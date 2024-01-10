"فيلادلفيا" تشكّل اللجنة المنظّمة لمؤتمرها 25 "العلوم الإنسانية والتربوية في ضوء التحول الإلكتروني"

قرر رئيس جامعة فيلادلفيا، الدكتور عبدالله الجرّاح، تشكيل اللجنة المنظّمة لمؤتمر فيلادلفيا الدولي الخامس والعشرين على النحو التالي: د. غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والعلوم التربوية رئيسًا، د. ابتسام حسين رئيسة قسم العلوم الإنسانية عضوًا، د. محمد الجيوسي رئيس قسم اللغة الإنجليزية عضوًا، د. ديمة ملاحمة رئيسة قسم اللغة الصينية عضوًا، د. سناء الخوالدة رئيسة قسم الإرشاد النفسي عضوًا، د. حمزة النادي رئيس قسم اللغة العربية عضوًا، السيدة شيرين منير سكرتيرة للمؤتمر.

وقد بادرت اللجنة فور تشكيلها إلى الاجتماع والتوصية لرئيس الجامعة بعنوان ومحاور وشروط وتاريخ انعقاد المؤتمر. كما بادرت من خلال رئاسة الجامعة إلى مراسلة وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم واتحاد الجامعات العربية التي قامت مشكورة بتعميم نشرة المؤتمر على الأساتذة والباحثين المعنيين. ويذكر أن كلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة فيلادلفيا تضطلع بتنظيم هذا المؤتمر الذي اكتسب مصداقية علمية عالية، في الأردن وسائر أقطار الوطن العربي على امتداد ثلاثين عامًا، قد بادرت بدورها إلى الشروع في تعميم نشرة المؤتمر الذي سيقام ما بين 5-6/11/2024، وهذا نصّها:

شهد العالم خلال السنوات الماضية، عددًا من التحولّات الفاصلة؛ مناخيًا وبيئيًا وصحيًا واقتصاديًا وسياسيًا وتكنولوجيًا. وقد تمثّل أبرز هذه التحوّلات في جائحة الكورونا التي استدعت بدورها ضرورة الاتجاه إلى توسيع نطاق التعليم الإلكتروني في كل الحقول والتخصصات.

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ومع أن هذا النمط من التعليم كان قد قطع شوطًا ملحوظًا في جامعات الغرب وبعض الجامعات العربية، إلا أن الجائحة وما رافقها وتبعها من تحديات، اقتضت تسريع التحول الإلكتروني وتوطينه خلال مدة محدودة؛ ما تطلّب مواكبة بعض الاستحقاقات ومواجهة بعض التحديات واستشراف بعض الفرص، وخاصة في حقول العلوم الإنسانية والتربوية المستهدفة بالدراسة والبحث في هذا المؤتمر، وهي: ( اللغات والآداب والفنون والإعلام والتاريخ والفلسفة والاجتماع وعلم النفس والتربية)، من خلال الإجابة عن أسئلة / محاور هذا المؤتمر:

أولاً: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية و التربوية على صعيد المنهج؟

ثانياً: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية و التربوية على صعيد المحتوى المعرفي؟

ثالثًا: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية و التربوية على صعيد قياس وتقييم عملية التعلّم والتعليم؟

رابعًا: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية والتربوية على صعيد القيم الجامعية والمجتمعية المرافقة للتحول الإلكتروني؟

خامسًا: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية والتربوية على صعيد الثقافة الجامعية والمجتمعية المرافقة للتحول الإلكتروني؟

سادسًا: ما تحدّيات الذكاء الاصطناعي في حقول العلوم الإنسانية والتربوية على صعيد القيم الجامعية؟



شروط المشاركة في المؤتمر:

- تُقبل الأبحاث المرشّحة للمشاركة باللّغتين العربية والإنجليزية.

- يُرسل ملخص البحث باللغتين العربية والإنجليزية بما لا يزيد عن (200) كلمة، متضمنة: عنوان البحث واسم الباحث واسم الجامعة أو المؤسسة التي يعمل فيها والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم البلد الذي ينتمي إليه، و ذلك في موعد أقصاه: 30/3/2024

- يُرسل البحث – في حال الموافقة على قبول الملخص- بما لا يزيد على (7000) كلمة، متضمنة الهوامش وقائمة المصادر والمراجع والملاحق. على أن تدرج الهوامش في نهاية البحث. ويكون نوع الخط في الأبحاث المرسلة باللغة العربية (Simplified Arabic) وحجمه (14) للنص و(12) للمصادر والمراجع والهوامش في نهاية البحث. وأما بخصوص الأبحاث المرسلة باللغة الانجليزية فيكون نوع الخط (Times New Roman)، و ذلك في موعد أقصاه: 30/8/2024.

- يشترط في كل الأبحاث أن تكون مبتكرة ولم يسبق لكاتبيها القيام بنشرها أو تقديمها في مجلاّت أو مؤتمرات.

- البحوث المشاركة في المؤتمر تحكّمها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا حسب الأصول، بعد انعقاد المؤتمر، وتُنشر في كتاب محكّم.

- قيمة رسم الاشتراك في المؤتمر (150) دولاراً للباحثين غير الأردنيين و(50) دينارًا للباحثين الأردنيين؛ تُدفع بعد الموافقة على إدراج البحث في جدول أعمال المؤتمر، وقبل انعقاده.

- يتحمل المشاركون غير الأردنيين كلفة تذاكر السفر والإقامة، ويتم تزويدهم بتفاصيل الحجز في الفنادق التي تعتمدها الجامعة في الوقت المناسب، ليقوموا بالتواصل معها مباشرة.

- يُعدُّ البرنامج النهائي لجلسات المؤتمر، وفقًا للمحاور وليس وفقًا لأي اعتبارات أخرى.

- تُقدّم كل الأبحاث شخصيًا ووجاهيًا في مدّرجات وقاعات جامعة فيلادلفيا.

- تُوجّه كل المراسلات إلى سكرتاريا اللجنة المنظمة للمؤتمر، عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وهاتف رقم: 00962798519212.