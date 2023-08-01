"عرار.. أضواء جديدة".. قراءة مغايرة بسيرة ومنجز الشاعر الأردني

عزيزة علي

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عمان- صدر عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن، كتاب بعنوان "مصطفى وهبي التل (عرار).. أضواء جديدة"، للدكتور يوسف بكار يقدم فيه قراءة جديدة ومغايرة في سيرة ومنجز الشاعر الأردني مصطفى وهبي التل.يقول بكار في مقدمته للكتاب: "كثيرة هي الدراسات كتبا وبحوثا ومقالات، التي كتبت عن مصطفى وهبي التل وما أبدع؛ وهي تجمع بين العلمي الأصيل، والحماسي السريع، والإنشائي المرتجل، والمكرر المعاد". وقد أدرك عدد من الباحثين والدارسين هذا ونبهوا إليه، وذهبوا إلى أن مجال القول فيه ما يزال واسعًا.وعن هذا الكتاب يقول بكار: "إنه جاء ثمرة مطالعات كثيرة دقيقة متأنية عن الشاعر وما أبدع، وقد عزفت عمدا عن أن أعرض فيه لسيرته وآثاره، لأنني فصلت القول فيها في مقدمة تحقيقي لترجمته لعدد من رباعيات الخيام"، وفي كتابي "الترجمات العربية لرباعيات الخيام: دراسة نقدية"، "الترجمات الأردنية لرباعيات الخيام: دراسة نقدية"، يكشف، أول مرة كما في العنوان، عن مسائل وقضايا جديدة في فصوله الستة القصيرة كافة.جاء الكتاب في خمسة فصول، يكشف الفصل الأول عن حقيقة كل من: لقبه، وعنوان ديوانه، واسم مدينته التي ولد فيها ومات، وكثرة ما قيل عن ريادته للشعر الحر (التفعيلة)، كما كان يطلق عليه، بدءًا من دون معرفة بحقيقة ما ينطوي عليه. كل هذا بتقص علمي دقيق مدعم بالأدلة والشواهد خلافًا للشائع والمتداول العصي على التراجع.فيما يتحدث الفصل الثاني، عن عدد من الباحثين عن إبداعات الشاعر شعرًا ونثرًا؛ وأهمية رسائله الثماني التي بعث بها إلى صديقه محمد صبحي أبو غنيمة، أيام كان في دمشق والتي لا تخلو من دلالات على مئوية الدولة الأردنية؛ وقد نشرت في "سيرة منفية: أوراق صبحي أبو غنيمة". كما ينبه إلى أخبار مجهولة جديدة ذكرها محمد نزال العرموطي، وزياد أبو غنيمة تؤكد ما عرف عن مصطفى من نزعة وطنية وقومية.ويتحدث الفصل الثالث، عن عرار المترجم فيعرض بداية حقيقة معرفته اللغات الثلاث الفارسية والتركيّة والفرنسيّة ومداها خلافًا لما اعترف به هو نفسه؛ ويقف عند ترجمته للرباعيات وتحقيقها وما نجم عنها من كشوف كعدم الدقة، وبعض الأخطاء، والتصرف زيادة ونقصًا، وقد "نبهت إليها جميعا وصححت ما هو في حاجة إلى تصحيح. ثم يدرس سماتها العامة، وما اعتراها من مشكلات، ناهيك عن الكشف عن ريادة المترجم المبكرة، وما لها من دلالات تاريخية وعلمية وفنية".وجاء الفصل الرابع في ثلاثة محاور، عما كان للترجمة من أصداء وأبعاد في الأردن والوطن العربي، ففي المحور الأول "أصداء الترجمة ومخرجاتها"، كتب عنها ودرسها أربعة من الأردن: الدكتور إبراهيم خليل، والروائية سميحة خريس، والمفكر الراحل حسن التل، والأديب القاص جعفر العقيلي؛ ومن العراق الشاعر والباحث جمال علي الحلاق، ومن مصر الدكتور محمد السيد أبو دومة، ومن تونس الدكتور نور الدين صمود.وفي المحور الثاني، نظم الترجمة شعرا، نظم الشاعر المصري عاطف مصطفى محمود (14) منها (5) شطور على بحر الرمل، ونظم الطبيب العراقي الشاعر هشام سلطان الترجمة كلها على بحر الطويل.أما المحور الأخير، "إدراج رباعيات من الترجمة كغيرها من بعض الترجمات العربية"، فوضع المترجم الإماراتي الراحل الشاعر محمد صالح القرق صورة مصطفى مع صور عدد من المترجمين الأجانب والعرب في ترجمته، وأدرج المترجم الإماراتي، كذلك، محمد عبد الله نور الدين (6) رباعيات في ترجمته "رباعيات الخيام: ترجمة وتأويل"، وأدرج الدكتور جعفر الداكي ترجمة عرار كلها في "موسوعة ترجمات عربية لرباعيات الخيام"، فكان لصنيعه هذا طبعة خامسة من تحقيقي.ويكشف الفصل الخامس عن حقيقة "خيامية" عرار، التي تتمثل في مرحلتين: الأولى احتذائية احتذى فيها الخيام احتذاء تاما، وتأثر به مسلكًا وإبداعًا كما مثلته الرباعيات بقضها وقضيضها التي لا يعرف، إلى الآن، صحيحها من منسوبها إلى الخيام.والأخرى، عقلية علمية شك فيها، بعد طول متابعة واطلاع، في الرباعيات، وانتصف للخيام بنفي كثير مما نسب إليه مسلكًا وفكرًا جراء الرباعيات أيضًا، والكشف عنه عالما وحكيما وفلكيا من خلال ما اطلع عليه من معلومات جديدة فاتته؛ فنال بكل هذا السبق على من كشفوا مثل هذا وأكثر من إيرانيين ومستشرقين وعرب.وينبه الفصل الأخير إلى فضاءات موسيقية (5) منسية للشاعر لم يفطن إليها أحد من قبل، هي: (15) "رباعية"، (9) "مثنيات"، وعدد من "المخمسات" مفردة وفي قصائد، و"مثلثتان" اثنتان إحداهما مفردة، والأخرى قصيدة، و"مسبعتان" اثنتان فقط.