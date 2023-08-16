في العدد الجديد من "أفكار".. الاحتفاء بالمفكر الراحل سحبان خليفات

عزيزة علي

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عمان- يحتفي العدد 414 من مجلة "أفكار" الشهريّة، التي تصدر عن وزارة الثقافة بملف عنوانه "قراءات في المشروع الفلسفي للمفكر الأردني الراحل د. سحبان خليفات"، إلى جانب مجموعةً من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي يشارك في كتابتها نخبةٌ من الكتّاب من الأردن وخارجه.استهل العددَ د. مهند مبيضين بافتتاحية بعنوان "الانتماءُ للإنسانيّة طريقٌ للترقي"، يقول فيها: "يقول أبو العلاء المعريّ:" وينبغي لمحبّ الكمال أيضًا أن يعوّد نفسه صحبة الناس أجمع... فإنَّ الناسَ قبيل متناسبون، تجمعهم الإنسانيّة وتحلّهم قوّة إلهيّة هي في جميعهم، وفي كلِّ واحدٍ منهم، وهي النفس العاقلة، وبهذه النفس صار الإنسانُ إنسانًا، وينبغي لمحبِّ الكمال أن يجعل همّته فعل الخير مع جميع الناس ويتحرز من فعل الشر. فإنَّه إذا حاسب نفسه على أن من يفعل الشر فإنَّما يفعله لخير يعتقد أنَّه يصل إليه بذلك الشر..". وأضاف د. مبيضين: "ومن حظِّ قراء مجلة "أفكار" في هذا العدد الجديد، أن يطالعوا وجبةً ثقافيّةً دسمة، وأن يعاينوا أبوابًا متعددة من الفلسفة والفكر وإبداع النص في المكان، وتجليات الشعر والقصّ، ولكن الأهم في هذا العدد، وقفُ الطيبين على من مروا من علماء الوطن والأمة، والوفاء للذوات الكبار، وتقدير العقل، وهو ما تجلّى في ملف العدد الذي اختصّ بالراحل الدكتور سحبان خليفات، أحد روّاد البحث والدرس الفلسفيّ في الأردن، الذي نذر بواكير جهده البحثيّ بالتنقيب في الفكر الفلسفيّ العربيّ وتجليات الفلسفة العربيّة، بالإضافة لانفتاحه على فلاسفة الغرب".ويضيف مبيضين أن سحبان خليفات بذل عناية خاصة بفلسفة أبي العلاء المعري، وحقق ونشر رسائل أبي الحسن العامري وشذراته الفلسفية، وحين نتحدث عن سحبان خليفات نتحدث عن دور المثقف في مجتمعه وعن أدواره المختلفة، وعن تجليات المكانة والمؤثوقية العالية". وعن مجلة "أفكار" يقول مبيضين "بالعودة لأفكار المجلة والمشروع المستمر لوزارة الثقافة، فهي تؤكد دوما أن العمل المؤسسي في الثقافة يجدي خيرا كبيرا، ويحقق الأهداف وينجز المهمات، وقد شرفتنا هيئة التحرير بتكليف الكتابة الأفتتاحية العدد "414"، الذي جاء ممتلئا وغنيا في ملفة ودراساته وإبدا النصوص. هنا نجد حضور المبدع الباحث مع الشاعر والقاص والمفكر، وهكذا فقد جاء العدد بحلة جميلة وتبويب منسق ومواد غاية في الأهمية".ووفق مبيضين، لعل الجهد المبذول في الملف كاف للإجابة عن الأسئلة السابقة التي طرحناها حول المنجز الفلسفي للراحل سحبان خليفات، مبينا أن الثقافة المطروحة اليوم على المشهد العربي هو أمر كبير، وتحديات جمة في زمن الذكاء الاصطناعي وفي زمن الحروب الجديدة التي تأخذ صبغة عابرة الدول لم تكن معهودة من قبل، وهنا يدور الحديث عن مستقبل الثقافة وأدوار المثقفين في مجتمعاتهم وفي مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه السياسة.ودعا مبيضين إلى إعادة إحياء مفردات وعناوين طرحها مثقفون عرب مثل "الثقافة التي نريد"، و"الزمن الثقافي"، "مستقبل"، "النهضة العربية"، على أن تكون إعادة الطرح مقصودة ومحددة الأهداف بما ينتهي بوثيقة خاصة بالتجديد الثقافي العربي المنشود لكي نحقق مادعا إليه أبو العلاء المعري من ضرورة فعل الخير والصحبة الخيرة التي تحدد معالم الانتماء للإنسانية كطريق وحيد للترقي.في الملف "قراءاتٌ في المشروع الفلسفي للمفكر د. سحبان خليفات"، الذي قام بإعداده وتقديمة الباحث مجدي ممدوح، تضمن المواد التالية: "د. سحبان خليفات؛ فيلسوفُ الأصالةِ وتوكيدِ الذاتِ الفلسفيّة العربيّة" د. عفيف عثمان "جدلُ اللغة والفكر من منظور سحبان خليفات" د. أشرف حزين. "نقدُ "سحبان خليفات" لفلسفات التاريخ"، مجدي ممدوح، "الألوهيَّةُ ومعضلةُ الشرِّ الأخلاقي؛ّ قراءةٌ في تأويليَّة المعريّ للدكتور سحبان خليفات" د. مالك المكانين. "الفلسفةُ التحليليّةُ؛ اللغويّةُ والأخلاقيّةُ في فكر سحبان خليفات". د.أماني غازي جرار.وفي باب "إبداع" قصائد لـِ: نزيه القسوس " ضانا"، محمد عرب صالح "مسافرٌ على حصانٍ خشبي" مازن شديد" ويسيل العمر عليك"، أحمد نمر الخطيب "يرتد لي طرفي". فيوليت أبو جلد " مؤثرات صوتية". ونقرأ في القصة لـ: تغريد شاهين "لا لا مستحيل". وعبد الهادي شعلان "مِفْتَاح مُعَلَّق برَقَبَة شَفَّافَة".وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالميّة كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية". العدد من إخراج المصمّمة هزار مرجي، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للفنان اللبناني شوقي دلال.