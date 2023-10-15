فوق الجثث المحروقة بالفسفور الأبيض

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فوق سمائك يا غزةفوق عيون الأطفال الرضع في أحيائكفوق الجثث المحروقة بالفسفور الأبيض في أرجائكفوق الموتفوق أغاني الصيادين على بحركفوق الصمتفوق الليل المنتشر على الأرجاءفوق الأشلاءفوق أهازيج النسوة في حقل الزيتونفوق جنازير الدبابات المسعورةفوق رقاب القتلةصوتك يتزنر بأغاني البحروعلى كتفيك نجوم المُحترقين...فوق صواري سفن التواقين إلى الحريةنشتعل زهورا من حب في أوراق التاريخونكتب فوق الأسوار المحروسة بالألغام:حرية...فوق هدير الطيارات على "تل الكاشف"فوق المنكبين على وقف النبضفوق عظايات السلم المنتفخ ببطن الجيف الدوليةفوق الأمم المتحدة ورايتها الخرساءفوق رصاص الغدروشماتة إخوتنا في القهرفوق ظلال النهرفوق قيامتنا المنسوجة في ليل القمم الضوئيةننسج رايات الفجرلنطوق بستان الله الأخضر في تلاتك بالحرية...فوق مجازرهم في "الفاعورة"فوق المعبر في قلب رفحفوق النار على الأسوارفوق رصيف الأزهارننقش عند القمر الناشف يا غزة هاشماسم الحرية بالدمونلونه بالأقلام المكسورة في الكلمات بالحرية...فوق الطعناتوغدر العم وابن العمنرفع رايتك الخضراء.. ولا نستسلمنتلعثم باسمك.. ولا نستسلمنتعثر بالجثث المحروقة فيك..ولا نستسلمنتعلم أن الله قريب جدا منكولا نستسلمونطير إلى ضو العزة فيك ولا نستسلمونردد أسماء الشهداء الحسنى في نبضكفوق القصف وتحت النار..ولا نستسلمونعيد إلى الكلمات توهجها الأولونرتب بيت الحب الأولوندوزن قيثار نشيدتنا الأولىونغني باسم فلسطين أم الشهداء..ولا نستسلمنحمل أحلام الأطفال المفقوءةورفيف الآه المهدورة فوق الرمضاءولا نستسلمونحط القلب على أجنحة الريحكي يعزف أنشودته الأبدية: حرية...الله هناوالحب هناوالخير هناودماء الشهداءوأغاني العودةوالطلقاءوبقايا الدم على شجر الداروالأسواروالنور الآتي من أقصى نقطة دمحتى النور النائم في طرف الغيم:حرية...الحزن كما نعرفه أخضر كالدميزرع قذلته المرخية فوق الرأسويمشي بين الناسويغني باسمك يا غزةباسم الأطفال الرضعوالخيم المنصوبة في أهواء الطعناتباسم مناديل النسوة يودّعن بقاياهن قبيل الظهرسيجيء الفجر على فرس النهرويعلي رايته لترفرف فوق الأقواس:حرية...فوق الصور المثلومة للأطفالفوق الصمت القاهروالصمت الغادرتخرج من غيم دخان الصليات على غزةنار أوقدها الله لتشعل هذا الثلج الميت بالأوهامتتدفق صرخات من أطفال رضعمن أشلاء نساء تتضرعمن جثث تتفحم تحت القصف الهمجيمن قلب مغروز بالسممن أول نبض يتحرك حذرا فوق اللغمنطلق عصفور الضوء ونصرخفي حفل التفجير الأممي:حرية...من أمنية النبض الدافق في شريان السجنمن آهات أب مفجوع برحيل الزوجة والإبنمن تحت ركام الحزنمن قطع اللحم البشري المتوهج بالفسفور الأبيضمن ريح تصعد أعلى الضوءوتبني بيتا هدمته الإف 16من وسط الظلمة في جامعة الدول العربية:حرية...يا غزةعلمنا الحزن بأن نحتمل الحزنوعلمنا السجن بأن نتدرب في الليل على الآهاتالليل طويل فينا والكلماتطعنات ترقد في جسد الطعناتلم نحملها في الموت إلى مقبرة الخوفووقفنا مذهوليننزرع من خفقات الريح خيولا وسهولاومنازل من أقمار ترقص للحريةوهتفنا باسم الثورة والنواروالعصفور المطلق في فلوات النارباسم الأحرارباسم القبلة والريش على فوهات بنادقناباسم الثوارسنغني تحت سمائك يا غزةحريةوسنرفع فوق مآذنك المحروسة بالأزهارأنشودة حراس البياراتوأغاني الصيادين السمروهتاف الصبية في يوم مختنق بالغاراتوتراتيل النايات...ستحلق في أجواء نهاراتكأسراب من ومض نبويلنضيء الليل النائم في قاعات المؤتمراتأصوات تطلع من قلب الليلباسم النهروباسم البحروباسم الخيلسننادي يا الله: حرية...يا غزةيا امرأة مزقها القصفوحاصرها القتلة من كل جهات العسف...يا غزةيا أسراب سنونو تتمرق برقا فوق العتملتضيء على قلب المتوسط في ظلمتهأجنحة طيور تتقافزفوق كراريس الرسم بمدرسة الفاعورةوعلى أطراف حناياهارسم الاطفال منازلهم بالحزن تُهدّم...باسم الحريةباسم الشمع المتدفق من أصواتٍ ثكلىسنعلق فوق البر وفوق الفجرهواء يكتب فوق الشطآن المحروسة بالخذلان:حرية...فيا رب الحريةلا تتوقف عن منح نياشينك للمكلومينلا تسقط نعش الشهداء عن الأكتاففالشهداء هنا في آهتنا المصلوبةيرتجفون من الطعناتامنحهم خبزالوزاملحابعض مودتك العلويةأطلقهم في جنة مجدكيحتفلون مع الكلمات المنسوجة في قلب العتمةبالحرية.