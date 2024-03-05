الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"غوغل" يحتفي بالأمازيغية طاووس عمروش

طاووس عمروش
طاووس عمروش

احتفى محرك البحث "غوغل" أمس الاثنين بالكاتبة الجزائرية من أصول أمازيغية طاووس عمروش، التي تعتبر واحدة من ألمع الأسماء في الثقافة والأدب الأمازيغيين، خصوصاً في ثقافة منطقة القبائل بالجزائر.

اضافة اعلان

 

واختار "غوغل" صورة للكاتبة عمروش بالزي البربري والحلي الأمازيغية، من تصميم الفنانة الأميركية ليديا نيكولز، تكريماً للكاتبة التي توفيت عام 1976.

 



ولا تزال عمروش بعد 111 عاماً على ولادتها في 4 آذار/مارس عام 1913، تحظى بأهمية كبيرة في الثقافة الأمازيغية.


وتعدّ عمروش أول كاتبة جزائرية تنشر رواية باللغة الفرنسية في العام 1947 بعنوان "زهرة شمّ النسيم السوداء" أو "جاسانث نوار"، وتناولت في هذا الكتاب حياة والدتها خلال فترة مراهقتها في مدرسة داخلية للبنات.


وكانت عمروش تُوقع كتاباتها باسم مارغريت تاوس، وهو اسم والدتها، التي لطالما عبّرت عن امتنانها الكبير لها نظراً لمساهمتها في إثراء الثقافة الأمازيغية من خلال القصص والحكايات والأغاني. وسارت عمروش على خطى والدتها الموسيقية من خلال ترديد الأغاني الأمازيغية، وقامت بتسجيل ما يقرب من 10 أسطوانات لأغانٍ تقليدية أمازيغية. -وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1709544880291048600

توقيع كتاب "أزاهير وقوارير" لمحمد حافظ في المكتبة الوطنية

منذ18 ساعة
1709546308591082700

"غزة والحركة الوطنية الفلسطينية".. البلعاوي يسرد محطات تاريخية

منذ18 ساعة
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المكتبة الوطنية

احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المكتبة الوطنية

04 آذار 2024
حفل تكريمي للمؤسسات الإعلامية

حفل تكريمي للمؤسسات الإعلامية والشعراء والكتاب والأدباء في المكتبة الوطنية

04 آذار 2024
جامعة فيلادلفيا

فيلادلفيا تدعو للمشاركة في ملتقاها التاسع للقصاصين الشباب (رابط)

03 آذار 2024
"بيئتي لا تحزني" للفقير

"بيئتي لا تحزني" للفقير.. رصد لأشكال تلوث البيئة بلغة سردية

02 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الوجه الآخر للحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"الإيدز".. خطر يتطلب التشاركية

محمود الخطاطبة |اليوم

الوجه الأميركي غير السياسي القادم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الأهواء" تتلاعب بكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

شهر الاختبار

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

القلق السياسي والوطنية الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

اليوم التالي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات | منذ18 ساعة
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أزمة البحر الأحمر

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت
 
 