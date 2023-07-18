الثلاثاء 18 تموز 2023
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"عرج خفيف" لليندا عبيد.. قصص بلغة شاعرية ودلالات عميقة

جانب من حفل الاشهار - (من المصدر)
جانب من حفل الاشهار - (من المصدر)
  استضافت المكتبة الوطنية الدكتورة ليندا عبيد، للحديث عن مجموعتها القصصية "عرج خفيف"، وقدم قراءة نقدية للمجموعة الدكتورة دلال عنبتاوي وأسيد الحوتري، وأدار الحوار الدكتورة مرام أبو النادي.اضافة اعلان
تحدثت د.عنبتاوي عن جماليات اللغة في المجموعة، فقد جاءت هذه المجموعة متضمنة تسع عشرة قصة قصيرة تحمل في طياتها الكثير من الإشارات والدلالات، وأضافت أن عنوان المجموعة جاء بمعنى علة العرج، وكأن الكاتبة أرادت أن تبين أن هناك عجزاً ونقصاً وعيباً في كل شيء حولنا.
وبينت أن الكاتبة استخدمت اللغة السردية في المجموعة والتي تهدف من خلالها الى تحويل المعلومة المباشرة أو الحدث البسيط إلى سلسلة من الأحداث المتوالية والمترابطة التي تكون في النهاية قصة محبوكة ومقنعة. وأشارت الى اللغة الشفافة الهشة القوية التي استخدمتها الكاتبة في المجموعة، فقد كانت اللغة السردية عالية تتمتع بالشاعرية المتميزة، وعبرت في قصصها بلغة شعرية فيها من المجاز والاستعارات والصور الشعرية والتشبيهات والاشتقاقات المبتكرة الكثيرة. 
ولفتت الى أن الكاتبة أبدعت في توفير عناصر القصة من حوار والمكان والشخصيات وتصوير ملامح الشخصيات وملامح الأمكنة وفصاحة اللغة.
قال الحوتري "إن المجموعة تضم بين دفتيها سرداً متنوعاً لقصص قصيرة ورسائل، وقد امتازت تلك القصص بالرؤية الفلسفية والشعرية والشاعرية والغرائبية والرمزية، إضافة الى انتشار الكابوسية في عدد من القصص"، مضيفا أن الكاتبة استخدمت في مجموعتها شروط القصة القصيرة من الحكائية والتكثيف الشديد من حيث التركيز والإيجاز في الأحداث والإضمار والحذف والتنكير، إضافة الى المفارقة. 
وأشارت د.عبيد الى أن المجموعة تتضمن جوانب متنوعة من الفنون الأدبية والمسارات الفكرية المختلفة التي ترصد أقانيم المعرفة وتعاين نمو المشهد الثقافي المشتبك بالمؤثرات الفاعلة على الساحتين المحلية والعالمية، والمستجيب من جهة أخرى على نحو ما لجهود التخطيط من أجل خلق وعي حقيقي بقضايا العصر ومآلاتها المستقبلية، وقرأت بعضا من قصص مجموعتها، منها "نساء من ملح، مشنقة، حبة كرز، توبيخ، خوف، كرات من الأرز وجنون".
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