"صوت الجيل" تحتفي بالإبداع الشبابي في الزرقاء

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان- صدر العدد "26 من مجلة صوت الجيل"، التي تصدرها وزارة الثقافة الأردنية وتعنى بالإبداع الشبابي، ويرأس تحريرها الروائي جلال برجس.رئيس التحرير الروائي جلال برجس، كتب عتبة العدد التي جاءت بعنوان "الروايات المترجمة إلى العربية- خيار ثقافي أم تجاري؟. يقول فيها: "إن المكتبات العربية تشهد إقبالا كبيرا من قبل القراء على الرواية الأجنبية المترجمة، بينما يبقى الإقبال على الرواية العربية في حدود أقل، إلا تلك التي نالت حظها من الجوائز، والإشادة الإعلامية".وفي مقابل هذه الصورة تشهد الرواية العربية المترجمة إقبالا أقل من عادي في المكتبات الأجنبية، إلا روايات الأسماء الكبيرة كنجيب محفوظ الحائزة جائزة نوبل للآداب، وبنسبة عادية - قياسًا على معايير نجاح الكتب في الغرب- بعض الروايات التي نالت جوائز معروفة مثل، (جائز البوكر العربية)، وبعض الروايات التي تستلهم موضوعات (شرقية) تجذب الناشر والقارئ الأجنبيين في اكتشاف حال الإنسان العربي، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.ويدعو برجس القارئ العربي إلى ضرورة أن يقرأ ما كتب الآخر، سواء كان قارئا أم كاتبا، أم أكاديميا، وليس هناك من مجتمع منغلق على نفسه حقق خطوات في طريقه نحو التطور فكريا وثقافيا. ومن الضروري أيضا أن نتعاطى مع القراءة كخيار إنساني حر. الكثير من رواد الرواية العربية قد تأثروا برموز الرواية الغربية، أو لأقول بشكل آخر تأثروا بأصحاب السبق في هذا الشكل الأدبي الذي يشهد هذه الأيام رواجًا على الصعيد العالمي أمام تراجع الأضواء الإعلامية عن الشعر. لكن واقع الرواية العربية ما عاد دوره فقط يحوم في دائرة المنتِج المتأثر، بل تأسست منذ زمن رواية بشروط وأساليب ورؤى عربية غاية في الأهمية، وما عاد لعلاقة المركز بالأطراف في هذا الشأن ذلك الأثر الذي يؤدي إلى نصوص تحاكي المصدر، خاصة أن مرحلة ما بعد الحداثة جعلت من الفرد مركزا بحد ذاته.ويرى برجس، أن هناك مسألة فيها اختلال توازن، فإضافة إلى الرصيد الروائي العربي المهم، تصدر دور النشر العربية سنويًا آلافاً من الروايات، ومن بين هذا الرقم اللافت وقد أخذ يزداد منذ ذلك الحجر الذي ألقته الجوائز في المياه الراكدة، يمكنني القول: "إن هناك كثيرا من تلك الروايات تتبوأ مكانة إبداعية عالية في رصدها واستشرافها لواقع الإنسان العربي في ظل المتغيرات العالمية الجديدة. لكن القليل من هذه الروايات تتجاوز الطبعة الأولى مقابل الروايات الأجنبية المترجمة التي يعاد طبعها عشرات المرات".يتساءل برجس هل يكمن السبب في سوية الرواية العربية وجودتها إن تطرقنا إلى الأمر من زاوية النجاح أو ضده؟ ومن أي باب ظهرت تلك الطائفة من القراء التي تردد دومًا بأنها لا تقرأ إلا الرواية الغربية سواء بلغاتها الأصلية أو المترجمة؟ هل هذه قناعات؟ ومن أسس إلى ذلك؟ لافتا إلى أنه على الرغم مما يأخذه البعض فيما يتعلق بغزارة الإنتاج الروائي العربي، إلا أنني أرى أن الرواية العربية في أفضل أحوالها، وكثير من هذه الروايات تتجاوز بقيمتها الإبداعية أعمالًا عالمية. إن ما يحدث بالتأكيد يدفع بالكاتب العربي إلى خارج أولويات القراء، وبالتالي تحدث قطيعة مخلفاتها خطيرة بين العربي وأهم منابر ثقافته.ودعا برجس، إلى ضرورة إيجاد توازن معقول مع نظيره (التجاري)، ليضمن له الاستمرار. بسلوكهم هذا خلق بعض الناشرين العرب تلك الطائفة من القراء التي أشرت إليها، وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي وقد استخدمتها دور النشر تلك إعلاميًا وببراعة في إقصاء الكاتب العربي وجعله في آخر قوائم القراء، هذه الطائفة بنسبة ليست هينة تتخذ من خيارتها في القراءة مجرد تقليعة لا تفضي إلى أي رصيد معرفي ثقافي. مبينا أن ذلك يحتاج إلى مجهود من المؤسسة الرسمية العربية، والمؤسسات الأكاديمية، واتحادات وروابط الكتاب، ونوادي القراءة، والقراء أنفسهم.وخلص برجس إلى أن هناك الكثير من الروايات الأجنبية المترجمة تستحق الاهتمام والاحتفاء الرواد منهم والجدد، لكن في المقابل هناك الكثير أيضًا منها لا يستحق ذلك. ثمة روائيون أجانب في هذه المرحلة صاروا نجومًا في العالم العربي، بينما لا يحظون بهذه القراءة في بلدانهم، فكيف خسر الروائي العربي مكانه بين القراء كان يفترض أن تكون له. المسألة ليست شعورًا قوميًا أو وطنيًا حيال ما يجري؛ فالأدب إنساني في نهاية المطاف، لكن هذا الأدب هو ابن بيئته يستلهم رؤاه، وعناصره منها، وأهم هذه العناصر هو القارئ الذي نؤمن أنه جزء من عملية الكتابة وأهدافها بشكل أو بآخر. ربما يقول قائل: "إن مسير الناشر في هذا الاتجاه فرضته متطلبات سوق الكتب. قلت مسبقًا إن دور النشر هي التي أسست لهذه المتطلبات.تضمن العدد مجموعة من الزاويا، حيث كتب علي شنينات في زاوية البوابة الرقمية "التغير المناخي واستجابة التكنولوجيا"، فيما احتفت "صوت الجيل"، بملف عن أدب الشباب في محافظة الزرقاء، أعد الملف القاص والروائي الدكتور محمد عبدالكريم الزيود، وشارك فيها كل من: "الكاتب راكان الخوالدة بنص بعنوان "سوق (الحمرا)، أخر معاقل الثقافة الشعبية في الزرقاء"، والكاتبة نوف الور: عن "الزرقاء، حيث تغفو الغيوم على رائحة البارود"، والكاتبة ميمونة الشيشاني: عن "السخنة، ذاكرتي التي لا تصدأ"، والكاتبة سبأ الزيود: عن "الهاشمية، سحر البدايات"، فيما كتب ناصر الريماوي: عن "من مخطوطات مدينة الزرقاء، (ذروة الحاووز)"، والكاتبة حلا السويدات: بنص بعنوان "الرصيفة.. المختلف يتصير مؤتلفا".وفي زاوية "ملتقى الأجيال" أجراه إسلام حيدر أبو حيدر حوارا مع الروائي الأردني زياد محافظة، بعنوان "جيلان يتحاوران على طاولة (صوت الجيل)، كما شارك في زاوية "ورد بلدي"، كل من: "أمان خالد الشناق بنص بعنوان (الطريق إلى العقبة)، وكتب صقر الحمايدة "نصوص"، فيما كتبت خلود الواكد نصا بعنوان (كُم أبي) وكتب حسن النبراوي "سنمضي للسماء" أما عبدالله رضوان، فكتب (الميلاد الحزين)، فيما شاركت أماني المبارك (قصائد شعرية عن الحبيبة غزة)، وكتب نوزاد جعدان عن (من دفتر الحانة)".وكتب ممدوح عبدالستار في زاوية خرائط البوح بعنوان "لماذا أكتب؟"، وفي زاوية "المختبر"، كتب موسى إبراهيم أبو رياش دراسة حول "الطريق إلى الإبداع في (نشيج الدودوك)"، لجلال برجس، وكتبت الدكتورة شيماء مجدي عن "الترجمة النسوية.. نهج لمقاومة الهيمنة الأبوية على اللغة"، وكتب أحمد الشيخاوي عن "سردية انتهاك الممنوع في مجموعة (مسكوت عنهم) للقاص الأردني عمار الجنيدي، فيما كتب ثائر الملكاوي عن (نظرية المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو، والفرق بين المحاكاة والتقليد)، وفي زاوية مراسل كتب سامر أنور الشمالي عن "من صورة الحرب. واقع الأدب الشاب في سورية"، وفي نقوش كتبت بيان مبارك العوضي عن "ضانا سمر الشوق".