الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"عز الدين القسام".. كتاب مهدى للمقاومة خُط بأنامل تركية

غلاف كتاب ""عز الدين القسام"
غلاف كتاب ""عز الدين القسام"

"عز الدين القسام" عنوان الكتاب الجديد الصادر عن دار "فارابي كتاب" بإسطنبول، للكاتبة والإعلامية التركية "بيرين بيرسايغلي موت"، بعد العديد من الكتب التي تناولت فيها الأدب الفلسطيني وقضية فلسطين باللغتين التركية والعربية.

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 بيرين بيرسايغلي موت

 

ويعد الكتاب الذي ترصد فيه بيرسايغلي موت سيرة عز الدين القسام، الأول من نوعه لأنه الدراسة الأكثر تفصيلا عن حياة القائد المقاوم حتى الآن في تركيا، وجاء حصيلة عمل استمر لـ3 سنوات.


وبحسب الكاتبة، فإن دافعها لتأليف الكتاب ينبع من إعجابها الكبير بـ عز الدين القسام.

وجاء في تقديم الكتاب:
"القائد العظيم للمقاومة الفلسطينية عز الدين القسام. بعد أن استشهد في اشتباك مع الجنود البريطانيين عام 1935، ما يزال مصدر إلهام للمقاومة الفلسطينية.

من السنوات التي بدأت فيها الإمبراطورية العثمانية بالانسحاب من المشهد التاريخي، تبدأ قصة عز الدين القسام، المولود كمواطن في الدولة العثمانية بمدينة جبلة الساحلية في سوريا، والذي قاتل بلا خوف ضد البريطانيين والفرنسيين، أعظم قوتين استعماريتين في العالم حينذاك؛ إنها قصة كرامة عظيمة تحمل مرآة للتاريخ الحديث.


يضم الكتاب سيرة القسام، من أيام طفولته إلى السنوات التي قضاها في جامعة الأزهر بالقاهرة، ومن الوحدات التطوعية التي جمعها لدعم العثمانيين في معركة طرابلس، إلى المقاومة التي بدأها بغزو الفرنسيين لمسقط رأسه سوريا. وبعد الذهاب إلى فلسطين بطرق سرية، ستشهد قصة الحياة المذهلة ونضال القسام، من التمرد الذي بدأه العمال والفلاحون الفلسطينيون الفقراء من المساجد ضد البريطانيين والصهيونية إلى إنشاء أول قوات القسام". وكالات

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