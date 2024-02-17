"شومان" تكرم الأكاديمي موسى الناظر ضمن ندوة "ضيف العام"

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عمان - الغد - كرمت مؤسسة عبد الحميد شومان ضمن ندوة "ضيف العام 2023"؛ العالم الكيميائي والأكاديمي الدكتور موسى الناظر، تحت عنوان "موسى الناظر أكاديميا وإنسانا"، بحضور العديد من الأكاديميين والمثقفين والمعنيين.وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية خلال افتتاح الندوة، إن مؤسسة عبد الحميد شومان، تنظر باستمرار في منجزات علمائنا وأدبائنا ومفكرينا، وتحتفي بهم، وتقدمهم أمثلة حية على أن وطننا مليء بمثل هذه القامات الشامخة التي نهتدي بمسارها، ونواصل الطريق بالسير على خطواتها.وقالت، "نحتفي بالدكتور موسى الناظر، الذي اختار الكيمياء تخصصا في فترة مبكرة من عمر الدولة الأردنية، فكان من أوائل من تخصصوا بهذا الحقل، ليؤسس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية ويرأسه لعشر سنوات، وقد كان تخصصه هذا نعمة لمئات الطلبة الذين تدربوا على يديه، ونهلوا من علمه الغزيز".وتحدث في الجلسة الأولى للندوة التي أدارها الدكتور عماد الضمور وجاءت بعنوان "الجامعة الأردنية وتأسيس كلية العلوم"، كل من الدكتور عدنان بدران "موسى الناظر... كما عرفته"، والدكتور كامل العجلوني "الدكتور موسى الناظر الأكاديمي المتميز والباني الذي لا يكلّ ولا يملّ"، والدكتور منذر حدادين "الدكتور موسى الناظر صاحب الدار وخيرة الجوار".وأشار المتحدثون في شهاداتهم إلى أن الدكتور الناظر تفرغ للعمل الأكاديمي في قسم الكيمياء منذ بداية فجر تأسيس كلية العلوم وحتى تقاعده على مدى أربعين عاما، وكان يعتبره الطلبة والأساتذة الأب الروحي للكيمياء العضوية الأردنية تدريسا وبحثا وإدارة.وبينوا أن الدكتور موسى وجد موطنه في الجامعة الأردنية وأصبح التعليم الجامعي ومساراته التأسيسية في مختلف الجامعات الأردنية مهنته الأساسية، وكان البحث العلمي في مجال تخصصه الرئيس مدمجاً مع ولا ينفصل عن التعليم.كما تحدث في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "الجامعات وتأسيس كليات العلوم "وأدارها الدكتور محمد السعودي، الدكتور علي محافظة "شهادة بالعالم الدكتور موسى الناظر"، والدكتور محمد عدنان البخيت "العالم والباحث الإنسان موسى الناظر"، والدكتور سلطان أبو عرابي "الدكتور موسى الناظر العالم الإنسان"، والدكتور رنا الدجاني "كيف تؤسس وتؤثر وتبني المستقبل بصمت وتواضع" عبر تقنية (زووم).وتحدث في الجلسة الثالثة وأدارها الدكتور نبيل أيوب وحملت عنوان "في الأكاديميا والبحث العلمي"، كل من الدكتور سليم صبري "المعلم الإنسان"، والدكتور أمل العابودي "الدكتور موسى الناظر في عيون طلبته"، والدكتورة تمارا الزمر" بصمات الدكتور الناظر في شخصيتي"، والدكتورة إسراء خلف "الباحث الإنسان: منهجه العلمي وتفكيره الاستثنائي" (فيديو مسجل).وأشاروا إلى أن الدكتور موسى كان حريصا على أن يجعل قسم الكيمياء بيتاً للجميع، مثلما كان يحرص في نهاية كل عام دراسي على دعوة خريجي القسم وأعضاء الهيئة التدريسية إلى بيته لتهنئة الخريجين من جهة ولإشعار الخريج بانتمائه وارتباطهِ ارتباطا وثيقاً بأسرة قسم الكيمياء.وفي الجلسة الرابعة التي حملت عنوان "العمل العام" وأدارها الدكتور عمر الغول، فتحدث فيها الدكتور فتحي ملكاوي "موسى الناظر: من فلسفة العلم إلى فلسفة التعليم "، والدكتور أحمد ماضي "موسى الناظر والفلسفة".أما الجلسة الخامسة والتي أدارها أيضا الدكتور عمر الغول وجاءت بعنوان "شهادات"، فتحدث فيها الدكتور محمد شاهين "موسى الناظر من مدرسة الخليل الثانوية إلى الجامعة الأردنية"، والدكتور محمد البيطار "الأستاذ والمعلم والموجه لنهج الحياة"، والدكتور حسين صالح علي "رحلتنا مع الدكتور موسى الناظر".ونوهوا إلى أن مسيرة الدكتور العلمية امتدت على مدار عقود، حيث لم يكن مجرد تدريس ونقل معلومات، بل كان رحيلًا نحو عالم الإبداع والبحث العلمي بطريقة ممتعة ومثيرة تستند على تشجيع التفكير النقدي والابتكار.أما الجلسة السادسة التي جاءت أيضا تحت عنوان "شهادات" وأدارها الدكتور محمد جميعان، فتحدث فيها الأستاذ حكم النابلسي "صون العلم، موسى الناظر عند حسن النابلسي وأسرته، والدكتور راشد عيسى "ثلاثية الجبرياء والكيمياء والخيمياء عند موسى الناظر" والأستاذة فدوى الناظر "بعيون أبنائه، الدكتور موسى الناظر مواقف وعبر"، عبر تطبيق (زووم).من جانبها أعربت ابنة المحتفى به فدوى الناظر عن اعتزازها وفخرها بوالدها الدكتور موسى الناظر، مستعرضة بعضا من المواقف والذكريات التي عاشتها العائلة مع أب عظيم. وفي نهاية الفعالية، أعرب "ضيف العام" الناظر، عن شكره وامتنانه لمؤسسة "شومان" على تنظيمها لهذه الندوة التكريمية.يشار إلى أن الدكتور موسى الناظر هو عالم وأكاديمي يحمل درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة هارفارد/ الولايات المتحدة الأميركية عام 1964، وشغل العديد من الوظائف الأكاديمية في عدة جامعات عالمية وعربية ومحلية، وقد عمل على تأسيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية وترأسه لعشر سنوات، مثلما أنه ترأس العديد من لجان إعداد مناهج العلوم وتطويرها للمدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة وفي عدد من الأقطار العربية وقام بتأليف العديد من الكتب المدرسية والجامعية.حاز على جائزة عبد الحميد شومان، وتقلد وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وتقديرا لخدماته، قامت الجامعة الأردنية بإطلاق اسمه على إحدى قاعات كلية العلوم، كما انتخبه مجمع اللغة العربية عضوا عاملا فيه.