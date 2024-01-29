صدور كتاب "جماليات المفارقة في الرواية العربية المعاصرة روايات جلال برجس أنموذجاً"

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صدر عن دار "عندليب للنشر والتوزيع" السودانية، للناقدة الدكتورة الفلسطينية ميادة أنور الصعيدي" كتابً نقديً بعنوان "جماليات المفارقة في الرواية العربية المعاصرة روايات جلال برجس أنموذجاً"، والذي قدم له البروفسير محمد عبد الله سليمان.وقالت الصعيدي أن إصدارها لهذا الكتاب عن تجربة الأردني جلال برجس الروائية في هذا الوقت، يشكل تحديًا لكل ما يحدث في غزة من تنكيل، وقتل، وإبادة جماعية، ويأتي في سياق قوة الكلمة التي تنتصر للإنسان.وأضافت الصعيدي أنها واكبت تجربة برجس منذ روايته الأولى مقصلة الحالم، انتهاء بروايته دفاتر الوراق، وأنجزت عنها عددًا من المقالات والأبحاث، ورسالة ماجستير، ورسالة دكتوراه. وتكللت أن أصدرت كتابها النقدي حول روايات جلال برجس.وقالت الصعيدي في صفحتها على "فيس بوك" حول صدور كتابها الذي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذه الأيام: " مع بزوغ كل فجر أنظر للمرآة وأكرّر مقولة جلال برجس: (الأوجاع ضباع لا يطردها غير جسارة الضوء وضوء الجسارة)؛ فعلى نهجها أسير، رغم القصف، واشتداد الأزمات؛ كي أطرد الألم والظلم، ولأثبت أنني جديرةٌ بأن أكون ابنة هذه البلاد الأبيّة العزيزة أهلها".من جانبه قال الروائي جلال برجس: إن صدور هذا الكتاب بمثابة دعوة للحياة، رغم دعاة الموت والإبادة، وهو إشارة بليغة إلى أن الفلسطيني ثابت كالأشجار في بلاده. وأضاف برجس: إن صدور هذا الكتاب حول تجربتي الروائية خطوة مهمة، وإضافة عميقة للمكتبة العربية. وقال: إن الدكتورة ميادة الصعيدي من المبدعات العربيات العصاميات، وقد عملت على إيجاد مكانة لها في الساحة الثقافية العربية، رغم قسوة الظروف، التي تعلوها الآن آلات الحرب، والدمار، ومحاولات التهجير.ويذكر أن د. ميادة أنور الصعيدي هي باحثة متخصّصة بالدّراسات النّقديّة المعاصرة، ومهتمة بالأدب العربيّ: شعره، ونثره، حصلت على درجة الماجستير في الأدب والنقد بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القدس المفتوحة/ غزّة، وتَدْرس الدكتوراه في الأدب والنقد في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بدولة السودان. وهي محكّمة في مجلّة "التحبير للدراسات اللغويّة والأدبيّة والنّقديّة" التابعة لجامعة حسيبة بن بو علي الشلف في الجزائر، ومجلّة "مقامات للدراسات اللسانيّة والأدبيّة والنّقديّة" التي تصدر عن معهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي لأفلو/ الجزائر. صدرت دراستها في الماجستير: "الشعر النّسويّ الفلسطينيّ المعاصر.. اتّجاهاته الموضوعيّة والفنّيّة" في كتاب 2021.ويذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني نال جوائز عربية وعالمية عدة، مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته "دفاتر الوراق"، وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته "أفاعي النار"، وجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية "الزلزال"، وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته "مقصلة الحالم"، "سيدات الحواس الخمس"، كما ترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية. كما وترجم كتابه "شبابيك مادبا تحرس القدس" إلى سبع لغات حية.