 
الإثنين 20 أيار 2024
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عمر العبداللات يعانق ألحان الموسيقار طلال في خمسة أعمال فنية

عمر العبداللات
عمر العبداللات يعانق ألحان الموسيقار طلال في خمسة أعمال فنية

يستعد "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، لطرح مجموعة من أعماله الفنية الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، في "ميني ألبوم" يحمل عنوان "ديار ليلى"، ويضم خمسة أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، تنوعت بها الأشكال الموسيقية وأفكار الكلمات .

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والأعمال هي، أغنيتي: "كتبت من الشعر"، و"ظلمتني"، وهما من أشعار سمو الأمير خالد الفيصل، و أغنية: "سبع وثمان" من أشعار سمو الأمير محمد السديري، وأغنية "أيها الرجل" من أشعار العباس بن الأحنف، وأغنية "ديار ليلى" من أشعار قيس ابن الملوح، وجميعها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وقد تولي توزيع جميع الاغنيات الموزع سيروس، فيما أشرف على تنفيذ الأغاني، الأستاذ خالد أبو منذر، المشرف العام على أعمال الموسيقار الدكتور طلال.

 


وفي الأغاني التي ينتظرها الجمهور، وستطرح قريباً، وضع الموسيقار الدكتور طلال، موسيقى الأعمال متكئاً على حرفية عالية في تذوق الكلمة والنغم، واختيار الكلمات المعبرة عن حالة الشجن، والتقاء النص مع النغمة الموسيقية المعبرة، حيث تنوعت الأعمال الغنائية بين القصيدة الفصحى والقصيدة المكبلهة، مما منح للأعمال الغنائية مساحة إبداعية .

 


وكان العبداللات، قد انتهى مؤخراً، من تصوير أغاني الـ"ميني ألبوم"، بطريقة الفيديو كليب في إمارة دبي ، حيث صور مع المخرج عماد باسيل أغنية "كتبت من الشعر"، والممخرج كابي المعلولي، ومع المخرج أحمد منصور أغنية "سبع وثمان"، وسيتم عرض جميع الأغاني عبر قنوات "روتانا"، ومنصاتها التفاعليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


وعن تعاونه الأول مع الموسيقار الدكتور طلال، قال العبداللات: "يضم الميني ألبوم، خمس أغنيات رائعة، ستكون ضمن أرشيفي الفني المتميز، من ألحان الموسيقار طلال الذي تشرفت بالتعامل معه، من خلال ثقته الكبيرة أن صوتي قادراً على توصيل أعماله ونغماته، بإحساس مميز يصل إلى الجمهور العربي بسهولة، وهذه الثقة من الموسيقار الكبير، تمنحني دفعة قوية لتقديم الأفضل والمتميز" .

 

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