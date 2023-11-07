"غزة: حافظوا على إنسانيتكم".. وثيقة تاريخية تسرد المذابح

عزيزة علي

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عمان– صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الترجمة العربية الكاملة لكتاب "غزة: حافظوا على إنسانيتكم"، الذي وضعه المناضل الأممي الإيطالي "فيتوريو أريغوني" باللغة الإيطالية، ثم سرعان ما ترجم إلى لغات أوروبية عدة، بسبب الشحنة الإنسانية الكبيرة.تحت عنوان كلمة إلى القارئ يقول فيها أريغوني "تحذير.. وطرق الاستخدام"، "إن حافظوا على إنسانيتكم"، هو الشعار الذي أوقع به ما أكتبه بجريدة "إل مانيفستو" وما أدونه على مدونتي. إنه دعوة، أو ما يزال أفضل دعوة للتسريع في كف يد لجنة الأعمال الإجرامية ومن أجل إعادة تأكيد الأهداف الأساسية للجنس البشري والوقوف إلى جانبها. عندما تلغى الأعلام والحدود وخطوط العرض والفروقات الدينية والعرقية، فإن ما يظهر في مشهد الحياة هو سيناريو التجرد، مما يدفع المرء للحفاظ على أهله وأقربائه على حساب الآخرين". أما عملي فهو دعوة لنا جميعا كي نتذكر انتماءنا إلى جامعة فريدة من الكائنات الحية، ألا وهي العائلة الإنساينة.ويضيف المؤلف في كتاب، "غزة: حافظوا على إنسانيتكم"، تجدون قصة المذبحة التي استمرت ثلاثة أسابيع والتي كتبتها حسب مقدرتي، وفي معظم الأحيان في ظروف كثيرة من عدم الاستقرار. تلك القصة التي كنت أخربشها في أغلب الأحيان، والجميع موجودين حولي، في دفتر ملاحظات بال بينما أكون جاثما في سيارة إسعاف تطلق صفارتها في أسفل الشارع، أو أنقرها بشكل مسعور على لوحة مفاتيح أي جهاز حاسوب متوفر لدي، وغالبا داخل أحد الأبنية المترنحة كبندول مجنون من شدة الانفجارات الشاملة التي تقع حولنا". ومن الواجب علي تحذيركم بأن الغوص في هذا الكتاب قد يكون محفوفا بالمخاطر.هذه الأوراق مؤذية وملطخة بالدماء، كما أنها مشبعة بالفوسفور الأبيض، وهي حادة كحدة شظايا قنبلة. أما إذا قرأتم في هدوء غرفة نوم، فإن جدرانكم ستهتز بفعل صرخاتنا التي سببها الرعب. إنني أشعر بالقلق على شغاف قلوبكم التي أعترف أنها لم تصبح حتى الآن عازلة لأصوات الألم.ويؤكد أريغوني، أن الهدف من هذا الكتاب، هو"أن يسمو إلى ما هو أعلى مما ستأتي به كتب أخرى حول فلسطين من داخلها أو خارجها، وذلك بفضل النار الإبداعية التي أنجبته، ما يعول على هذا الكتاب هو إشراك وعي القارئ وتنويره والارتقاء به إلى ما تكشف من بربرية السفاحين ووحشيتهم خلال "22 يوما"، من المجزرة. إن هذا هو إسهامي المتواضع من أجل منع مجازر مماثلة من الواقع في المستقبل، وكذلك منح الموتى بعض العدالة، وحماية ذوي الجراح البليغة غدا"، موضحا أنه يعلق نفسه بالأمل أن يكون "مرشدا جيدا من خلال هذا الكتاب إلى أنحاء هذا الجحيم كافة، مثل كارون بطل دانتي الذي ينقل الناس بعباراته إلى الجحيم، وأني كنت مخلصا قدر الإمكان وإنسانيا في سردي".ويقول المؤلف: "واقفا بين أنقاض بناية مقصوفة حديثا أو في ردهة مشفى ما في غزة: "إنني على يقين بأنه كان في بعض الأحيان من الصعب تمييز القسمات البشرية لما كان مرة وجها بشريا، لقد تم تصغيره إلى ما يشبه العجينة بفعل أسلحة الدمار الشامل المستخدمة والتي حرمتها كل الأعراف والشرائع الدولية. تجاهد تقاريري لتتماشى مع أعظم درجات الموضوعية الممكنة وكما يحدث دائما، كنت أنا نفسي هدفا لجيش الاحتلال وتلقيت كذلك تهديدات بالقتل من قبل مجموعة من النازيين الجدد المرتبطين ببعض المجموعات الاستيطانية". وإلى كل امرئ ما تزال لديه شكوك، فإن تقاريري والتفاصيل التي سجلت تحت عاصفة من القنابل قد تم تدعيمها من قبل معظم منظمات حقوق الإنسان الموثوقة سواء كانت حكومية أم غيرها، إضافة إلى اعترافات الجنود أنفسهم الذين بدأوا مؤخرا يقرون بالجرائم التي ارتبكوها. مع الأيام سيصبح غزة: حافظوا على إنسانيتكم؛ بشكل متزايد أقرب إلى الوثيقة التاريخية منه إلى رواية بسيطة من الجحيم".وخلص أريغوني إلى أنه، "إذا كانت الحقيقة هي الضحية الأولى لأي حرب، فإنه من أولى أولويات الاحتلال المطلقة، أن تغتالها قبل الصراع وخلاله وبعده. أما واجبنا كناشطين، أو بشكل أعم كبشر، فهو توثيقها ونشرها من أجل الحرية، والعدالة، ومن ثم وضعها على طاولة الرأي العام العالمي، وبعدها التعامل معها كوجبة، كلما كانت صعبة الهضم على متبعي الحمية كان ذلك أفضل".ويذكر أن المؤلف "فيتوريو أريغوني": هو مراسل صحفي وكاتب وناشط إيطالي، عمل مع حركة التضامن العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ابتداء من العام 2008 وحتى استشهاده هناك في نيسان (أبريل) من العام 2011. وكان أريغوني يمتلك مدونة Guerrilla Radio (إذاعة حرب العصابات). واغتيل أريغوني، ولقيت جريمة اغتياله إدانة واسعة على مستوى العالم. كما أدان هذه الجريمة عدد كبير من الفصائل الفلسطينية.