"فيلادلفيا" تنظم ملتقى القصاصين التاسع بمشاركة 10جامعات

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أقام قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة فيلادلفيا، فعاليات الملتقى التاسع للقصاصين الشباب، بمشاركة ثمانية عشر قاصا وقاصة من مختلف الجامعات الأردنية، وبحضور ضيفة الملتقى الكاتبة هيا صالح.وقد ضمت فعاليات الملتقى خمس جلسات، كانت أولاها الجلسة الافتتاحية التي أدارتها منسقة الملتقى الدكتورة ليديا راشد، وتحدثت فيها عن أهمية الملتقى ودوره في تنمية المواهب الشبابية الواعدة. كما أشار رئيس القسم الدكتور حمزة النادي، في كلمته، إلى أهمية فن القصة في حياتنا ومدى تجذره في أدبنا العربي القديم، وأبرزَ دور القسم بوصفه نافذة تواكب الحراك الإبداعي الشبابي باستمرار.كما تضمنت قراءات مختارة قدمها عدد من القصاصين المشاركين، وهم: دانة السخن، ولاء نزار، فاطمة سلامة وعبدالله علاء.أما الجلسة الثانية فقد أدارها الدكتور يوسف ربابعة، وقرأ فيها كل من: جميل أبو زينة وربى حبيب وليان لؤي ولميس زعرور. في حين أدارت الجلسة الثالثة الدكتورة رشا الخطيب، وقرأت فيها: دينا سعيدان ووعد القطارنة وجنى الهندي وسلمى احميد.وقد تضمنت الجلسة الرابعة بإدارة الدكتورة نور البدوي قراءات لكل من ليندا عائد ومسرّة غسان وروان عماد ووفاء زاهر. وأما الجلسة الخامسة التي أدارها الدكتور عاصم الحنيطي، فقد تضمنت قراءات قصصية لكل من: طيف المخمرية ورغد رامي وعنود مرجي.وقد اختتم الملتقى بكلمة لعميد الكلية الدكتور غسان عبد الخالق، وقد أوصى فيها بضرورة مراجعة النص الأدبي غير مرة وتجنب المباشرة والخطابية، وثمن إقبال الشابات على كتابة القصة القصيرة حتى كادت القصة تصبح فنا نسويا.كما كرم عبد الخالق ضيفة شرف الملتقى الكاتبة هيا صالح، وقدم لها درع جامعة فيلادلفيا وشهادة تقدير، لتميزها في حقل الكتابة ولما قدمته من نصائح مهمة، تفتح أمام القصاصين الواعدين آفاق الإبداع، وتساندهم في رحلة الإبداع المقبلة، التي تقتات على التخييل واللغة المخاتلة، ولشهادتها الإبداعية الملهمة حول مجمل تجربتها الكتابية.وبعد توزيع الشهادات على كل القصاصين المشاركين، أعلنت منسقة الملتقى أسماء الفائزين في الملتقى، وهم: المركز الأول/ ليان عودة من الجامعة الهاشمية، المركز الثاني/ فاطمة سلامة من جامعة فيلادلفيا، المركز الثالث/ عنود مرجي من جامعة الحسين التقنية.