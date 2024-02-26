الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدور رواية "حظا أوفر لقلبي" لسوزان العقرباوي

صدور رواية "حظا أوفر لقلبي" لسوزان العقرباوي
صدور رواية "حظا أوفر لقلبي" لسوزان العقرباوي

صدر عن دار شهرزاد لنشر والتوزيع رواية بعنوان "حظا أوفر لقلبي"، سوزان عبد الرزاق العقرباوي، تسلط الرواية الضوء على العديد من السلوكيات والعادات الاجتماعية الخاطئة والمنتشرة بين شريحة من الناس لا يستهان بها مثل المرض النفسي ووصمة العار التي قد يشعر بها المريض وأفراد أسرته والمشعوذين اللذين يرتدون قناع باسم الدين الاسلامي من أجل منفعة مادية وشخصية.

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ورواية "حظا أوفر لقلبي"، رومانسية تتحدث الخاطئة المنتشرة بين فئة لا يستهان بها في المجتمع، مثل المرض النفسي ووصمة العار التي قد يشعر بها المريض وأفراد أسرته، والمشعوذين اللذين يرتدون قناع باسم الدين الإسلامي من أجل منفعة مادية وشخصية، كما تحدثت بالتفصيل عن العنوسة ونظرة المجتمع القاتمة اتجاه الفتاة العازبة تجسد ذلك في بطلة الرواية لوتس الشابة الجميلة المثقفة الخلوقة التي تكاد تموت من القلق أن تنضم إلى لائحة العوانس وتتلهف إلى الزواج وإنجاب أطفال وتكوين أسرة إذ تعتقد أن قطار الزواج فاتها، وأن فرصة الحب ولقاء الشريك المثالي من المستحيل أن تحدث لكن تنقلب حياتها رأسا على عقب حين تلتقي فارس أحلامها سيف الذي يتمتع في الوسامة والثروة والجاه وتتطور الأحداث علاقة وتتم خطوبة سيف و لوتس، لكن الكارثة المؤلمة والفظيعة موت العريس يوم حفل الزفاف كيف ستكمل بقية حياتها وهي تملك قلب محطم يعجز جميع الأطباء عن مداواته.

 


كما ركزت الرواية على الأنثى حينما تكون مادة دسمة للتنمر وتحدثت عن العنوسة تجسد ذلك في بطلة الرواية لوتس الشابة الجميلة الرقيقة التي تخشى أن تنضم إلى لائحة العوانس وتتلهف إلى الزواج وإنجاب أطفال وتكوين أسرة إذ تعتقد أن قطار الزواج فاتها، وأن فرصة الحب ولقاء الشريك المثالي من المستحيل أن تحدث، بعد مخاض طويل من الألم والحزن يولد فجر جديد يحمل سعادة ورضى وتنقلب حياة لوتس رأسا على عقب حين تلتقي فارس أحلامها سيف الذي يتمتع في الوسامة والثروة والجاه، ويشاء القدر أن تتم خطوبة سيف و لوتس، لكن الكارثة المؤلمة والفظيعة موت العريس يوم حفل الزفاف كيف ستكمل بقية حياتها وهي تملك قلب محطم يعجز جميع الأطباء عن مداواته.

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