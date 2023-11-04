السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صدور رواية "زبيدة والزمان" للروائية العراقية بديعة أمين

صدور رواية "زبيدة والزمان" للروائية العراقية بديعة أمين
صدور رواية "زبيدة والزمان" للروائية العراقية بديعة أمين
  صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، رواية للروائية العراقية بديعة أمين بعنوان "زبيدة والزمان".
في كلمة على غلاف الرواية تقول فيها المؤلفة: "وكان الناس في الشارع يرتدون السراويل الجينز المبقعة، ولا أحد يدري أهو أبيض باهت أم أزرق فقد لونه الأصلي.. بقعة هنا وبقعة هناك.. تحت الركبة أو ما فـوقها أو تحت الخصر مباشرة.. مـن الأمـام ومـن الخلف.. أما عند الركبتين.. فحدث ولا حرج.. لا بد أن يكون هناك شقا أو فتحة تطل منها خيوط حال لونها وكأن الدهر أكل عليها وشرب.. رجالا ونساء.. أطفالا وشيوخا.. وإن كان ثمة من ترتدي تنورة أو جاكتة.. فإنها من القماش نفسه مع البقع ذاتها المنتشرة هنا وهناك كيفما اتفق.. أما المكواة.. فيبدو أنها لم تعرف الطريق أبدا لتلك الملابس.. وإن انتقلت بين الفضائيات.. فأنت لا ترين غير الملابس ذاتها في شوارع مدن العالم كلها.. إعلانا عن وفاة الذوق الجميل والخصوصية الفردية.. والكل فرحون بما يرتدون، وكأن الله أنزل عليهم هبة ما نزلت قط على أحد منذ الخليقة الأولى".اضافة اعلان
 ويذكر أن بديعة أمين، ناقدة وباحثة عراقية صدر لها العديد من المؤلفات منها "المشكلة اليهودية والحركة الصهيونية"، "الصهيونية ليست حركة قومية"، "الجذور التوراتية للعنصرية الصهيونية"، "الأسس الأيديولوجية للأدب الصهيوني"، وهو في جزأين، "تاريخ بين الأيديولوجيا والميثالوجيا"، وفي مجال القصة صدر لها، "سميتك زهر السوسن"، "العربة والمطر"، وفي مجال الرواية صدر لها "طائر الجنة"، "الليل والزمان".
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