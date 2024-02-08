صدور كتاب "الصحفي سليم المعاني.. سيرة ذاتية"

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عمان- صدر حديثا كتاب "الصحفي سليم المعاني.. سيرة ذاتية" إعداد هند وهبة، يتناول سيرة حياة الزميل الراحل المعاني وما عايشها من تجارب خطها في كتابات ورقية تركها خلفه، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.ويأتي الكتاب استكمالا لرغبة الزميل الراحل في كتابة سيرته الذاتية، حيث صدر عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع في عمان، في 303 صفحات من القطع المتوسط، واشتمل على تعريف بالكاتب الزميل الراحل المعاني وكلمات لمعد الكتاب ورئيس جامعة الحسين بن طلال السابق الدكتور نجيب ابو كركي وأستاذ الآداب في الجامعة الدكتور مصطفى المعاني وخمسة فصول وزعت على حلقات.وتناول الكتاب، التعريف بالراحل الزميل المعاني الذي بدأ عمله في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) العام 1981، إلى حين تقاعده في العام 2013، وسيرته الصحفية المهنية والكتابة الإبداعية ولا سيما، في مجال القصة القصيرة.كما تناول الكتاب في حلقاته الأولى والثانية والثالثة من فصله الأول، ذكريات الكاتب الراحل المعاني العتبات الأولى من عمره في طفولته المبكرة، ومراحل دراسته الأولى في خمسينيات القرن الماضي واستحضر فيها معالم عمان القديمة ومنها سينما البترا وضفاف السيل والمسجد الحسيني ومقهى المنشية.ويتنقل الفصل الأول بين الحلقات إلى أن يصل إلى الحلقة الرابعة عشرة، حيث يستذكر الراحل المعاني مراحل الدراسة الإعدادية وتعرضه لعدد من التجارب ومنها إصابته بمرض السل الذي أقعده لشهور عدة، في المنزل بعيدا عن المدرسة، واستحضر أسماء عدد من التربويين الأوائل ورجالات تلك الحقبة الزمنية، مثلما تناولت تلك الحلقات مرحلة الدراسة الثانوية وإطلالته الاولى على العمل السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عانت منها أسرته وظروف الشأن العام في الأردن، حتى بداية سبعينيات القرن الماضي.أما الفصل الثاني، فجاء تحت عنوان "ذكريات جامعية" مقسما إلى 16 حلقة وتناول فيه الكاتب الراحل المعاني، رحلته إلى السعودية لمتابعة تعليمه الجامعي، والتجارب التي عايشها في تلك المرحلة الدراسية ما بين الأردن والسعودية وما اكتسبه من معارف وذكريات.فيما تناولت الفصول الباقية، الحوداث والتجارب التي مر فيها واستحضر فيها الأماكن والشخوص والأحداث، المحلية والعربية والعالمية وصولا إلى ما كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل رحيله في العام 2023 . -(بترا)