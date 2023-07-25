"عيون الغرقى" لـحسين جلعاد.. مناخ مفخخ بالاحتمالات والتحولات

عزيزة علي

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عمان- وقع الشاعر والإعلامي حسين جلعاد، أول من أمس، مجموعته القصصية "عيون الغرقى"، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وذلك في مقر المكتبة الوطنية.شارك في هذا الحفل الذي أداره الزميل محمود منير، الناقد د. محمد عبيدالله، الذي رأى أن عنوان هذه المجموعة مقتبس من إحدى قصائد جلعاد وعنوانها (قمر نيويورك وعيون الغرقى)، من مجموعته الشعرية (كما يخسر الأنبياء)، كما أن العنوان "شعري يوحي أكثر مما يقول، بطبيعة الرؤية التي تحكم هذه المجموعة. هذه القصص توجهنا إلى أن هؤلاء الغرقى، الذين أثقلهم الواقع وأغرقتهم تفاصيل حياتهم، ولكنهم مع ذلك لا يستسلمون وإنما يحاولون معاندة حالة الغرق والخروج منها سالمين إن أمكنهم ذلك".وتحدث عبيدالله، عن أسلوب فهرسة القصص حيث جاءت بمحاكاة أبجدية السلم الموسيقي، توحي للقارئ بترابط القصص، إلى جانب ما يوحي به السلم من تصاعد وتنويع، ومن علاقة الكتابة بالموسيقا وبالشعر، لافتا إلى أن جلعاد، استعمل في القصة أسلوب السرد بضمير المخاطب وأما النقلات من فقرة إلى أخرى ومن تفصيل إلى آخر، فهي شعرية تلجأ لمجاز الشعر ولغته المواربة، والقصة بمجملها أشبه بسيرة شعرية مكثفة تلخص حياة بطلها وتعبر عن تكوينه من منظور ذاتي موارب.وبين عبيدالله، أن المجموعة فيها ثلاث قصص متتابعة تستعيد شخصيات من عالم الصبيان تمثل مرحلة من مراحل الشقاء والفقر والنشأة الاعتباطية، ولا تخلو من أصداء السيرة مثل بقية القصص، إضافة إلى أنه في المجموعة متوالية قصصية أو قصة الحلقات التي تتكون من قصص عدة، مع تكرار الشخصيات والمناخات في القصص جميعها، ناهيك عن رصانة الكتابة في مجال كتابة القصة القصيرة.وعن مناخات وأجواء هذه القصص قال عبيدالله: "إنها تعيدنا إلى أجواء تسعينيات القرن الماضي، النصف الأول من التسعينيات بوجه خاص، فكل ما فيها يعيدنا إلى ذلك المناخ المفخخ بالاحتمالات والتحولات، نهاية حقبة وبدء أخرى، ثمة خيوط سيرية (من السيرة الذاتية) تبرز فيها الأبعاد الذاتية والغنائية لهذه القصص، ولكنها خيوطا متقطعة لا تتكامل ولا تتآزر لتكوين سيرة مكتملة أو وافية، وتستفيد من تقنيات القصة التي تميل إلى الاجتزاء وإلى الكثافة شأنها في هذا شأن السيرة الشعرية المتقطعة. إنها سيرة لأنها تحيل إلى الذات، ولكنها تنتقي ما يعنيها من تفاصيل وأحداث هامشية وخاصة، لكنها مؤثرة من منظور الشخصيات ومنظور المؤلف".واعتبر عبيدالله، أن قصة (أسرار معلنة) وهي القصة الأولى في المجموعة تمثل "موردا مرجعيا لبقية القصص"، بما فيها من روح السرد الموسع أو الشامل، الذي ينزع ليقول كل شيء عن شخصية القصة أو بطلها، رغم أن القصة لم تعرفنا تعريفا سرديا واضحا أو صريحا بهذه الشخصية، وإنما مضت بنا بطريقة مواربة لمعرفة مسارات تفكيره ووعيه وأحلامه.ثم انتقل عبيدالله للحديث عن أسلوب السرد الذي جاء بضمير المخاطب، وهي "حيلة سردية يغلب أن تكون من الحيل "المرآوية"، بحيث تسمح بانشقاق الذات إلى وظيفتين: مخاطِب ومخاطَب، كأن المرء يقف أمام المرآة ويخاطب نفسه، ويحاسبها، حسابا عسيرا أو يسيرا. وأما النقلات من فقرة إلى أخرى ومن تفصيل إلى آخر فهي نقلات شعرية تلجأ لمجاز الشعر ولغته المواربة، ولا تستعمل نقلات سردية تحكمها آليات إنتاج الحكاية وتطويرها".ورأى عبيد الله، أن هذه المجموعة هي سيرة لأنها تحيل إلى الذات، ولكنها تنتقي ما يعنيها من تفاصيل وأحداث هامشية وخاصة، لكنها مؤثرة من منظور الشخصيات ومنظور المؤلف، لذلك في القصة خيوط من قصة ميلاده وأحداث طفولته إلى مرحلة شبابه، كأنها رصد شعري مجازي لطقوس العبور ولما مر به من أزمنة "أيلولية" اجتمعت فيها مصادفات أيلول: ميلاده، ونضج وعيه ووضوح ميوله الفكرية، وارتباط الحب في حياته بأيلول، وكل ما أنضج شخصيته ووعيه.وخلص عبيدالله، إلى أن هذه القصص بمجملها تشير إلى مقدرة رصينة في مجال كتابة القصة القصيرة، تقتنص خبرات ومواقف وأحداث يومية وواقعية، وتحولها إلى قصص مشغولة بقدر من التأمل المختلط بالحس والعاطفة، وكأن جلعاد يدرك أسرار النزوع الشعري والغنائي المتأصل في القصة القصيرة، وذلك بموقعها المتوسط أو المتأرجح بين الموضوعي والذاتي، وبين الغنائي والدرامي، وفي ضوء هذه الطبيعة البينية تسمح القصة بدخول النزعة الشعرية، وقد تتجلى في صورة عبارات مجازية تبنى بلغة بلاغية تستند إلى ضروب التشبيهات والاستعارات والمجازات، مثلما تستعير من الشعر منظوره التلخيصي للعالم بعيدا عن الإطالة أو الاستطراد السردي.من جانبه رأى محمود منير في تقديمه للحفل، أن عنوان النص الأول يتضمن: أسرارا معلنة: رجع أيلول" في مجموعة "عيون الغرقى" لحسين جلعاد، ما يعني صدى الشهر التاسع؛ أيلول (سبتمبر) بما يشير إلى تلك المرحلة الانتقالية بين الصيف وبين الخريف، وفي معناه الأبعد من ذلك التحول في الزمان والمكان والوعي.بدوره، أشار منير في تقديمه للحفل، في ورقته التي حملت عنوان "عيون الغرقى"، ألم العبور في الزمان والمكان والوعي، إلى زمان ومكان ووعي آخرين، وكان العبور باعثاً في الأغلب على الألم والإحساس العارم بالفقد والخسارات والضياع. ربما يشكل عنوان المجموعة "عيون الغرقى" استعارة لهذه اللحظة التي ما تزال العين شاخصة ذاهلة مصدومة حتى اليوم في معاينتها.وأشار منير، إلى حدة العبور والتحول في هذه النصوص حيث تضيء أكثر صورة المثقف المكتئب والمحبط وكأنها تمثل حالة النضج التي وصلها ذاك الطفل، حيث يأتي في مقطع من القصة: "بارع أنت في استشراف الأبعاد النفسية لطبيعة الوجوه البشرية، لا ترى من "جمالهم"، إلا مقدار ما فعل الزّمان بعوالمهم الداخلية، فهذبها، وأكسبها بعداً إنسانياً، أو ربما حطمها فأكسبها مأساوية".بعد ذلك، تحدث جلعاد عن توقفه عن النشر لمدة 15 عاماً، لانشغالاته الصحفية، لكنه لم يتوقف عن الكتابة، مؤكداً أن مجموعة "عيون الغرقى"، منشورة بأفكار وطريقة زمن كتابتها، وأنه قام بمراجعتها لغوياً قبل دفعها للطباعة، راغباً بأن تبقى رفيقة أفكار الفترة التي كتبت بها، ثم دار حوار بين جلعاد والحضور حول هذه المجموعة.