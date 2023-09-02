الأحد 03 أيلول 2023
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صدور عدد جديد من مجلة "قناص" الثقافية

صدور عدد جديد من مجلة "قناص" الثقافية
صدور عدد جديد من مجلة "قناص" الثقافية
  في عددها الجديد (شهر آب أغسطس- 2023)، نشرت مجلة "قناص" الثقافية عددا مميزا من المواد والمتابعات في رصدها ومتابعتها الدؤوبة للحركة الثقافية العربية والعالمية، إضافة إلى مجموعة من المقالات والنصوص الإبداعية والحوارات الثقافية، ساهم في كتابتها نخبة من الكتاب والنقاد والمبدعين.اضافة اعلان
في باب نصوص، نشرت المجلة أربع قصائد للشاعرة الإماراتية ظبية خميس، وقصيدة للشاعر العراقي صادق الطريحي بعنوان "نفور الزيت"، وقصة بعنوان "ضحك الضباع" للكاتب السوري باسم سليمان، وفي باب فضاءات نقرأ ملفاً أعده وقدم له الشاعر العراقي أحمد ضياء بعنوان "الشعر العراقي الراهن.. حقيقة الكتابة وسيلان النص"، وتضمن مختارات شعرية لكل من الشعراء زين العابدين المرشدي وآية ضياء وأيوب سعد ووسام علي وعلي محمود خضير وأحمد ضياء.
في باب "جاليري قناص"، نجد ألبوم صور من مدينة أصيلة المغربية بعدسة الكاتب والمترجم المغربي الألماني نور الدين الغطاس. وفي زاوية مكتبة بورخيس، قراءة في شعر الشاعر الأميركي دونالد هول للشاعر والمترجم العماني زاهر السالمي، وقراءة في رواية الكاتب الفرنسي فنسنت لوديه "أخ" للكاتب السوري فراس ميهوب، فيما تصدت الكاتبة والمترجمة المصرية شيرين ماهر لترجمة مقال عن اللغة الألمانيّة بعنوان "أنجبورج باخمان وماكس فريش.. حب القرن" للكاتب الألماني إيريس راديش، كما نقرأ مادة نقدية للناقد المغربي عزيز العرباوي عن رواية "الجولة الأولى من مؤتمر الريح" للكاتب المغربي محمود عبدالغني، فيما يكتب الناقد والأكاديمي السوري د. حسام الدين فياض حول مفهوم النقد الثقافي: محاولة للتأصيل.
وفي زاوية متابعات ثقافية، ثمة خبر عن صدور الأعمال الروائية الكاملة للكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، وذلك عن دار العائدون في الأردن، كما نقرأ عن صدور الترجمة الإيطالية لرواية "نارنجة" للكاتبة العُمانية جوخة الحارثي، كذلك نقرأ حول إعلان إدارة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي إغلاق باب الترشح والترشيح للدورة التاسعة للجائزة (2023)، كما نقرأ عن ندوة نقاشية حول رواية "الحرب التي أحرقت تولستوي" للكاتبة الأردنية زينب السعود، إضافة إلى مجموعة من الأخبار الموجزة عن الكتب الصادرة حديثاً لكل من: الشاعر السوري منذر مصري (خطوات على مسطبة إسمنت حديثة الصب- مختارات شعرية)، والباحثة الأردنية أفنان منير زلوم (صورة البطل في الشعر الأندلسي- دراسة)، والكاتبة السورية سماح العيسى (صور قصيرة- نصوص)، والروائي الأردني محمد زعاترة (الحلم الأخير- رواية)، والشاعر السوري مصعب النميري (فتى ضائع بقميص مزهر- شعر)، والكاتب المغربي سعيد بوخليط (ترانيم ذاكرة: سيرة الأيام الأولى).
ومن الجدير بالذكر، أن "قناص" مجلة ثقافية إلكترونية، تنفتح على أشكال الأدب والفنون في تموجها الزمني، تصدر من سلطنة عُمان، وبكادر تحريري مكون من: الشاعر والمترجم العُماني زاهر السالمي رئيساً للتحرير، والكاتب والصحفي السوري عماد الدين موسى مديراً للتحرير.
غلاف الكتاب- (من المصدر)

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