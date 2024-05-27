 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدور قصتين للمرزوق ضمن مشروع "أهلا سمسم العالمي"

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غلاف القصتين-(من المصدر)
عمان- الغد- ضمن مشروع "أهلا سمسم العالمي"، صدر للكاتبة الأردنية إيمان مرزوق المتخصصة في الكتابة للأطفال؛ كتابان جديدان مصوران؛ هما: "آشي المستكشف الفضائي" و"هل تأكل القطط العشب؟".اضافة اعلان
وتأتي هاتان القصتان للفئة العمرية (5-8 أعوام)، ضمن مشروع يسعى لمنح ملايين الأطفال في الأردن والعراق ولبنان وسورية وغيرها من دول العالم، الذين تأثرت حياتهم عن طريق الحرب؛ الدعم الذي يحتاجون إليه للتعلم والنمو بشكل صحي آمن وفعال؛ حيث يسعى "أهلاً سمسم" للوصول للأطفال أينما كانوا، من خلال الخدمات المباشرة المقدمة داخل المراكز المجتمعية وبرامج الحماية الاجتماعية والعيادات الصحية، وعبر المحتوى التلفزيوني والرقمي الموزع من خلال وسائط البث والويب والهاتف المحمول.
وقد أنجزت "ورشة سمسم" (SESAME WORKSHOP) هذه القصص بدعم من لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وبدعم سخي من مؤسسة ماك آرثر (MacArthur Foundation)، وقد تم مراجعة القصص واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج في الأردن.
هل تأكل القطط العشب؟ فيها تعرف الكاتبة من خلال هذه القصة الأطفال على الخطوة الأولى في العملية العلمية، وهي طرح الأسئلة. عندما ترى أميرة قطة تأكل العشب، تتساءل على الفور عن السبب، فيقودها الفضول هي وأصدقاؤها في مغامرة إلى مكتب طبيبة بيطرية. تساعدهم على فهم القطط بشكل أفضل، ولماذا تتصرف القطط بهذه الطريقة. وذلك بمساعدة الرسوم التي أبدعها الفنان رعد عبد الواحد.
"آشي المستكشف الفضائي"، وفيها تلتقي شخصيات أهلا سمسم بكائن فضائي يدعى "آشي" من الكوكب الرمادي، وتنشأ بينهم صداقة جميلة رغم اختلافه عنهم، ويجتمعون جميعا لمساعدته في العودة إلى موطنه بأمان. ومن خلال الأحداث يتعرف الطفل على مفاهيم التنوع والشمول والإحسان. أما الرسوم فهي من إبداع الفنانة إسراء حديري.
ومن الجدير بالذكر أن نسخة مترجمة للإنجليزية من القصتين قد صدرت أيضا عن "أهلا سمسم" برسوم مختلفة. ويشار إلى أن الكاتبة إيمان مرزوق، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، وتعمل محررا رئيسيا لموقع وزارة الثقافة الإلكتروني، فازت بجوائز عدة منها: مسابقة الإبداع الشبابي بمجال التصوير الضوئي، وجائزة خليل السكاكيني لأدب الطفل، وجائزة التفرغ الإبداعي، ولها عدد من الإصدارات للأطفال واليافعين منها: الدحنونة الحمراء 2006، والرداء السحري 2008، وكسار الزبادي 2011، ومن أنا 2017، ومغامرات فتاة الهايك 2019، وصديقي فتفوت الخيالي؛ عن مشروع "أهلا سمسم" العام 2020، وحدث غريب في وسط البلد 2022. وكلاكيت؛ نصوص أفلام قصيرة (مشترك) 2023.
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