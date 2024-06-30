صدور كتاب "تطور الفن الروائي والقصصي عند الشيخ 2005-1970"

عزيزة علي

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عمان- صدر للدكتورة رباب سرحان، كتاب بعنوان "تطور الفن الروائي والقصصي عند حنان الشيخ (1970-2005) دراسة ثيماتية وشكلية".في مقدمتها للكتاب، تقول رباب سرحان إن المرأة العربية كانت في بداية القرن العشرين تكتب تحت اسم مستعار أو بالأحرف الأولى من اسمها، استطاعت تدريجيا، وفي النصف الثاني من القرن الحالي، على وجه التحديد، الكتابة بجرأة أكبر، خاصة وأنها خرجت للتعلم والعمل، وصار احتكاكها بالقيود الاجتماعية ملموسا.وترى أنه في لبنان، برز الإبداع النسائي عندما أصدرت ليلى بعلبكي روايتها "أنا أحيا" العام 1958، وأعقبتها بعد عامين بروايتها "الآلهة الممسوخة"، ثم بدأت الكتابات النسائية تتجه في الستينيات إلى الفن الروائي وتنشط فيه بشكل واضح، فبرزت أسماء عديدة مهمة كليلى عسيران وإملي نصر الله ومنى جبور، وإذ تعد سنوات الستينيات مرحلة خصبة من حيث الإنتاجات الروائية النسائية اللبنانية.تتابع سرحان "كانت أعمال حنان الشيخ "1945" الأدبية هي المميزة، في هذا الزخم الكبير من العطاء باستمراريتها والتزامها ومساهمتها في ترسيخ الرواية خاصة كفن متميز، بعد أن استطاعت الكاتبة أن ترسخ مكانتها في ساحة الأدب عربيا وعالميا، منذ نجاح روايتها "حكاية زهرة" وترجمتها إلى عدد من اللغات".تبحث هذه الدراسة، كما تبين المؤلفة، في الأعمال الأدبية الروائية والقصصية لحنان الشيخ الصادرة ما بين "1970-2005"، وذلك غبر متاعبة الطروحات المختلفة في هذه الأعمال، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو تاريخية أو ذاتية، ومحاولة الوقوف على أبرز المواضيع والقضايا التي تؤرق الكاتبة في هذه الطروحات.وقد جمعت سرحان في هذه الدراسة بين شقي النص الأدبي "الشكل والمضمون"، ومن منطلق أن الأدب الحديث قد وثق العلاقة بينهما، وكل دراسة للنص في واحد منهما تبقى ناقصة من دون دراسة الآخر، فقد عمدنا كذلك إلى الوقوف على أبرز التقنيات الفنية والأسلوبية التي توظفها الكاتبة للتعبير عن تلك القضايا.وتشير المؤلفة إلى أنها اتبعت المنهج التوفيقي الشمولي في هذه الدراسة واستنادا إلى المعايير المأخوذة من المدرسة الواقعية والشكلية والبنيوية والسيميانية على حد سواء، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي التحليلي، هو ما تحتاجه هذه الدراسة لتحقيق أهدافها المعلنة، وقد توزعت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، حيث رصد الفصل الأول، وهو النظري، البيئة الأدبية التي نشأت فيها الكاتب الشيخ، وذلك عبر وقفة تاريخية استعرضنا فيها نشأة الفن القصصي في لبنان وأهم رواده ومميزاته. ثم تحدثنا عن تأثير الحرب الأهلية اللبنانية على هذا الفن ودورها في تشكل وبلورة رواية جديدة بشكلها ومضمونها.وتقول سرحان إن البحث الرئيسي في هذه الدراسة تركز في الفصلين الثاني والثالث، وهما الفصلان التطبيقيان. وقد تحدد إطار هذه الدراسة، في أعمال الشيخ الصادرة ما بين السنوات "1970-2005"، مع الاعتماد على طبعات هذه المؤلفات، وهي مرتبة حسب صدورها الزمني.والفصل الثاني، وهو متابعة الطروحات الفكرية والعقائدية في أعمال الكاتبة قيد الدراسة، تم الكشف فيه عن المواضيع والمسائل التي تلح على الكاتبة، وبالتالي تحرص على تناولها بشكل مستمر في أعمالها، فيما يبحث الفصل الثالث في المستوى الفني لأعمال الشيخ، وقد عني بالأساليب الفنية والتقنيات النصية التي اعتمدتها في معظم أعمالها الأدبية ووظفتها للتعبير عن المسائل والقضايا التي طرحتها.ويذكر أن العمل في هذين الفصلين قد تم من خلال بحث النصوص المدروسة ومناقشتها مناقشة طولية وعرضية في مجمل الأعمال الأدبية إلى الفكرة العامة إلى النصوص التمثيلية، فيما جاءت الخاتمة بإيجاز الحالتين: العقائدية والجمالية في أعمال الشيخ التي تمت دراستها. والوقوف على مدى تطور الأخيرة وتجديدها على المستوى الثيماتي، وعلى مدى انفتاحها على الأشكال الروائية الحديثة، وبالتالي الوقوف على مدى مساهمة الشيخ في تطور الأدب اللبناني والعربي، إذ إن موضوع الكاتبة في السياقين الخاص والعام "اللبناني والعربي"، سيسهم في فهم العلاقة المركبة بين الفرد والمجموع في تطور الأدب.وهناك الكثير من الدراسات والأبحاث التي استندت إليها هذه الدراسة، منها دراسات عامة عن وضعية الأدب اللبناني وأخرى هي دراسات عينية خاصة في أدب الشيخ، وجميعها مذكورة في نهاية الدراسة في قائمة المصادر والمراجع.وعلى الرغم من أن كتاباتها لاقت اهتمام الكثيرين من النقاد والباحثين، كما يتمثل ذلك في عدد من المقالات والدراسات التي كتبت عنها أو المقابلات الصحفية التي أجريت معها، إلا أننا، حتى الآن، لا نجد دراسة وافية وتامة تجمع كل نتاجها الروائي والقصصي، فمعظم الدراسات الأدبية الموجودة التي تناولت أدبها تركز فيه على الجانب النسوي بشكل خاص. وعليه، فإن هذه الدراسة تطمح لأن تملأ الفراغ في الدراسات النقدية التي تناولت أعمال الكاتبة، وبالتالي أن تضيف جديدا إلى رحلة الشيخ الإبداعية.