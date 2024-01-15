"صديقة الأمل" لوداد الإسطنبولي: أكثر من مجرد مجموعة قصصية

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إلى جانب القصص المسلية التي يظهرها هذا الكتاب الصادر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 84 صفحة من القطع المتوسط، فإنه يعرج على قضية مهمة تتناثر أبعادها بين القصص المتفرقة، ألا وهي إحياء الصناعات التراثية، والحفاظ على ذلك الإرث المتبقي منها، ومحاولة الحفاظ عليه، والاهتمام به أكثر من الحكومات بشكل عام، ومن الأهالي القادرين على ذلك في كل بلد. وتستعرض الكاتبة عددا من تلك الصناعات، مثلما فعلت في قصة "صانع سفن"، من خلال حديث الطفل "صالح" عن تمسكه بمساعدة أبيه في مهنته، ومهنة أجداده، حيث يصنعون المراكب يدويا، ويزينونها بأيديهم، رغم انتشار المراكب الحديثة والجاهزة.وما نراه في قصة "صانعة المصافات"، والمصافة هي مخمة لأخذ الأوساخ مصنوعة من السعف، ومن خلال تلك القصة استعرضت الكاتبة عددا من منتجات سعف النخيل، سواء للاستخدام أو للتزيين، وهي إحدى الحرف الموشكة على الانقراض.تقول الكاتبة: "هناك ما يسمى "القفير، والسمة، والحصير"، بعضها للزينة وبعضها الآخر للاستخدام، وهذا بحد ذاته يستغرق وقتا". أمعنت النظر إليه فوجدته حائرًا في معاني الكلمات، ضحكت بفتور ومدت شفتيها بلا اهتمام وقالت: "القفير وعاءٌ لجمع التمرِ والرطب، والسمة والحصير يتشابهان في الصنع، إلا إن السمة أطول من الحصير، تفرش لتجلس عليها العائلة سواء أكان بالبيت أم بالنزهات".وهي كذلك تلقي الضوء على تاريخ صناعة الحلوى من خلال قصة "صانع حلوى": "انتبه بعدها إلى سماع حديث العم الشيق الذي يسرده بإسهاب شديد عن إتقان كيل المقادير ومواكبة حداثة الزمن في أنواع الحلوى، من هيل وزعفران وتمر... إلخ، ومذاقها الخفيف، والثقيل، والمطاط، ووضعها في أوان تناسب المناسبة، أما قديما، فبالكاد نجد نوعًا واحدًا أو نوعين، توضع في "ديسوت"، الحمد لله واكبنا هذا وذاك".وهي مع ذلك تصنع مزيجًا من اللقطات الإنسانية، وتهتم بالقضايا الاجتماعية من خلال عدد من القصص، فهي تستأسر بانتباهنا من خلال قصة "أمي ترضع عنزا"، فتجمع عددًا من المشاعر الإنسانية المتناقضة، فبين تعاطف امرأة فقيرة ترضع عنزا وليدة، وبين غيرة طفلها المدمرة من العنز حتى إنه قام بذبحها، وبين قهر الأم الذي لم يحتمله قلبها فماتت للتو نجحت الكاتبة في انتزاع دمعة أسى من عيني القارئ: ضحك أخي الصغير ممازحًا: "لقد أصبحت أختنا في الرضاعة. حدقت أمي به بقوة من دون أن تتفوه ببنت شفةٍ، ثم نظرت إلي قائلة: "إنني أشفق عليها لفقدها أمها، فلا تجعلوا الزمن ونحن قساةً عليها. قلت: "تعاملينها بطريقة مختلفة، فلربما صاحب المزرعة سيأخذها يومًا ما".. انحنت أمي بركبتيها وصرخت صرخةً انشقَّ لها القلب، سقطت السكين من يدي، تراجعت إلى الخلف من أثر الصراخ، وجدت أمي مغشيًّا عليها، اقتربت بسرعةٍ منها، ناديتها، ضممتها إلى صدري أحاول هزها: "تكلمي يا أمي، قولي شيئًا". قال القدر كلمته، لفظت أمي آخر أنفاسها".حبكة درامية ولحظة تأثير من خلال لقطة مكثفة تجمع بين ندم الابن وخيبة أمل الأم. وكذلك تناولت قصة "صندوق الأسرار" قضية الطلاق وآثاره السلبية في الأبناء، ولا سيما حين تصبح للأب والأم حياتان مختلفتان، وما أكثر تلك القصص في واقعنا اليومي.ومن الجدير بالذكر، أن وداد فرج الإسطنبولي كاتبة عُمانية. عضو في الجمعية العمانيّة للكتاب والأدباء فرع ظفار. وتكتب المقالات في صحيفة الرؤية العُمانية. وبعض الصحف المحلية الأخرى، حائزة على دورة مدرب المتدربين TOT وساهمت بمجموعة من النصوص في الكتاب الجماعي "انزواء سطر"، لفصحاء القلم (2021)، وأيضا كتاب جماعي آخر لمجلس إشراقات بعنوان "بنت البليد" (2022). وفازت مجموعتها القصصية "فتشرق الشمس" بمسابقة "كورونا" التي نظمتها دار نشر ورد سموات.