارية".
وتعد الجائزة أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلمية المختلفة الذين يعملون في ظل الإمكانيات المحدودة لدى المؤسسات والجامعات والأفراد. وتعتبر "شومان"؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.
"إبداع الكرك" يطلق مشروع الكورال التراثي "أنا صوتي"

"إبداع الكرك" يطلق مشروع الكورال التراثي "أنا صوتي" 26 آب 2023

طلال سلمان مؤسس ورئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية

لبنان ينعى طلال سلمان 26 آب 2023

غلاف الكتاب- (الغد)

أستاذ الموسيقا العربية عبيدات يخط "الأغنية الوطنية الأردنية في سبعين عاما" 24 آب 2023

جائزة محمد عياش ملحم

تمديد جائزة محمد عياش ملحم ..ابن الجنوب 24 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غلاف المجلة -(من المصدر)

مجلة "عود الند" الثقافية مقالات ونصوص إبداعية

منذ4 ساعة
جانب من الجلسة - (من المصدر)

نادي الكتاب باليرموك يستضيف الروائي السوداني أمير تاج السر

منذ4 ساعة
وزيرة الثقافة هيفاء النجار - (أرشيفية)

النجار: الثقافة تقع في قلب الأردن ولا تعيش بعزلة

منذ11 ساعة
"شومان" تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الباحثين العرب

"شومان" تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الباحثين العرب

منذ14 ساعة
كاريكاتير "الأخبار" في ذكرى اغتيال غسان كنفاني

"اللي بدو يرسم لفلسطين بدو يعرف حالو ميت".. 36 عاما على اغتيال ناجي العلي

منذ15 ساعة
بمشاركة 125 شاعرا وشاعرة.. إشهار ديوان "رباعيات جنين"

بمشاركة 125 شاعرا وشاعرة.. إشهار ديوان "رباعيات جنين"

26 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ4 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 