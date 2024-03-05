"غوغل" يحتفي بالأمازيغية طاووس عمروش

احتفى محرك البحث "غوغل" أمس الاثنين بالكاتبة الجزائرية من أصول أمازيغية طاووس عمروش، التي تعتبر واحدة من ألمع الأسماء في الثقافة والأدب الأمازيغيين، خصوصاً في ثقافة منطقة القبائل بالجزائر.

اضافة اعلان

واختار "غوغل" صورة للكاتبة عمروش بالزي البربري والحلي الأمازيغية، من تصميم الفنانة الأميركية ليديا نيكولز، تكريماً للكاتبة التي توفيت عام 1976.







ولا تزال عمروش بعد 111 عاماً على ولادتها في 4 آذار/مارس عام 1913، تحظى بأهمية كبيرة في الثقافة الأمازيغية.



وتعدّ عمروش أول كاتبة جزائرية تنشر رواية باللغة الفرنسية في العام 1947 بعنوان "زهرة شمّ النسيم السوداء" أو "جاسانث نوار"، وتناولت في هذا الكتاب حياة والدتها خلال فترة مراهقتها في مدرسة داخلية للبنات.



وكانت عمروش تُوقع كتاباتها باسم مارغريت تاوس، وهو اسم والدتها، التي لطالما عبّرت عن امتنانها الكبير لها نظراً لمساهمتها في إثراء الثقافة الأمازيغية من خلال القصص والحكايات والأغاني. وسارت عمروش على خطى والدتها الموسيقية من خلال ترديد الأغاني الأمازيغية، وقامت بتسجيل ما يقرب من 10 أسطوانات لأغانٍ تقليدية أمازيغية. -وكالات