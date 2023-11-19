"فريلانس".. إخفاق سينمائي في استعادة أسطورة الجندي الأميركي

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يبدو أن فيلم "فريلانس" (Freelance) أخفق في استعادة أسطورة الجندي الأميركي الخارق التي شكلتها هوليود على مدى عقود، إذ ترجمت الإيرادات المتواضعة محليا وعالميا ذلك الفشل في تحقيقه 8 ملايين دولار، رغم أن تكلفته الإنتاجية بلغت 40 مليونا. فإن الأزمة الكبرى جاءت في تقييمه النقدي، والذي جاء أشبه بالنكتة، إذ حصل على 0 على موقع "روتين توميتوز" المتخصص، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".وكانت هوليود استطاعت رسم ملامح جنود أميركيين ذوي قدرات قتالية وأخلاقية أسطورية في القرن الماضي، وخاصة من خلال أفلام سلفستر ستالوني الذي قدم الجندي "رامبو" عبر 6 أجزاء، بدأت العام 1982، وانتهت بالجزء السادس في العام 2019، ودارت حول المقاتل المحبط العائد من فيتنام، والذي يصبح بمفرده بمثابة جيش يحارب الفساد والعصابات من أعداء أميركا.وأغرى وجود مصارع شهير ومحبوب مثل جون سينا منتجي هوليود بتكرار طريقة العمل القديمة التي أفلحت مع أبطال سابقين اقتحموا السينما من بوابة الرياضة البدنية، فجاء فيلم "فريلانس" للمخرج الفرنسي بيير موريل، الذي يعرض منذ 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتدور أحداثه حول جندي أميركي يصاب ويقتل زملاؤه، ويتم تسريحه من الجيش، لكنه لا يستطيع التكيف مع واقعه الجديد، فيبحث عن بطولة.تجاهل صناع العمل التأثير الذي يمكن أن يحدثه مرور نصف قرن على بدء أسطورة الجندي الأميركي في هوليود، وخاضوا المغامرة بعمل يجمع بين الاستسهال والإهمال، وحققوا مقولة أحد أبطال العمل التي تنص على أن "فشل الإعداد هو إعداد للفشل".يدور الفيلم حول الصحفية التلفزيونية كلير ويلنغتون (أليسون بري)، التي تقرر إجراء حوار مع الدكتاتور الأفريقي فينيغاس (جوان بابلو رابا). وتستعين الصحفية بالحارس الشخصي ميسون بيتيتس (جون سينا)، والذي كان في السابق فردا في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، لتوفير التأمين لها أثناء الرحلة، لكن يحدث انقلاب عسكري في دولة "بالدونيا" أثناء المقابلة الصحفية، مما يضطر الصحفية وحارسها والرئيس للهروب إلى غابة قريبة.رغم شعبيته كمصارع، فإن سينا لا يملك حضورا حقيقيا أمام الكاميرا، وقد بدت ملامحه بدوره في ميسون بيتيتس جامدة تتراوح بين تعبيرين لا ثالث لهما وهما الغضب، والتعبير عن الألم الناتج عن تعرضه للإصابات والضرب من خصومه.لم يتغير أداء سينا الذي أصيب وقتل زملاؤه في بالدونيا منذ وطأتها قدماه، وحتى بعد أن علم بحقيقة مهمته وهي اغتيال الرئيس فينيغاس، ظل على عهده بملامحه الجامدة كتمثال شمعي، ومحاولاته اليائسة للسخرية باعتبارها كوميديا، والأداء الزاعق والصوت الغاضب تعبيرا عن حنقه على قاتل زملائه.أما أليسون بري، فلم يتم اختبارها على مستوى التمثيل، فجاءت مشاهدها أقرب للكوميديا الخفيفة، ولعل الممثل الوحيد الذي قدم أداء متنوعا -أفسده السيناريو- هو جوان بابلو رابا في دور الدكتاتور فينيغاس، إذ تنوعت انفعالاته بين الغضب والرضا والتعالي، واستطاع أن ينفد إلى عمق الدور بشكل أفضل نسبيا من الآخرين.سيناريو غير أصليلكن الإطار الكوميدي الذي حاول أن يتقمص جزءا من حالة فيلم "الدكتاتور" (The Dictator) الذي أنتج في العام 2012 للمخرج لاري تشارلز، واضحة في بناء شخصية الرئيس فينيغاس.ورغم التغييرات التي جعلت السيناريو تكوينا غير متجانس، فإن الاستسهال كان سيد الموقف، إذ استنسخت العديد من المشاهد والمواقف من أفلام سابقة، وخاصة تلك التي قام ببطولتها سفراء الجندي الأميركي في العالم مثل أرنولد شوارزنيغر وسيلفستر ستالون.بعض الأخطاء قد تؤثر على مصداقية صانع الفيلم ومهنيته نفسها، خاصة إذا كان تصوير مشهد يفترض (خارجي) داخل الاستديو بخلفية خضراء ومجموعة من أوراق الشجر، وقد بدت مشاهد الغابة التي يهرب إليها أبطال الفيلم الثلاثة غريبة، لا تشبه غيرها إلى أن ظهرت الأرضية الخضراء (الكروما)، والتي كشفت أن التكلفة الإنتاجية التي بلغت 40 مليون دولار قد أهدرت على أجور الممثلين فقط.وتحدى صناع العمل كل قوانين الطبيعة، بمطاردة لا تنتمي إلى الواقع من قبل جنديين مسلحين بمدافع رشاشة وطائرة تطلق قذائف الرصاص والنار في منطقة سهلية لكل من الصحفية وحارسها الشخصي، وعلى مدى 5 دقائق لم يصب أي منهما رغم أمطار الرصاص.لم يكن مرور 50 عاما هو السبب الوحيد لفشل صناعة صورة جندي أميركي أسطوري في طبعة جديدة، لكن التحولات التي طرأت على هوليود، وعلى الجمهور نفسه، فمهما بلغ سوء تمثيل أرنولد شوارزنيغر أو سيلفستر ستالون لن يكون بالسوء الذي ظهر به المصارع الأميركي جون سينا، أو زملاؤه من الممثلين فضلا عن السيناريو والإخراج.