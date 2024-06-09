 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدور كتاب "القدس في عيون الهاشميين"

صدور كتاب "القدس في عيون الهاشميين"
صدور كتاب "القدس في عيون الهاشميين"
  صدر عن دار البيروني للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "كما يرونها.. القدس في عيون الهاشميين" للزميلة الصحفية نوف الور.
وقالت الور، في مقدمة الكتاب الذي جاء إصداره تناغما مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية: "احتفاء باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم صاحب الوصاية العادلة والشرعية والتاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة، ولأن "بوصلتنا ستبقى فلسطين.. وتاجها القدس"، تجسيدا لخطابه الوطني، جاء هذا الكتاب ليتحدث من هناك حيث تجثو قبلة المسلمين الأولى، وقبلة المسيحيين الوحيدة".اضافة اعلان
ويأتي هذ الكتاب توثيقا لحوارات ولقاءات صحفية كانت قد أجرتها الور تدور في فلك العناية الهاشمية بالقدس، ووصايتهم العادلة والشرعية والتاريخية للمقدسات المسيحية والإسلامية فيها، وتجسيدا حقيقيا لرسائل المحبة والعيش بين أهل ضفتي نهر الأردن، رغم كل الظروف والتحديات في المنطقة.
وعمل الكتاب خلال فصوله الثلاثة على حمل رسائل مقدسية وإيصالها الى العالم من خلال نشرها كحلقات حوارية، وجاء في الفصل الأول بالكتاب الكثير من الوفاء لزملاء المهنة، وتحديدا لروح الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قضت شهيدة الحقيقة، وحديث مع شقيقها طوني.
يقع الكتاب، الذي كتب تقديمه مؤسس ومدير مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد، في 136 صفحة، وتضمن آراء لعدد من العلماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
ومتابعة لمشاعر الفلسطينيين والأردنيين لأفراح الأردن بزفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين والأميرة رجوة، ومناسبات وطنية أردنية عديدة.
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