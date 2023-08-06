الأحد 06 آب 2023
النسخة المطبوعة

"فلسفة فوكو وجذورها النيتشوية" إصدار جديد لنهلة الجمزاوي

"فلسفة فوكو وجذورها النيتشوية" إصدار جديد لنهلة الجمزاوي
"فلسفة فوكو وجذورها النيتشوية" إصدار جديد لنهلة الجمزاوي
 صدر عن جدل للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "فلسفة فوكو وجذورها النيتشوية" للدكتورة نهلة الجمزاوي، ويناقش الكتاب فلسفة المفكر الفرنسي ميشيل فوكو ويبحث في الجذور النيتشوية التي انطلقت منها فلسفته، بوصفه -أي فوكو- من أبرز رواد فلسفة ما بعد الحداثة التي أرسى جذورها فريدريك نيتشه بحسب الجمزاوي. اضافة اعلان
ويتناول المبحث الأول للكتاب، عرضاً مكثفاً، لأبرز مبادئ فوكو الفلسفية وجهازه المفاهيمي الجديد، ومنهجه الآركولوجي الذي استقاه من جينيالوجيا نيتشه. بينما يعمد المبحث الثاني، إلى إلقاء بعض الضوء على أبرز مكونات فلسفة نيتشه وجهازه المفاهيمي الجديد، بوصفها ثورة قيمية أثرت على معظم فلاسفة ومفكري مرحلة ما بعد الحداثة.
ويرصد المبحث الثالث، أوجه التقاطع بين فلسفتي كل من نيتشه وفوكو، في محاولة للإجابة عن سؤال الدراسة الأساسي، حول الجذور النيتشوية في فلسفة فوكو، أي ما مدى أثر نيتشه في تشكل فلسفة فوكو.
وتقول الجمزاوي:"إن السيطرة على كل المضامين والأفكار لدى كل من نيتشه وفوكو ضمن طيات هذه الدراسة البحثية، لمن الأمر المتعذر؛ لما تنضوي عليه فلسفتهما من تفاصيل تمس حياة الإنسان الأرضية غير المتعالية، وفق نظرة ثورية نقدية زعزعت كل القيم المعرفية السابقة، ووضعتها على مائدة النقاش والتعرية". 
إن ما تزخر به فلسفة نيتشه من تفاصيل حياتية أرضية تكاد تمس كل القضايا المادية والجسدية والذهنية للإنسان، التي شكلت تأسيساً لفكر ما بعد الحداثة عند عدد كبير من المفكرين، تلك الجذور التي انطلق منها فوكو قارئاً ومحللاً ومضيفاً ومنتجاً للجديد الذي يراه متسقاً مع الإيقاع العصري للحياة، لخصها فوكو بجملته البسيطة السالفة الذكر: "أنا ببساطة نيتشوي...".
وتضيف: "أن فوكو تتبع آليات الحفر النيتشوي في البحث والتأسيس لفلسفته الجديدة، ليرسم خطاً جديداً لا يختلف مع نيتشه وإنما يعززه ويشرحه برؤية فوكوية خاصة. ذلك أن فلسفة نيتشه الشائكة الغارقة في اللغة المجازية والشعرية والعميقة، حد التعمية في بعض أجزائها، هي حمالة أوجه مفتوحة على التأويل، ولكنها وإن كانت تحتمل صروفاً من التأويل، أرى أن هذا التأويل لا يتجاوز حد المضامين والخطوط العامة لفلسفة نيتشه، ولا يقلب المعنى ويحرفه عن سياقه التاريخي العام.
إن تأويلية فوكو لنيتشه، لم تكن تنظيرية أو شارحة فقط، بل إنها تجسدت عبر فلسفة حية، ذات ملامح خاصة، لا تنسلخ عن جذورها الجينية النيتتشوية، إذ يتبدى هذا لعين القارئ بيسر.
ويذكر أن، د. نهلة الجمزاوي حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من الجامعة الأردنية، أصدرت عددًا من الدراسات الفكرية والفلسفية، إضافة إلى إرث كبير من المنجزات الأدبية المقروءة والمرئية والمسموعة في مجالات الرواية والقصة والمسرح والدراما الإذاعية والتلفزيونية وأدب الطفل، وحصلت على عدد من الجوائز العربية، في معظم تلك الصنوف الإبداعية. وهي عضو في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والأدباء العرب والجمعية الفلسفية الأردنية، وعضو مؤسس في جمعية الثقافة الفلسفية.  
جانب من الندوة - (من المصدر)

قرداحي وسعد يعاينان في ندوة "صورة القدس في الإعلام العربي" 02 آب 2023

1690975752856293600

ندوة بـ"شومان" تناقش رواية "المهطوان" للرواشدة 02 آب 2023

الكاتب الفلسطيني زكريا محمد

وفاة الكاتب الفلسطيني زكريا محمد عن 73 عاماً 02 آب 2023

وزارة الثقافة تقيم جلسة حوارية حول توظيف الثورة الرقمية في الحركة الفنية

وزارة الثقافة تقيم جلسة حوارية حول توظيف الثورة الرقمية في الحركة الفنية 02 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أمسية شعرية لعيسى وبزيع يناجيان فيها المدن الثكلى

أمسية شعرية لعيسى وبزيع يناجيان فيها المدن الثكلى

05 آب 2023
برجس والعتوم يتأهلان إلى القائمة الطويلة في جائزة بانيبال

برجس والعتوم يتأهلان إلى القائمة الطويلة في جائزة بانيبال

05 آب 2023
الإذاعي علي أسعد

"ثمانية وخمسون عاماً من الإعلام والأعلام" للإذاعي علي أسعد

04 آب 2023
ندوة للنابلسي بعنوان مهارات التكيف في مركز البترا الثقافي

ندوة للنابلسي بعنوان مهارات التكيف في مركز البترا الثقافي

03 آب 2023
الصيف لا يحلو الا بمكتبتي بضيافة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي

الصيف لا يحلو الا بمكتبتي بضيافة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي

03 آب 2023
1690999155457499000

زكريا محمد.. يأخذ غفوة قصيرة تحت الصخرة

02 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمات مرهقة

ماهر أبو طير |اليوم

بيع الوهم!

موفق ملكاوي |اليوم

حتى لا يداهمنا الوقت

جهاد المنسي |اليوم

نحن والقانون

يعقوب ناصر الدين |اليوم

"مخبى في قشوره"

نضال المجالي |اليوم

الفيصلي.. 4 محترفين خارج التشكيلة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات | منذ1 ساعة
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
 