الأربعاء 13 أيلول 2023
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"شومان" تعلن عن استقبال طلبات المنح من صندوق التمويل الأولي

مؤسسة عبد الحميد شومان
مؤسسة عبد الحميد شومان
 أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، عن بدء استقبال طلبات الحصول على المنح من صندوق التمويل الأولي.اضافة اعلان
وكانت المؤسسة والمعهد، أطلقا صندوقا استثماريا لدعم التمويل الأولي للبحوث العلمية المشتركة بين باحثين وباحثات من المعهد ونظرائهم من الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية.
ويهدف الصندوق، إلى تعزيز وتشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والباحثات من الأردن ونظرائهم من المعهد، من خلال تقديم منح مالية لدعم بحوث مشتركة بقيمة 30 ألف دولار كحد أعلى لدعم مصاريف السفر والإقامة والتدريبات للباحثين؛ وذلك ضمن المجالات البحثية التي حددتها المؤسسة وتتضمن، العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم الاقتصادية والإدارية، والعلوم الزراعية والعلوم التكنولوجية. 
الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، أكدت أن الصندوق يهدف إلى رفع كفاءة البحث العلمي في الأردن، وتمكين بيئته بما يؤدي إلى تجاوز التحديات المجتمعية التي تواجه المجتمعات.
وشددت قسيسية، على أهمية التقدم لهذه المنح من قبل الباحثين الأردنيين، كونه يمثل فرصة احتكاك كبيرة لباحثين من العالم الأول، خصوصا أن الشريك هو معهد (MIT)، الذي يشتمل على تقاليد عريقة وراسخة في البحث العلمي.
وتمنت قسيسية التوفيق لكل من يتقدم إلى هذه المنح، متمنية كذلك أن تصب جهودهم في خدمة القضايا المجتمعية المختلفة. 
مديرة البحث العلمي في المؤسسة آلاء أبو الليل، أشارت، إلى أنه تم إطلاق الدورة الثانية من صندوق التمويل الأولي بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مبينة أن هذه الشراكة مع الأردن هي جزء من برنامج التمويل الأولي الدولي للمعهد.
ودعت أبو الليل الباحثين والباحثات من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الأردنية، إلى تقديم مقترحات بحثية بالشراكة مع نظرائهم من معهد ماساتشوستس، موضحة أنه سيتم دعم المشاريع المقبولة بسقف 30,000 دولار أميركي.
وأشارت، إلى أن الطلبات المؤهلة للتقدم يجب أن تتناسب مع الإرشادات العامة ومعايير الأهلية لصندوق التمويل الأولي العالمي.
وأوضحت أن الأولوية للمنح تعطى للمشاريع التي تقدم مساهمة مهمة ضمن المجال البحثي المتقدم له، والمشاريع التي تتضمن إشراك طلبة البكالوريوس والدراسات العليا العاملين مع الباحثين المتقدمين بطريقة تضمن استفادتهم من هذه الفرصة، والمشاريع التي تقدم مقترحا تبادليا متكافئا بين الباحثين المشاركين من الأردن ونظرائهم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
يشار إلى أن صندوق التمويل الأولي، "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- مؤسسة عبد الحميد شومان/ الأردن، جزءا من مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم الدولي (MISTI)، والذي يعد الأول على مستوى العالم بحسب تصنيف (Q S) للجامعات، وهو رائد في مجال البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.
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