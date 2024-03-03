الأحد 03 آذار 2024
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فيلادلفيا تدعو للمشاركة في ملتقاها التاسع للقصاصين الشباب (رابط)

جامعة فيلادلفيا
فيلادلفيا تدعو للمشاركة في ملتقاها التاسع للقصاصين الشباب (رابط)
عمّمت جامعة فيلادلفيا من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوتها للمشاركة في ملتقاها التاسع للقصّاصين الشباب على الجامعات والكليات الجامعية، بإشراف قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم التربوية ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2024، وفقًا للشروط التالية:اضافة اعلان
1. أنْ يكون عمر المُشارك بين 18 و 30 سنة. 
2. أنْ يُقدّم المُشارك ثلاثة نصوص قصصيّة قصيرة غير منشورة (1 – 3 صفحات فقط).
3. أنْ تكون النصوص القصصية باللغة العربية الفصيحة، وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية.
4. يحقّ للقصّاصين الأفراد أنْ يتقدّموا للمشاركة بصفتهم الشخصية.
5. آخر موعد لاستلام المشاركات يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024.
6. يثبت المشارك في صفحة مستقلة المعلومات التالية:
• الاسم الثلاثي.
• العمر.
• الجامعة أو المؤسسة التي ينتمي إليها.
• الإصدارات أو المشاركات إن وجدت.
• رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
• الإقرار بملكية النص أو النصوص مشفوعًا بالتوقيع. 
7. ترسل المشاركات إلى منسّقة الملتقى الدكتورة ليديا راشد عبر  البريد الإلكتروني : [email protected]
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