الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ضيف البرنامج الثقافي لمهرجان جرش.. الشاعر علي الخوار

ضيف البرنامج الثقافي لمهرجان جرش.. الشاعر علي الخوار
ضيف البرنامج الثقافي لمهرجان جرش.. الشاعر علي الخوار
اعتاد مهرجان جرش للثقافة والفنون أن يستقطب الأسماء الفنيّة والثقافيّة الكبيرة في الوطن العربي، فعلاوةً على نجوم الطرب الذين يحيون ليالي جرش في المهرجان الذي ينطلق في 26 تموز الجاري، سيكون جمهور الشعر وأصدقاء الحرف والإبداع في الخامسة من مساء يوم السبت 5/8/2023  وفي قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمَّان، مع اسم إماراتي كبير له حضوره على المنصّات الإماراتيّة والعربيّة، عدا ما كتبه لنجوم الغناء العربي من كلمات أغانٍ ما يزال صداها يرنّ في الأسماع.اضافة اعلان
علي الخوار، شاعر يُطلّ على الجمهور وكأنّ بينه وبينهم عقدًا من المحبّة والتفاهم في ما يتعلّق بالشق العاطفي من الكلمات الموشّاة بمفردات غاية في الرومانسيّة والدفء وعتاب المحبين.
من منّا لم يستمع إلى روائع الفنان الإماراتي ميحد حمد (لا تذكّرني، خلنا نبعد، لا تزيد المواجع)، وجميعها كتبها الشاعر علي الخوّار، ومن منّا كذلك لم يستمع إلى (رحلة عمر، أسرار العيون، بنّة الحسن)، بصوت فنان العرب الكبير محمد عبده، وكذلك أغاني (الطير، الجبل، فرس فرس) للفنان الكبير حسين الجسمي، وأغنيات (أمي، الحبّ خالد، ما تقدرون، قالت أحبّك يا راشد، اللغز) بصوت الفنان الكبير راشد الماجد.
لقد أبدع الخوّار، وهو ينسج من روحه وعاطفته المتدفقة أحاسيسه العذبة التي غنّتها الفنانة الكبيرة أحلام في أغنيات (أرجوك تنساني، مصير الحيّ يتلاقى)، أمّا الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله فقد غنّى للخوّار رائعته المعروفة (أغلى من روحي علي)، في حين أبدع الفنان الكبير خالد عبدالرحمن في غناء (الصورة المكسورة، الحقيقة، صوت الحزن) من كلمات الشاعر الخوّار، وكذلك الفنان المبدع محمد المازم الذي غنّى له (فديتك، الطلّة، تكرم عينك، ريّح فؤادك)، ليجتمع أيضًا الفنانان راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله في دويتو (حبي الأول والأخير) التي كتبها شاعرنا القدير علي الخوّار.
ومن عناوين هذه الروائع والكلمات التي انتقلت إلى قلوبنا وأسماعنا بإمضاء الشاعر علي الخوّار، وهذا الكمّ الذي غناه الفنانون العرب للخوّار، تتضح ثقافة الشاعر ونبوغه المبكّر في إنسانيّات الكلمة وعذوبتها وحالة العتاب وفلسفة المفردة لتعبّر عن الموقف، بكلمات راقت للجمهور العربي ولامست أحاسيسه، بل وجعلت من الشاعر الخوّار دائم الحضور في قلوب المحبّين.
للشاعر الخوّار دواوين شعرية، مثل: كلام الصمت، وهلوسات 2020، ومشاعر وطن 71، ووطني، وقد نال جوائز عديدة، منها حصوله على جائزة أفضل نص غنائي عربي عام 1996، ولقب فارس الأغنية الإماراتيّة، 1995 .
كما أنه أشرف على القصائد المغناة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومازال يشرف على تسجيل الكثير من الأغاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم والشاعرة الإماراتية المتألقة جموح وغيرها من الشعراء الذين صدحت كلمات أغانيهم في أرجاء الوطن العربي بأصوات نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي.
جانب من حفل الاشهار - (بترا)

إشهار ديوان "حديث النبض" للشاعرة خديجة أبو ريدة 16 تموز 2023

الراحل عبد الفتاح قلعه جي - (بترا)

وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي 16 تموز 2023

محتجون أمام مكتب حاكم نيويورك على أمره التنفيذي الذي يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل - (المصدر)

القوانين المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل تحمي القضايا الأكثر رجعية 16 تموز 2023

جانب من حفل توقيع الرواية - (من المصدر)

"غيوم على الشيخ جراح".. رواية تسجيلية توثيقية يخطها القواسمة 16 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أمسية شعرية للعزام والعنزي ببيت الشعر - المفرق

أمسية شعرية للعزام والعنزي ببيت الشعر - المفرق

منذ3 ساعة
1689597613792182600

حمادة فراعنة يصدر كتابا جديدا ضمن سلسلة إصدارات عن فلسطين

منذ17 ساعة
1689597665262189900

"قراءة في فكر محمود أمين العالم".. ندوة تنظمها "القلم الثقافي"

منذ17 ساعة
626397d5-03e6-43c0-9212-8cdd2d4c1fd3

"لن يموت البحر" حكاية جديدة للأطفال

17 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-17 at 11.57.56 AM

حمادة فراعنة يُصدر كتاباً جديداً

17 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-17 at 00.26.57

وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى الإعلامي الأول

17 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحروب البديلة  

ماهر أبو طير |اليوم

الثعلب فريدمان يبعث برسائل!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحاجة الملحة لمعالجة أزمة ارتفاع الدين العالمية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا اقتصادية مزمنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السوريون.. معركة توطين جديدة

سميح المعايطة |اليوم

العطارات لن تكون الأخيرة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات | منذ17 ساعة
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات | منذ17 ساعة
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
 