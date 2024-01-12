الجمعة 12 كانون الثاني 2024
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في ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود جائزة زرياب تستقر في الفجيرة

في ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود جائزة زرياب تستقر في الفجيرة
في ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود جائزة زرياب تستقر في الفجيرة

الفجيرة-

خلال حفل ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود في دورته الثانية، أعلنت رئيسة لجنة جائزة زرياب  الدكتورة سميرة قادري ، و المدير العام لاكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الاستاذ علي عبيد الحفيتي على حصرية جائزة زرياب للفجيرة ، بحضور الدكتورة وفاء بناني رئيس المجلس الوطني للموسيقى بالمغرب .اضافة اعلان


تأسست  جائزة زرياب سنة 2002، من طرف الراحل  الموسيقار حسن مكري الرئيس المؤسس للمجلس الوطني للموسيقى ،بهدف  تتويج العازفين والمؤلفين الموسيقيين في كل بقاع العالم  ، وهي تمنح من طرف المجلس الوطني للموسيقى, تحت إشراف المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو (باريس فرنسا )
 و الآن تستقر " زرياب المهارات"   بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، ليمنح من قِبل  ملتقى الفجيرة الدولي للعود. 
و قدم صانع الأعواد ابراهيم السكر من سوريا آلة عود صُنعت خصيصا لرئيس أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة  علي عبيد الحفيتي ،
يعتبر إبراهيم السكر من الصناع القلائل  الذين حافظوا على مكانة العود العربي والسوري الحلبي على وجة الخصوص. 

كما قدم الفنان الإيراني سعيد صابور  آلة عود هدية للحفيتي . 
وتألقت فرقة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بقيادة الفنانة آمال أحمد بالعزف لاجمل المقطوعات الموسيقية الشرقية ، وتفاعل الجمهور مع  فرقة نصر  مكي من المغرب ، وعزف مقطوعات صولو كل من   الفنان العراقي صادق جعفر  والفنان السوري كنان إدناوي والفنان السوداني مازن الباقر والفنان الإيراني محمد رضا الإبراهيمي لينتهى حفل الختام على أوتار  متنوعة لآله العود من مختلف البلدان العربية والشرقية كلا يشدوا بخصوصية وتميز  . 


يقام ملتقى الفجيرة الدولي للعود تحت رعاية ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي وبتنيظم من اكاديمية  الفجيرة للفنون الجميلة..
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