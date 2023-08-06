"فلسفة فوكو وجذورها النيتشوية" إصدار جديد لنهلة الجمزاوي

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صدر عن جدل للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "فلسفة فوكو وجذورها النيتشوية" للدكتورة نهلة الجمزاوي، ويناقش الكتاب فلسفة المفكر الفرنسي ميشيل فوكو ويبحث في الجذور النيتشوية التي انطلقت منها فلسفته، بوصفه -أي فوكو- من أبرز رواد فلسفة ما بعد الحداثة التي أرسى جذورها فريدريك نيتشه بحسب الجمزاوي.ويتناول المبحث الأول للكتاب، عرضاً مكثفاً، لأبرز مبادئ فوكو الفلسفية وجهازه المفاهيمي الجديد، ومنهجه الآركولوجي الذي استقاه من جينيالوجيا نيتشه. بينما يعمد المبحث الثاني، إلى إلقاء بعض الضوء على أبرز مكونات فلسفة نيتشه وجهازه المفاهيمي الجديد، بوصفها ثورة قيمية أثرت على معظم فلاسفة ومفكري مرحلة ما بعد الحداثة.ويرصد المبحث الثالث، أوجه التقاطع بين فلسفتي كل من نيتشه وفوكو، في محاولة للإجابة عن سؤال الدراسة الأساسي، حول الجذور النيتشوية في فلسفة فوكو، أي ما مدى أثر نيتشه في تشكل فلسفة فوكو.وتقول الجمزاوي:"إن السيطرة على كل المضامين والأفكار لدى كل من نيتشه وفوكو ضمن طيات هذه الدراسة البحثية، لمن الأمر المتعذر؛ لما تنضوي عليه فلسفتهما من تفاصيل تمس حياة الإنسان الأرضية غير المتعالية، وفق نظرة ثورية نقدية زعزعت كل القيم المعرفية السابقة، ووضعتها على مائدة النقاش والتعرية".إن ما تزخر به فلسفة نيتشه من تفاصيل حياتية أرضية تكاد تمس كل القضايا المادية والجسدية والذهنية للإنسان، التي شكلت تأسيساً لفكر ما بعد الحداثة عند عدد كبير من المفكرين، تلك الجذور التي انطلق منها فوكو قارئاً ومحللاً ومضيفاً ومنتجاً للجديد الذي يراه متسقاً مع الإيقاع العصري للحياة، لخصها فوكو بجملته البسيطة السالفة الذكر: "أنا ببساطة نيتشوي...".وتضيف: "أن فوكو تتبع آليات الحفر النيتشوي في البحث والتأسيس لفلسفته الجديدة، ليرسم خطاً جديداً لا يختلف مع نيتشه وإنما يعززه ويشرحه برؤية فوكوية خاصة. ذلك أن فلسفة نيتشه الشائكة الغارقة في اللغة المجازية والشعرية والعميقة، حد التعمية في بعض أجزائها، هي حمالة أوجه مفتوحة على التأويل، ولكنها وإن كانت تحتمل صروفاً من التأويل، أرى أن هذا التأويل لا يتجاوز حد المضامين والخطوط العامة لفلسفة نيتشه، ولا يقلب المعنى ويحرفه عن سياقه التاريخي العام.إن تأويلية فوكو لنيتشه، لم تكن تنظيرية أو شارحة فقط، بل إنها تجسدت عبر فلسفة حية، ذات ملامح خاصة، لا تنسلخ عن جذورها الجينية النيتتشوية، إذ يتبدى هذا لعين القارئ بيسر.ويذكر أن، د. نهلة الجمزاوي حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من الجامعة الأردنية، أصدرت عددًا من الدراسات الفكرية والفلسفية، إضافة إلى إرث كبير من المنجزات الأدبية المقروءة والمرئية والمسموعة في مجالات الرواية والقصة والمسرح والدراما الإذاعية والتلفزيونية وأدب الطفل، وحصلت على عدد من الجوائز العربية، في معظم تلك الصنوف الإبداعية. وهي عضو في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والأدباء العرب والجمعية الفلسفية الأردنية، وعضو مؤسس في جمعية الثقافة الفلسفية.