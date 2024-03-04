الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"غزة والحركة الوطنية الفلسطينية".. البلعاوي يسرد محطات تاريخية

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غلاف الكتاب-(من المصدر)
عمان- يقول الدبلوماسي والإعلامي الفلسطيني حسان فتحي البلعاوي: "إن قطاع غزة لا تتجاوز مساحته 1.33 % من مساحة فلسطين، ومع ذلك فهو الذي أعطى أرض كنعان اسمها الحالي فلسطين، وهو الذي يقرر مصيرها منذ العام 1948"، هذا ما يستعرضه البلعاوي في كتابه "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"، الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن.اضافة اعلان
يقدم المؤلف وهو نجل المناضل "فتحي البلعاوي"، أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي لعبت دورا رئيسيا في تأسيس رابطة طلاب فلسطين في القاهرة وإسقاط مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء العام 1955، كما يقدم قراءة شخصية لتطور المشروع الوطني الفلسطيني المعاصر، بدءا من تأسيس حكومة عموم فلسطينيي 1948، مرورا بانطلاقة فتح والانتفاضة الأولى ووصولا إلى تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن مرحلة جديدة للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يمكن اختصارها في معادلة صعبة وفريدة من نوعها في تاريخ الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، تسعى للجمع بين مهمتين في آن واحد: البناء والتحرير، وهي مرحلة طبعتها "المدرسة العرافاتية"، نسبة للرئيس الراحل ياسر عرفات.
الكتاب الذي جاء في تسعة فصول تبدأ من تاريخ غزة القديم منذ الكنعانيين وصولا إلى أعتاب العدوان (الإسرائيلي) على غزة في نهاية العام 2008، إلى جانب وجود سيرة ذاتية للمؤلف، وأخرى لوالده.
البلعاوي أهدى كتابه إلى "ذكرى والدي - فتحي البلعاوي- الذي أحب غزة إلى والدتي زاهرة، واختي نهيل، وإخوتي غسان، وبسام، وهشام، وياسر، وصلاح. إلى كل أصدقائي في غزة".
البلعاوي في مقدمته للكتاب يوضح، أن المرة الأولى لصدور الكتاب كانت باللغة الفرنسية عن إحدى دور النشر العريقة نتيجة حوار طويل في منتصف شهر أيار من العام 2007، في باريس، مع صحفي فرنسي، حيث قاد الحوار إلى الحديث بشكل عفوي عن دور غزة المحوري في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1948، وتطورها في مراحلها المختلفة، بما في ذلك حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية حتى العام 2007، وقد اهتم الصحفي الفرنسي بما قلته واقترح علي أن أضعه في كتاب موجه للرأي العام الفرنسي، الذي يجهل، تاريخ غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
يتابع: ألفت هذا الكتاب انطلاقا من محاور وضعتها حول تاريخ غزة، تفرعت منها الأسئلة التي وجهها الصحفي، والأجوبة التي قدمتها وانتهت من الكتاب باللغة الفرنسية في 15 من أيار(مايو) من العام 2008، حين كنت مقيما في باريس، وهو يتوقف عند هذه الفترة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، ونحن نقترب من نهاية العام 2016، جردت مياه كثيرة، بل دماء كثيرة، حيث تعرضت غزة لثلاث حروب شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى ارتقاء آلاف الشهداء، وعشرات الآلاف من الجرحى، وإلى تدمير آلاف البيوت ومشاريع البنية التحتية، كما تعرضت غزة وما تزال تتعرض، لحصار إسرائيلي خانق، لأن إسرائيل، وطبقا للقانون الدولي، ما تزال قوة الاحتلال، تمارس سيطرتها على غزة وتتحكم فيها وفي مجالاتها البحرية، والجوية والبرية.
ويضيف البلعاوي، أن كتاب "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"، ليس كتاب تاريخ أو تحليلا أو مراجعة أو نقدا، أو حتى سيرة ذاتية، بل هو محاولة جمع كل ذلك في سياق محادثة تحولت إلى كتاب لاقى صدى ما لدى الجمهور الفرنسي، مبينا أن فكرة الكتاب جاءت أن غزة تتحدد فيها محطات أساسية للمشروع الوطني الفلسطيني المعاصر، وتحديدا في الفترة التي أعقبت نكبة العام 1948، والتي بعدها بأشهر قليلة تشكلت حكومة عموم فلسطين.
ويشير المؤلف، إلى أنه لا يتناول في كتابه الحروب، التي مرت على غزة على الرغم من فظاعتها ونتائجها المدمرة، وإن كان قد تنبأ بها نتيجة قراءة المعطيات التي كانت موجودة على الأرض، كما لا يزعم محاولة توثيق الأحداث وسردها بتسلسل تاريخي، ولكنه يمثل قراءة شخصية اختيارية، موجهة بالدرجة الأولى للقارئ الأوروبي، تحاول ربط الماضي بالحاضر، واستخلاص العبر اللازمة.
ويؤكد البلعاوي، أن قطاع غزة اليوم سجن كبير بسماء مفتوحة، يعيش فيه أكثر من مليوني شخص على رقعة جغرافية ضيقة جدا لا تتجاوز مساحتها "360 كيلو مترا مربعا"، الأمر الذي يجعله من أعلى المناطق في العالم اكتظاظا بالسكان، وهو يعيش للعام العاشر على التوالي حصارا يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تشير إلى ذلك مختلف تقارير المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها تقرير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ويقول المؤلف بعد نكبة العام 1948: "كانت غزة "أول الرصاص وأول الحجارة"، غزة هي الماضي والحاضر، وهي المستقبل، ولا يمكن تجاهلها والقفز عنها. وأي مشروع سياسي لحل القضية الفلسطينية، وإن كان لفترة معينة، لا يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار؛ لن يكتب له النجاح".
ويرى البلعاوي، أنه من مخيمات غزة، وفي جباليا تحديدا، اندلعت الانتفاضة الأولى، وامتدت إلى الضفة الغربية بدءا من مخيم بلاطة في نابلس، في غزة رأت حركة حماس النور، وهي التي ستضع بصمات عميقة على المشهد الوطني الفلسطيني، ما تزال تتفاعل حتى يومنا هذا، من غزة، تنطلق الشرارة وتمتد إلى الأرض الفلسطينية، مؤكدا أنه لا "مشروع وطنيا فلسطينيا من دون غزة"، فهذا الكتاب ليس تاريخ الثورة الفلسطينية بما فيها من محطات مفصلية، ولا حتى تاريخ غزة بشكل مباشر؛ إنه محاولة التوقف عند محطات تاريخية في الماضي وربطها بالحاضر الذي لا يتوقف في سرده حتى منتصف العام 2008.
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