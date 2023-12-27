"صواريخ المقاومة في غزة سلاح الردع الفلسطيني" دراسة موثقة لـ"القاسم"

عزيزة علي

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صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتابا بعنوان "صواريخ المقاومة في غزة سلاح الردع الفلسطيني"، من إعداد باسم جلال القاسم.والكتاب عبارة عن دراسة علمية موثقة تسلّط الضوء على تطورات القدرات الصاروخية الفلسطينية خلال الفترة من العام 2001 وحتى 2014.مقدمة الكتاب تشير، إلى أن قضية صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، احتلت حيزا كبيرا في نقاشات المهتمين والمعنيين بالقضية الفلسطينية. ومنذ إطلاق المقاومة أول صاروخ من غزة تجاه الأراضي المحتلة سنة 2001، رأت فصائل المقاومة في هذه الصواريخ السلام الرادع القادر في الأيام المقبلة، وبتقليص الهوة في ميزان القوى الماثل بشكل كبير لصالح الاحتلال. أما الجانب الإسرائيلي فرأى فيها تهديدا استراتيجيا، أحدث زلزالا في نظرية الأمن القائم على سلامة الجبهة الداخلية.وبعد مرور 13 عاماً على إطلاق أول صاروخٍ من قطاع غزة، تعرض القطاع خلالها لثلاثة حروب إسرائيلية كبيرة منها عدوان العام 2014، حيث أثبت هذا السلاح مدى فعاليته وتأثيره في مسار الحرب؛ وتحول من مجرد إزعاج هامشي على خلفية أحداث انتفاضة الأقصى 2000، لا يهتم به صناع القرار في تل أبيب، إلى خطر متصاعد باتجاه أن يكون خطرا استراتيجياً، لا يبدو أن الاحتلال يملك القدرة على التعامل معه في الوقت الراهن، أو التخلص منه نهائياً.وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع، يتحدث الكتاب عن تطور القدرات الصاروخية الفلسطينية خلال هذه الفترة مسلطين الضوء على التطور النوعي والكمي الذي طرأ عليها كما يتناول الأضرار السياسية والعسكرية والاقتصادية والبشرية، التي تكبدها الاحتلال جراء هذه الصواريخ.جاء الكتاب في أربعة فصول الفصل الأول: يتحدث عن مراحل تطور القدرات الصاروخية الفلسطينية 2001-2014، وجهات التصنيع، فقد بدأت المراحل الأولى لإنتاج الصواريخ، في قطاع غزة، بالبحث عن الوسائل والمواد المتفجرة المستخدمة في الصواريخ، حيث واجهت خلالها المقاومة الفلسطينية الكثير من العقبات والصعوبات؛ تمثلت في عدم توفر المواد اللازمة في الأراضي المحتلة، مما حدا بوحدات الهندسة والتطوير التابعة للأجنحة المسلحة للاعتماد على الذات في صناعة المواد اللازمة لصنع الصاروخ.وحاول الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الأسلحة والمواد اللازمة إلى أيدي المقاومين، من خلال فرض حصار مشدد على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إن قوات الاحتلال قامت بمنع معظم المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات الفلسطينية، وأهمها مواد "التنظيف"، التي يعتقد أنها تحتوي على مركبات لها استخدام مزدوج، وتستفيد منها المقاومة في تصنيع المتفجرات. كما أنها حاولت منع دخول بعض المواد التي تستخدم في الزراعة، وأهمها مادة "اليوريا"، التي تعتقد قوات الاحتلال أنها العنصر الرئيسي في تصنيع العبوات الناسفة.فيما يعرج الفصل الثاني على تطور الوسائل الإسرائيلية لمواجهة الصواريخ الفلسطينية، حيث أولت "إسرائيل" اهتماماً كبيراً للتصدي لعمليات تطوير صواريخ المقاومة في قطاع غزة، ولمنع نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى الضفة الغربية، كما استعملت أذرعها العسكرية والأمنية للحد من عمليات تهريب الصواريخ إلى القطاع، ونفذت عمليات أمنية وعسكرية خلف الحدود للغرض ذاته. وقد نجحت حتى كتابة هذه السطور، في منع نقل الصواريخ إلى الضفة، مستفيدة من التنسيق الأمني المستمر بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. إلا أنها لم توفق بشكل كامل في الحد من عمليات تهريب الصواريخ وموادها الأولية إلى القطاع.ويتناول الفصل الثالث، أثر الصواريخ الفلسطينية ودورها في المقاومة الفلسطينية، بداية في دورها في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005؛ حيث شكلت صواريخ المقاومة عنصراً مهماً وأساسياً من عناصر اتخاذ قرار الانسحاب، وذلك بعد أن أصبحت الكلفة العسكرية والأمنية أكبر من أن يتحملها الجيش الإسرائيلي، جراء حمايته نحو ثمانية آلاف مستوطن يقطنون في المستعمرات الواقعة في قطاع غزة. وقد أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية، عشية تطبيق خطة الانفصال من قطاع غزة، إلى أن فصائل المقاومة أطلقت على التجمعات الاستيطانية في قطاع غزة أكثر من 5,626 صاروخا وقذيفة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000.فيما سلط الفصل الرابع الضوء على تتطور الصواريخ من حيث، الكم والنوع والمدى خلال الـ13 سنة الماضية. وهنا يشير إلى أن الإحصائيات الإسرائيلية حول أعداد الصواريخ الفلسطينية تميزت بوجود فوارق كبيرة، تدل إما عن إرباك داخل المؤسسة الإسرائيلية، وإما، وهو الأرجح، أنها تستخدم هذه الأرقام المتفاوتة خدمة لروايتها الرسمية للتضليل الإعلامي؛ بغية التغطية على حجم نتائج اعتداءاتها على الفلسطينيين حيناً بتضخيم الأرقام، أو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتخفيف من الانتقادات الداخلية والاتهامات بالتقصير للمؤسسة العسكرية من خلال تقليل أعداد الصواريخ والتخفيف من نتائج أضرارها.في خاتمة الكتاب يقول: "إن الصواريخ الفلسطينية باتت اللاعب الأكثر تأثيرا في ميدان المعارك والحروب الإسرائيلية- الفلسطينية، بعد أن دشنت عنصر توازن الرعب وقوة الردع، في ظل التردد والإحجام الإسرائيلي في استخدام القوات البرية، خصوصا بعد الخسائر البشرية والمادية التي تلقتها خلال الحروب البرية مع القاومة في قطاع غزة وأصبحت صواريخ المقاومة، بعد أن كانت عبثية في نظر البعض، العنصر الأساسي في سلاح الردع الفلسطيني".ويشير إلى أنه لا توجد مقارنة بين ما تكبده الاحتلال من خسائر بشرية جراء صواريخ المقاومة، وبين ما خسره الفلسطينيون على المستوى البشري والاقتصادي، والتي لا شك أنها تميل بشكل هائل لصالح الاحتلال. إلا أن الخسائر الإسرائيلية لا يمكن أن تقاس بعدد القتلى والجرحى فقط، إذ إن "إسرائيل"، نفسها قائمة على أساس الأمن والاقتصاد، والصواريخ الفلسطينية لم تعد بدائية، إذ أخذت تهدد حياة أكثر من 80 % من الإسرائيليين، أما المصانع، والمناطق الحيوية والمطارات الإسرائيلية التي تقع في مرمى الصواريخ ، فقد باتت تتأثر بشكل مباشر وغير مباشرة وتتكبد الخسائر الكبيرة في أي حرب مقبلة مع المقاوم.وخلص إلى أنه من المفيد للقضية الفلسطينية، أن يتم استثمار هذه القدرة العسكرية لدى المقاومة، من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، والتوصل فلسطينيا إلى التوافق حول برنامج المقاومة.