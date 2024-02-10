"فلسطين وشجرة الزيتون".. صلة أصيلة نمتها الأيام وعجزت النكبات عن النيل منها

عزيزة علي

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عمان– استعاد الفنان الفلسطيني ناصر سومي في كتابه "فلسطين وشجرة الزيتون: تاريخا من الشغف"، تاريخ شجرة الزيتون التي نالت من التقديس ما لم تنله شجرة أخرى، إذ إنها، في كل الحضارات التي عرفتها فلسطين منذ فجر التاريخ، كانت "شجرة النور"، كما يسميها الفلاحون، رمزا يشار به إليها.وكتب الباحث فارس ساسين في كلمة على غلاف الكتاب، الصادر عن دار النهار للنشر، بيروت، وقام بترجمته من الفرنسية إلى العربية هيثم الأمين، "بين أهل فلسطين وشجرة الزيتون صلة قديمة أصيلة نمتها الأيام وعجزت النكبات عن النيل منها على الرغم من الاستباحات والجرائم والدماء التي كانت سالت على هذه الأرض، وما تزال مسرحا لها".ويقول ساسين: "إن سومي يظهر في هذا الكتاب وجهها الحقيقي بما يرويه من تاريخها عبر العصور، وعما لها من مكانة محورية في عادات الشعب وتقاليده، وفي الخرافات والأساطير المتناقلة من جيل إلى جيل، وفي الاستعمالات التقنية والنشاطات الاقتصادية المرتبطة باستغلال نتاجها.ويبن سياسين، أن المؤلف ركز على صناعة الزيت، فهو يصف صناعة الصابون القديمة التي اشتهرت بها، على الأخص نابلس طوال قرون. كذلك لا ينسى سومي أن يتحدث عما يدين به المطبخ الفلسطيني لزيت الزيتون، وهو كل شيء تقريبا، كما ينتهي الكتاب بتقرير واقع مثير للذعر: وهو ما ينتظر شجرة الزيتون من مصير بائس على يد المستوطنين الصهاينة البعدين كل البعد عن تراث هذه الأرض الغني. فمنذ سنة 1967، اقتلعوا أكثر من مليون ونصف المليون شجرة أو أحرقوها، ويبين المؤلف، بالأرقام والنصوص، أسباب هذه الهجمة البربرية ونتائجها.الكتاب حافل بعديد من الصور التي تبين استعمال زيت الزيتون في حياة الشعب الفلسطيني، إلى جانب صور بعض المأكولات التي يكون زيت الزيتون أساسيا في صناعتها مثل، المسخن وغيره من المأكولات إلى جانب العديد من الصور لشجرة الزيتون التي تعود إلى آلاف السنين في فلسطين مثل، أشجار الزيتون في مار إلياس بين القدس وبيت لحم.سومي أهدى كتابه: "إلى أمي التي غذت حب الحياة، وإلى أبي الذي غذى حب المعرفة"، الذي يتحدث عن تاريخ شجرة الزيتون في فلسطين، وحضارة شجرة الزيتون، والاحتلال وشجرة الزيتون في فلسطين.يقول سومي: "إن الزيتون مرادف لفلسطين وفلسطين مرادفة للزيتون، متواردان منذ الأزل، ومقيمان على صلة الشغف بينهما، فلا يمر صباح ولا مساء إلا وتكون شجرة الزيتون، شجرة النور كما يسميها الفلسطينيون، حاضرة بوجه أو بآخر في حياتهم، لافتا إلى أن الزيتون ينبت في فلسطين على حقل من التاريخ، حيث كانت البلاد وما تزال تنتمي إلى بلاد الشام. ولا يمكن التفريق بينها وبين جاراتها من الدول، لا في المصطلح التاريخي ولا في علم الآثار، فتاريخها مشترك منذ مئات ألوف السنين، أكان ذلك في المجال الاجتماعي أم الثقافي أم الطبخي أم العرقي أم اللغوي أم النباتي أم التاريخي".ويوضح سومي، أن أبحاث علم الآثار والتاريخ كشفت عن مراحل تطور متطابقة في جميع الميادين. وعندما ظهرت "الحضارة الناطوفية"، المأخوذة عن اسم واد يقع شمال شرق القدس، من اثني عشر ألف عام، وتركت آثارها في موقع "تل مريبط" في سورية "عين غزال" في الأردن. ولم يختط لا الكنعانيون ولا الفينيقيون ولا الإغريق ولا الرومان ولا البيزنطيون ولا العرب ولا العثمانيون ولا حتى الصليبيون، حدودا سياسية أو عرقية تشابه الحدود التي نعرفها اليوم.ويؤكد المؤلف، أن المناطق الإدارية تتغير من عهد إلى عهد بمقتضى وزن الحكومات المحلية السياسي وتأثيرها. وكانت بعض المدن الفلسطينية تتبع عاصمة لبنانية، وكذلك فإن بعض المناطق السورية اليوم تتبع مركزا يقع في لبنان. ولذلك فإنه من المستحيل تاريخيا أن نتطرق إلى فلسطين في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل باعتبارها البلد الذي وضعت حدوده، الحرب العالمية الأولى، الفرنسيون والبريطانيون، وعلى الرغم من تعاقب الاحتلال على فلسطين، فإن شجرة الزيتون تبقى في صُلب مشاغل الفلسطينيين.وعن تاريخ شجرة الزيتون في فلسطين ما قبل التاريخ يقول سومي: "كان الفلاحون الفلسطينيون يسمون شجرة الزيتون ب"شجرة النور"، وكانوا يحلفون باسمها (وحياة شجرة النور)، فهي مصدر النور وأساس غذائهم، ولذلك فإنها تتخذ موقع الشرف والجلال في حياة جميع الفلسطينيين. ويعود تاريخها إلى الزمن السحيق"، مبينا أن تاريخ أقدم الخشب من الزيتون المفحم التي اكتشفت في إحدى مغاور جبل الكرمل، يعود إلى الحقبة الأخيرة من العصر الحجري القديم، أي إلى ما قبل مائة وخمسين ألف سنة.ويشير المؤلف، إلى وجود قطع من الخشب المفحم في هذه المغاور على أنها من السنديان الأخضر والطرفة والزيتون والكرمة التي يعود تاريخها إلى أواخر العصر الحجري القديم، "من 35 ألف سنة- إلى 12 ألف سنة"، وكانت المنطقة التي تشمل فلسطين وسورية ممرين طبيعيين للإنسان الأول القديم الذي انتقل من أفريقيا ليعمر العالم القديم شيئا فشيئا. وكان "الإنسان المنتصب"، الذي عاش في أفريقيا الشرقية منذ مليون وسبعمائة ألف سنة، قد انتقل سريعا إلى فلسطين؛ يشهد بذلك ما اكتشف من صناعة حجرية بدائية تعود إلى مليون وأربعمائة ألف سنة- قريبة من الصناعة "والأولدوانية" في أفريقيا-واكتشفت في العبيدية جنوب بحيرة طبرية على الضفة الغربية من نهر الأردن".ويتابع سومي: كان ذلك الموقع الأثري مناسبا جدا فهو على شط بحيرة يتغير منسوب الماء فيها، وهو قريب من مصب ساقية، وقد عثر فيه على بقايا ستة وخمسين جنسا من الثدييات وسبعين جنسا من الطيور، وهذا ما يفسر سبب وجود سبعين مستوى أثريا.وعن حضارة الزيتون والشغف الأزلي عند الشعب الفلسطيني يقول سومي: "في فلسطين عدد كبير من أشجار الزيتون المعمرة آلاف السنين. ولقد تطلب الأمر من شجرة الزيتون زمنا طويلا كي تتخذ ماهية الفلسطينيين، ويتخذ الفلسطينيون ماهيتها". وقد مرت آلاف السنين قبل أن تولد حضارة زيتون فعلية. ولم تزل شجرة الزيتون تقوم بدور حاسم في حياة الفلسطينيين، ويشهد بذلك أمثالهم السائرة وأناشيدهم، وقبل هذا كله استعمالهم الكثير للزيتون وزيته في طعامهم وعلاجهم وصناعة الصابون والتدفئة.ويتحدث المؤلف عن المعتقدات الشعبية، الأمثال السائدة عند الفلسطينيين فمثل يقول: "الزيت عماد البيت"، فهل هناك أفصح من هذا لمعرفة المكانة التي يحتلها زيت الزيتون في حياة الفلسطينيين؟ غالبا ما تعبر الأمثال عن حكمة متأصلة منذ القدم تهدي الفلسطينيين وتوجههم في صلتهم بشجرة الزيتون. وهي تضيء إيقاع العمل على هذه الشجرة وتوقيته، وتتنبأ بما سيكون موسم قطافها، وتتحدث عن أوجه المكانة المختلفة التي تتخذها شجرة الزيتون وزيتها في حياتهم، فإن أزهر الزيتون في أواخر شباط أو خلال آذار، فإن في ذلك علامة على حسن موسم القطاف الآتي.وعن الاحتلال شجرة الزيتون في فلسطين-غرباء عن الثقافة وعن الزراعة المحليتين، حيث يقول سومي: "إن هناك "46 من أشجار زيتون عمرها مئات السنين مقتلعة ومرقمة وموضوعة في مشتل إسرائيلي"، مبينا أنه منذ قيام دولة إسرائيل في العام 1948، وبعد احتلالها فلسطين في العام 1967، وطريقة عيش الفلسطينيين من آلاف السنين منسجمة مع الطبيعة والمناخ، وموقعة على إيقاع الفصول والبيئة. ثم ما لبث هذا العيش والانسجام أن اضطرب تدريجا ثم انفطر بقدوم المستوطنين بأعداد كبيرة بعد قيام الانتداب البريطاني على فلسطين، وكان أول المهاجرين والمستوطنين من يهود أوروبا الشرقية ولا سيما، روسيا وبولونيا. كانت طريقة عيشهم واهتمامهم مختلفة جدا عن الفلسطينيين.ويذكر أن ناصر السومي ولد في فلسطين العام 1948، ودرس في معهد الفنون في دمشق ثم في المعهد الوطني للفنون في باريس، وامتهن فن الرسم وأقام في العاصمة الفرنسية منذ العام 1980، ونال جائزة بينالي القاهرة مرتين وحصل على ميدالية الأونيسكون سنة 2006.المدير العام للإغاثة الزراعية خليل شيحا كتب عن شجرة الزيتون قائلا: "لشجرة الزيتون دلالة خاصة عند الفلسطينيين فهي أساس اقتصادهم منذ آلاف السنين. ولذلك فإن (الإغاثة الزراعية)، تدأب للتعريف بها في العالم"، مبينا أن هذا الكتاب هو ثمرة تعاون وثيق بين الفنان الفلسطيني ناصر سومي والإغاثة الزراعية. وهو يروي تاريخ شجرة الزيتون منذ أقدم الأزمنة إلى يومنا الحاضر، مظهرا مدى أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فلسطين، ويلقى ما يقوم به المحتل من اعتداء متكرر على هذه الشجرة، وقعا أليما في نفوس الفلسطينيين جميعا".ويوضح شيحا، أن "جمعية الإغاثة الزراعية"، تعمل منذ بداية العقد التاسع من القرن العشرين مع المزارعين الفلسطينيين، على تحسين الإنتاج وتأمين النوعية الجيدة والتسويق الحسن فيما يتعلق بزيت الزيتون وبغيره من المنتجات الزراعية. وتتعاون مع منظمات محلية وعالمية لزراعة أشجار الزيتون وتوسيع مساحاتها المزروعة. ولعل هذا الكتاب يزيد القارئ معرفة بالشغف الذي نكنه لهذه الشجرة.