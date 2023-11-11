عبدالله الحصان يوثق "الأغاني الشعبية في لواء الحسا"

عزيزة علي

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عمان- ضمن مشاريع لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية 2023، صدر عن دار ورد للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة كتاب بعنوان "الأغاني الشعبية في لواء الحسا" للباحث عبدالله آل الحصان.يضم الكتاب بحسب المؤلف؛ العديد من المقابلات التي أجراها المؤلف مع أبناء المنطقة بهدف توثيق هذه الأغنيات وفق المنهجية المعتمدة لدى اتفاقية صون التراث غير المادي.كتب تقديما للكتاب مدير مديرية ثقافة محافظة الطفيلة د. سالم الفقير يشير فيها، إلى أن ما قدمه آل الحصان في هذا البحث الذي جاء في ستة فصول، مسبوقا بفصل تمهيدي حمل: (مجتمع الدراسة)، متبوعا بمقدمة وإهداء، وَمنتهيا بخلاصة تناولت عموميات البحث. جاءت الفصول الستة لتتناول الأغنيَة الشعبية، وفن الهجيني، وفن السامر، وفن الشروقي، أغنيات الأعراس، حيث ضم الفصل الأخير (أغنيات متنوعة) كأغنيات الحج، والعمل، وَالرثاء، وجاءت هذه الأخيرة بصورة مقتضبة جدا، ولعل حياء النساء وحرجهن من قول الآلام يغفر للباحث ندرة الأبيات في الموضوع سالف الذكر.ويقول الفقير: "إن البحث تناول عموميات الأغنية الشعبية في لواء الحسا، علما بأن السامر البدوي في كل من الحسا وجرف الدراويش بحاجة إلى دراسة مستقلة مستفيضة، هذا، وَإذا علمنا أن ما يقوم به السمار من تألِيف للسامِرِ أثناء السمر، قد يصعب على الكثير من الباحثين، وهكذا دواليك فيما تبقى من أغنيات الهجيني والشروقي وغيرها".ويرى الفقير، أن الوقوف على الجوانب السياسية وَالاقتصادية والاجتماعية في "الأغنية الشعبية في لواءِ الحسا"، يعد مساحة للبحث والدرس لمن أراد المضي في أبعاد الحياة البدوية وأنماطها، ويحسب للمؤلف رصفه لأولى عتبات البحث فِي موروث البداوة في لواء الحسا، وإن وقفت تلك العتبة على العموميات، غير أنها قدمت مادة نستطيع الوقُوف عليها إذا ما أردنا الولوج إلى شيء من تاريخ المنطقة الغنائي.وينوه الفقير، إلى ما جاء في الموروث الشعبي، أن "فَارسا كان يطلب إلى والدته أن تضع في رمحه ريشة، إبانَ الغزوات، وعندما سألته عن السبب، كان يجيب: "حتى يعرف الناس أن هذا الرمح لي!"، غير أن رد الأم كان مغايِرا على الدوام، فقد كانت تجيبه بقولها: "لا يمه، اطعن، والناس بتشوف!!".ويشير الفقير، إلى أنه ارتكز في تقديمه للكتاب على الْموروث التراثيّ الثقافي لأمرين، أولهما: اختيار لواءِ الحسا أحد ألوية الثقافة الأردنية للعام 2023، وهو أحد أهم المشَاريع التي تتبناها وزارة الثقافة الأردنّية، ولا سيما أن الحسا هي ثوب الْموروث وعباءته، وثانيهما: إن هذا البحث، تناول جانبا مهما من الجوانب التراثية الثقافية، وهي "الأغاني الشعبية فِي لواء الحسا"، والذي عمد فيه الباحث إلى الوقوف على الأغنية الشعبية في كل من الحسا وجرف الدراويش، كمكونين مِنْ مكونات البادية الأردنية.وخلص الفقير، إلى أن أهمية هذا البحث، تأتي من أنه لما شرعنا فِي مديريةِ ثقافة محافظة الطفيلة بتبني فكرة إعداد ملف ترْشيح الألويةِالثقافية، (لِوَاء الحسا أحد ألوية الثقافة الأردنية) كان أول ما واجهنا قلة الأبحاث والدراسات التي تتناول الإنسان والمكانَ في كل من الحسا وجرف الدراويش، رغم غزارة التاريخ الشفوي للمنطقة وأبنائهَا، ومنذ تلك اللحظة أخذنا على عاتقنا أن نقدم ضمن برامج الألوية الثقافية، ما يعين على تتبع سيرة الإنسان والمكان في لواء الحسا؛ إيمانا منا أنه لا بد من تقديم تَاريخنا الْمشْرق الْمشرف للأجيال؛ فكَان من بين تلك المشاريع ما قام به آل الحصان، من تناول للأغْنِيَةِ الشعبية فِي لواء الحسا، معتمدا على بعض الدراسات السابقة التي تناولت الأغنيات الشعبية الأردنية، وبعْض المقابلات الشخصية لأبناء وبنات المنطقة، ممن يعنون بتلك الجزئية.من جانبه، تحدث المؤلف في الفصل التمهيدي للبحث عن مجتمع الدراسة مستعرضا لواء الحسا من ناحية الاسم والجغرافيا والأهمية التاريخية، التي برزت منذ العهد المملوكيّ نظرا لاتخَاذها مركَزا أماميا لاستقبال حجاج الشامِ أثناء عودتهم من الديار المقدسة، ومركَزا جمركيا للتحصيل من القوافل التجاريّة البرية المتجهة من العقبَة إلى دمشق، وفي العهد العثماني زادت أهمية الحسا، خاصة بعد بناء قلْعَة الحسا، التي دأبت قوافل الحج على النّزول بها في طريق الذهاب والإياب لِلراحة وَالتزود بالمَاء والمؤن.كما تطرق كذلك، إلى قبيلة الحجايا التي تعتبر مِنْ قبائل البدو المهمة التي ظهرت في المنطقة في القرن الثامن عشر الميلادِي، والتي كانت تتنقل على امتدادات الجبال الواقعة بين الكرك والطفيلة وتنتشر إلى الشرق من وَادي الحسا، كما بين الباحث مساهمة موقع الحسا فِي إثرَاء التراث الشعبيّ؛ فقد كَانت قافلة الحجّ الشاميّ تمر منه وتسترِيح قوافل الحج وتأخذ مؤَنها، فجاء التوَاصل بين أهْل المنطقةِ وَالنازلِين فيهَا مِن قوافل الحَج خلال استارحَتِهِمْ لِفترة من الزمن، ما ساهم فِي تبَادل ثَقَافيّ متنوّع.يذكر، أن عبدالله آل الحصان، إعلامي وكاتب، وباحث في التاريخ والتراث الشعبي، وخطاط وفنان تشكيلي، عمل في مجال الصحافة والإعلام لأكثر من 12 عاماً، وهو عضو لجنة تحكيم مسابقة الشعر الدولية في مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي في تونس، وفي العام 2011، تم اختياره ليكون سكرتيراً لتحرير مجلة معان الثقافيّة عندما كانت معان مدينة للثقافة الأردنيّة.ويعمل حالياً في كلية معان الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وصدر له "التراث الشعبي في مدينة معان"، و"الطفل في التراث الشعبي الأردني"، ومجموعة أدبية بعنوان "كيوبيد". نشرت له العديد من الأبحاث في مجال التاريخ والتراث الشعبي، إضافة إلى كونه حاصلا على العديد من الجوائز والتكريمات.