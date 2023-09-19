الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

عزمي أحمد يناقش فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي في كتاب جديد

عزمي أحمد يناقش فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي في كتاب جديد
عزمي أحمد يناقش فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي في كتاب جديد
عمان – ضمن سلسلة فكر ومعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة، صدر كتاب بعنوان "في فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي"، لأستاذ الفلسفة د. عزمي طه السيد أحمد.
الكتاب جاء في أربعة فصول يتحدث الأول: عن فلسفة العلم، والثاني: عن بناء منهجية البحث العلمي لدى الأجيال الناشئة، والثالث: عن مناهج البحث العلمي مع الإشارة إلى المناهج في الدراسات الإسلامية، والرابع: عن متممات مناهج البحث العلمي.اضافة اعلان
في مقدمته للكتاب يشير المؤلف، إلى أن الكتاب جاءت ثمرة تدريسه لفلسفة العلم ومناهج البحث العلمي في الجامعات مدة تزيد على العقدين، وقد رأينا أن واقع الحال يقول: "إن الاهتمام بفلسفة العلم بعامة قليل لدرجة لافتة لدى المتخصصين في سائر التخصصات العلمية، في الوقت الذي يحتاج إلى معرفتها الباحثون في مختلفة مراحلهم التعليمية، وقد كان هذا أحد الدوافع لتأليف هذا الكتاب.
ويقول أحمد: "إن فصول الكتاب الأربعة هي بمثابة تعريف عام بفلسفة العلم وأهم الأسئلة التي تطرحها. وهو فيما أرى – يعطي تعريفا موجزا وملائما لكل من القارئ العام، أو المتخصص في غير مجال الفلسفة الذي ليس لديه معرفة بفلسفة العلم".
فيما خصص المؤلف الفصول الأخرى للحديث عن مناهج البحث العلمي من أكثر من زاوية- ومعلوم أن مناهج البحث العلمي هي جزء من مباحث فلسفة العلم- فهناك فصل يتحدث عن كيفية بناء منهجية البحث العلمي لدى الأجيال الناشئة، وآخر يتحدث عن عناصر منهج البحث العلمي مع إشارة إلى المناهج في الدراسات الإسلامية، والفصل الأخير يتحدث عن أبرز الأمور التي تتم بها "متممات"، مناهج البحث العلمي.
هذه الفصول كلها يستطيع طالب العلم "ابتداء من مرحلة التعليم الثانوي حتى مرحلة الدراسات الجامعية العليا"، أن يستفيد منها  حين يقوم بممارسة عملية البحث العلمي، ذلك أن أحد الأمور التي تعين الباحث للوصول إلى نتائج جديدة في بحثه، هو معرفته بمناهج البحث العلمي؛ خطواته وإجراءاته وضوابطه، ثم إتقانه لتطبيقها بعد ذلك في بحوثه.
المكتبة الوطنية

إشهار رواية "في ضيافة الحب" لعدي صافي منذ23 ساعة

ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية يحتضنها "عمان الدولي للكتاب"

ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية يحتضنها "عمان الدولي للكتاب" 18 أيلول 2023

30c608da-5e52-45ac-a18c-a2b478cf047b

أطلق العنان لموهبتك في التمثيل مع النجم منذر رياحنه على Bigo Live 18 أيلول 2023

image

أكاديميون وخبراء يؤكدون اكشتاف حضارة مدين على أرض الأردن 18 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إشهار ديوان "كنانة عاشق" لقديسات

إشهار ديوان "كنانة عاشق" لقديسات

منذ 39 دقيقة
رواية "الريح قبل هبوبها" لعبد الحق: سرد يرصد تحول الشخصيات

رواية "الريح قبل هبوبها" لعبد الحق: سرد يرصد تحول الشخصيات

منذ 40 دقيقة
WhatsApp Image 2023-09-19 at 7.02.51 PM

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان البدر في الفجيرة بمشاركة عالمية

منذ2 ساعة
افتتاح مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية بعمان

افتتاح مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية بعمان

منذ8 ساعة
تكريم دولي أكاديمي للشاعر عبد العزيز البابطين

تكريم دولي أكاديمي للشاعر عبد العزيز البابطين

منذ11 ساعة
على سبيل المثال

"على سبيل المثال" لأحمد طمليه الحياة بأوجاعها تكمن في التفاصيل

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ماتوقعه رئيس وزراء أسبق

ماهر أبو طير |اليوم

تعديل لكسب الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم

طوفان الأديان والمعتقدات

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

قطاعات بحاجة إلى تنظيم

سلامة الدرعاوي |اليوم

المادة 27/ج من قانون السير

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

معارك تمثيل الفلسطينيين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 