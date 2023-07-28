الجمعة 28 تموز 2023
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عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش الجماهيرية

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عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش الجماهيرية
أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات، مساء أمس الخميس في المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، أولى حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون الجماهيرية، بحضور أكثر من خمسة الآف شخص.اضافة اعلان
وحقق الحفل رقمين قياسيين للعبداللات، أولهما: مشاركته للمرة الثالثة عشرة في دورات المهرجان متفوقاً على جميع نجوم الغناء العرب الذين غنوا على مسرح المهرجان منذ انطلاقته عام 1981، وثانيهما: نفاد جميع التذاكر المخصصة للحفل، بعد خمس ساعات من طرحها، حسبما أعلنت إدارة المهرجان عند طرح تذاكر الحفلات، وهو الأمر الذي بدا جلياً من اكتظاظ الجمهور في المدرجات.
وعلى مدى ساعة ونصف، تفاعل الجمهور الغفير مع الأغنيات التي قدمها العبداللات، بمرافقة فرقته الموسيقية المكونة من ثمانين عازفاً بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، حيث نوع ما بين أغانيه القديمة والجديدة، وغنى لأول مرة أحدث أغانيه، وهي: "الناس الي بيا طمعانه" من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائي خضر العبدالله.
وفي لفته إنسانية، قدم العبداللات الطفل أحمد مختار، وهو من مصابي "متلازمة داون"، الذي شاركه العزف على أيقاع الطبلة في أغنية "الدحية"، وقال العبداللات للجمهور، أنه وعد أحمد عندما التقاه قبل عامين، بمشاركته العزف في إحدى حفلاته، إن أجاد تعلم الضرب على الإيقاع، وهو ما دفع الجمهور للتفاعل بالتصفيق الحاد مع اللفتة الإنسانية للعبداللات.
وقدم العبداللات أغنية "قولوا للغالي" من أرشيف الفنان السعودي الراحل طلال مداح، فضلاً عن مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها: "يا سعد"، و"ما تركتك"، و"إلنا الله"، و"كيف الهمة؟".
ورحب العبداللات في تصريح خاص بوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بعد انتهاء حفله، بالفنانين العرب المشاركين في مهرجان جرش، مؤكداً أن الأردن التي ترفع دائماً شعار الفرح والانتصار للحياة، ترحب بجميع ضيوفها من فنانين وسياح وزوار، لينعموا بالأمن والآمان ويشاركوا الناس أفراحهم.
وكشف العبداللات، أن محطته الفنية المقبلة، ستكون جولة غنائية في دول الخليج العربي، إضافة إلى لقاء الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، عدا عن أغنية جديدة يجري العمل على إنجازها لطرحها قريباً.
وتحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم مساء اليوم الجمعة، برفقة الفنان الأردني هاني متواسي، ثاني حفلات المسرح الجنوبي الجماهيرية، فيما تغني الفنانة التونسية غالية بنعلي على المسرح الشمالي رفقة الفنانين الأردنيين ثمين حداد ورامي شفيق، كما يلتقي الفنان الأردني ماجد زريقات، جمهور الساحة الرئيسية.
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